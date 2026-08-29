Bùng nổ nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu phục vụ người dân dịp lễ 2/9

Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày

Năm nay, với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, nhu cầu tích trữ thực phẩm, mua sắm đồ gia dụng, thiết bị tiện ích cũng như phục vụ các chuyến đi du lịch của người dân tăng mạnh. Đây được đánh giá là nhịp mua sắm lớn hơn thông thường, mang lại cơ hội quan trọng cho các nhà bán lẻ trong việc gia tăng doanh số và tiếp cận khách hàng.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu và chú trọng tới giá cả, các siêu thị và trung tâm thương mại đã coi khuyến mãi là "chìa khóa" chiến lược để kích thích quyết định mua sắm.

"Cơn mưa" ưu đãi hấp dẫn từ các hệ thống bán lẻ hàng đầu

Nhiều chương trình khuyến mại lớn được thiết kế riêng cho dịp lễ 2/9 đã đồng loạt bấm nút khởi động:

Tại hệ thống Co.opmart, chương trình "30 năm Tự hào siêu thị Việt" kéo dài đến hết ngày 9/9, mang đến mức giảm giá kỷ lục lên tới 50% cho hơn 5.000 sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, hệ thống còn thiết kế các gói mua sắm tiết kiệm, tập trung vào ngành hàng thực phẩm thiết yếu và hàng gia dụng nhằm hỗ trợ tối đa nhu cầu tích trữ của các gia đình trong kỳ nghỉ.

Diễn ra đến hết ngày 2/9, chương trình ưu đãi "Lễ siêu vui, Sale siêu lớn" giảm giá đến 50% cho hàng loạt nhóm hàng. AEON đặc biệt tăng cường các sản phẩm phục vụ nhu cầu du lịch và sinh hoạt gia đình như: thiết bị nhà bếp (nồi cơm điện, nồi chiên không dầu, nồi lẩu), thiết bị công nghệ mini (sạc dự phòng, loa di động, máy massage mini). Đồng thời, chương trình còn áp dụng ưu đãi "Mua 1 tặng 1" cho nhiều thương hiệu Việt uy tín.

Tại Hà Nội, chương trình Khuyến mại tập trung và Tháng khuyến mại số 2026 với chủ đề "Mua sắm thông minh – Kết nối số", đã tạo ra không gian giao thương hiện đại kết nối trực tiếp nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng. Tại đây, hàng Việt, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền được ưu tiên giới thiệu đi kèm các đợt flash sale và nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn.

Hàng Việt chiếm ưu thế và sức bật của thị trường nội địa

Một điểm sáng nổi bật trong mùa mua sắm Quốc khánh năm nay là sự hiện diện vượt trội của hàng sản xuất trong nước. Nhờ sự kết hợp giữa mức giá cạnh tranh, chương trình giảm giá sâu và vị trí trưng bày ưu tiên tại các hệ thống siêu thị, hàng Việt đang có cơ hội rất lớn để chinh phục người tiêu dùng.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu năm 2026 ước đạt gần 4,56 triệu tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 7,5% (cao hơn mức 7,4% của cả năm 2025). Cho thấy nỗ lực kích cầu diễn ra đúng thời điểm sức mua nội địa đang trên đà hồi phục tích cực.

Kỳ nghỉ lễ 2/9/2026 không chỉ là thời điểm người dân thụ hưởng những chính sách ưu đãi giá tốt, mà còn là "cú hích" quan trọng thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Sự chuẩn bị dồi dào về nguồn cung, kiểm soát giá cả ổn định cùng các chương trình khuyến mại đánh trúng nhu cầu sẽ giúp các nhà bán lẻ gặt hái kết quả tích cực, đồng thời tạo dư địa vững chắc để hàng Việt củng cố vị thế trong hệ thống phân phối hiện đại.

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