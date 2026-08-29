5 mô hình nhỏ giúp phụ nữ tuổi nghỉ hưu kiếm thêm thu nhập mà không quá áp lực

Ngang cỡ Toyota Yaris Cross, SUV hạng B giá 597 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị vượt tầmGiá cả thị trường -
GĐXH - SUV hạng B cực thể thao và hầm hố với mức giá hấp dẫn chỉ từ 597 triệu đồng, sẵn sàng hạ đo ván Kia Seltos, Honda HR-V và Toyota Yaris Cross.
EVNHANOI ra thông báo về kế hoạch cung cấp điện dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 mới nhấtSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Để bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và chất lượng phục vụ ngày lễ Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã xây dựng và triển khai phương án đảm bảo điện trên toàn địa bàn Thủ đô.
Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung xăng dầu dịp Quốc khánh 2/9Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân xăng dầu chủ động nguồn cung, tăng dự trữ, bảo đảm bán hàng liên tục, không để gián đoạn nguồn cung.
Bùng nổ nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu phục vụ người dân dịp lễ 2/9Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 kéo dài 5 ngày là thời điểm vàng để người dân thư giãn, du lịch và mua sắm. Nắm bắt tâm lý tối ưu chi phí của người tiêu dùng, hàng loạt hệ thống bán lẻ lớn cùng các địa phương đã tung ra các chương trình kích cầu quy mô lớn với mức giảm giá sâu, tạo nên không khí mua sắm sôi động trên toàn quốc.
Tỷ giá USD hôm nay 29/8: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' chững giáGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 29/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.
So sánh Galaxy S26 FE vs Galaxy S25 FE: Những nâng cấp nào đáng giá để người dùng cũ lên đời?Sản phẩm - Dịch vụ -
Dòng sản phẩm điện thoại di động Fan Edition luôn nhận được sự quan tâm nhờ việc cân bằng tốt giữa cấu hình và giá thành.
3 lý do bất ngờ khiến nhiều người chọn OPPO A6 thay vì bản Pro đắt tiền hơnSản phẩm - Dịch vụ -
Khi đứng trước quyết định chọn mua điện thoại mới, tâm lý chung của người dùng thường bị thu hút bởi phiên bản cao cấp nhất như mẫu OPPO A6 Pro.
Giá vàng hôm nay 29/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bao nhiêu tiền 1 chỉ?Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch đầu giờ sáng 29/8 giá vàng SJC trong nước tăng, giao dịch mức 147,2 – 150,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới quay đầu tăng, giao dịch ở mức 4.606,8 USD/oz.
Trang bị ngang SH, xe ga Honda động cơ 160cc giá 56 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, đẹp hơn Air BladeGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 160cc của Honda đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá 56 triệu đồng, thiết kế đẹp hơn cả Air Blade và Vario.
Hương vị của hồng táo tươi có gì đặc biệt mà khiến nhiều người tiêu dùng ‘đam mê’ đến vậy?Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Nhiều chị em truyền tai nhau rằng, hồng táo như một loại "thần dược", loại quả này vừa có hương vị thơm ngon lại rất tốt cho sức khỏe.