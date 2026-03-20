Thị trường thời trang giao mùa: Hàng đông giảm giá sâu, hàng hè tăng nhiệt
GĐXH - Tháng 3 ấm dần, thị trường thời trang cũng nhẹ nhàng chuyển mình từ hàng đông sang hè. Hàng mùa hè bắt đầu lên ngôi, trong khi đồ đông được giảm giá để giải phóng hàng tồn, khiến nhu cầu mua sắm của người dân thêm phần sôi động.
Thời trang mùa đông giảm sức hút, đồng loạt xả hàng
Ghi nhận tại một trung tâm mua sắm có lượng khách rất đông tại trung tâm phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, nhiều gian hàng quần áo đã đồng loạt treo biển hạ giá để thanh lý toàn bộ hàng đông với giá sốc. Áo khoác, áo len, áo dạ được bán với mức giá giảm từ 20–50% so với trước đó nhằm giải phóng hàng tồn kho.
Chị Linh (nhân viên bán hàng, phường Cầu Giấy) cho biết cửa hàng đã chủ động sắp xếp lại không gian để vừa xả hàng đông, vừa trưng bày sản phẩm hè theo xu hướng: “Chúng tôi triển khai các chương trình giảm giá lớn vào cuối tuần để đẩy hàng đông, đồng thời vẫn giữ lại một số mẫu thu – đông phục vụ khách còn nhu cầu. Hiện lượng hàng đông đã được giải phóng gần hết”, chị chia sẻ.
Không chỉ tại các gian hàng siêu thị mà ở chợ hay các cửa hàng thời trang bên ngoài cũng triển khai chương trình khuyến mãi tương tự, thu hút một bộ phận người tiêu dùng tranh thủ mua đồ giá rẻ.
Hàng hè lên kệ, mẫu mã đa dạng
Không chỉ gia tăng về số lượng, các mặt hàng mùa hè năm nay còn có sự đa dạng rõ rệt về kiểu dáng và phân khúc giá. Tại nhiều gian hàng, bên cạnh các sản phẩm cơ bản như áo phông, quần short, váy mỏng, nhiều mẫu thiết kế mới mang phong cách trẻ trung, năng động, bắt kịp xu hướng cũng đã được đưa ra thị trường sớm hơn thường lệ.
Theo các chủ cửa hàng, việc trưng bày hàng hè sớm là chiến lược nhằm đón đầu xu hướng tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh thời tiết những năm gần đây có nhiều biến động. "Những đồ mùa hè bên tôi đang về dần rồi và lượng khách tiếp cận rất cao, ví dụ như bên em sẽ tập trung trưng bày những màu sắc mát mẻ của mùa hè như màu xanh hoặc xám".Chị Linh chia sẻ.
Chủ động thích ứng với nhu cầu thị trường
Ngay từ đầu tháng 3, nhiều cửa hàng đã tăng cường nhập các mặt hàng mùa hè, đồng thời giảm dần tỷ trọng sản phẩm mùa đông. Việc chuyển đổi cơ cấu hàng hóa theo mùa là điều cần thiết để đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Ghi nhận tại các gian hàng quần áo trong siêu thị, nhiều khách hàng đã bắt đầu mua sắm đồ hè ngay từ thời điểm giao mùa. Là một giáo viên, chị Nguyễn Phương Nga (Hà Nội) cho biết chị chủ động chọn mua sớm để chuẩn bị cho mùa hè, phù hợp với công việc giảng dạy: “Thay vì mặc áo dài, tôi ưu tiên các chất liệu mát như satin, lụa hoặc thun để dễ chịu và thuận tiện vận động.”
Việc hàng đông giảm giá, hàng hè lên ngôi không chỉ phản ánh quy luật cung – cầu mà còn cho thấy sự thích ứng nhanh của các nhà bán lẻ trước nhu cầu tiêu dùng ngày càng linh hoạt của người dân.
