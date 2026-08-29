5 mô hình nhỏ giúp phụ nữ tuổi nghỉ hưu kiếm thêm thu nhập mà không quá áp lực

5 mô hình nhỏ giúp phụ nữ tuổi nghỉ hưu kiếm thêm thu nhập mà không quá áp lực

| Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ rằng tuổi 60 là dấu mốc để nghỉ ngơi, gác lại những lo toan về công việc và tài chính. Nhưng thực tế, với không ít phụ nữ, tuổi nghỉ hưu lại là thời điểm bắt đầu một hành trình tìm kiếm niềm vui, sự chủ động và một nguồn thu nhập nhỏ để cuộc sống tuổi già thêm vững vàng.

5 mô hình nhỏ giúp phụ nữ tuổi 60 kiếm thêm thu nhập - Ảnh 1.Họp lớp sau gần 50 năm khiến tôi nhận ra: Đến tuổi 60, ai cũng có một nỗi niềm giấu kín

GĐXH - Buổi họp lớp sau gần 50 năm giống như tấm gương phản chiếu cả một đời người. Có người thành đạt, có người lặng lẽ, có người cười rất tươi nhưng trong lòng chất chứa vô vàn nỗi niềm.

5 mô hình nhỏ giúp phụ nữ tuổi 60 kiếm thêm thu nhập - Ảnh 2.Đi qua tuổi 60 mới hiểu: Có 2 kiểu quan hệ càng giữ càng khiến cuộc sống thêm mệt mỏi

GĐXH - Bạn có đang cảm thấy mệt mỏi vì những cuộc so sánh con cái, những lời đàm tiếu vô thưởng vô phạt hay những người quen chỉ biết đến tìm bạn khi cần nhờ vả? Đừng để sự cả nể hủy hoại những năm tháng an dưỡng cuối đời. Hãy cùng chiêm nghiệm 2 mối quan hệ cần phải quyết đoán buông bỏ ngay hôm nay để thảnh thơi sống thọ.

5 mô hình nhỏ giúp phụ nữ tuổi 60 kiếm thêm thu nhập - Ảnh 3.Tuổi hưu trẻ đẹp của NSND Ngọc Huyền

GĐXH - NSND Ngọc Huyền mới đây tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả khi có chuyến gặp gỡ, đi chơi cùng hội bạn hưu thân thiết tại Nhà hát Tuổi trẻ. Dù đã bước qua tuổi 60, nữ nghệ sĩ vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, được nhiều người nhận xét là "hack tuổi".

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