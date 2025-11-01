Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025: Hàng thời trang giảm giá 'la liệt', người tiêu dùng săn deal 'hời'

Nông sản xanh, sạch 'lên ngôi' tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Lý do người mua ưu tiên chọn mua GĐXH - Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá cả, mà còn đặt niềm tin vào những sản phẩm chất lượng, quy trình sản xuất và trách nhiệm với môi trường. Điều này cho thấy xu hướng tiêu dùng bền vững đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.

Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025, hàng nghìn sản phẩm đa dạng từ mỹ phẩm, thời trang, hàng tiêu dùng, thực phẩm... đồng loạt áp dụng nhiều chương trình khuyến mại "khủng", lên tới 70%.

Nhờ những chương trình ưu đãi "khủng", mà người tiêu dùng "săn" deal hời với giá vô cùng tốt. Bởi vậy, hội chợ được ví như "thiên đường mua sắm" dành cho mọi gia đình.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, ngay tại khu vực sảnh 3 - 5 (Thu Gia Đình) luôn trong tình trạng đông nghịt khách. Đây là khu vực quy tụ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước với nhiều mặt hàng phong phú, giá cả hấp dẫn.

Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025, hàng nghìn sản phẩm đa dạng từ mỹ phẩm, thời trang, hàng tiêu dùng, thực phẩm... đồng loạt áp dụng nhiều chương trình khuyến mại "khủng", lên tới 70%.

Những tấm biển "sale 50%", "giảm giá tới 70%" xuất hiện khắp nơi, khiến không khí mua sắm thêm phần sôi động. Các gian hàng thời trang, giày dép, mỹ phẩm lúc nào cũng đông kín người, khách ra vào tấp nập, nhiều người còn phải xếp hàng để được thanh toán.

Theo ghi nhận, nhiều mẫu giày của các thương hiệu quốc tế vốn có giá gần 4 triệu đồng, nay được giảm tới 70%, chỉ còn hơn 1 triệu đồng.

Những sản phẩm áo sơ mi, quần jeans, váy công sở, phụ kiện thời trang được giảm từ 30% đến 60%, khiến các gian hàng luôn trong tình trạng "cháy" mẫu. Một số thương hiệu còn tung chương trình đồng giá 149.000 đồng/sản phẩm, thu hút đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Chia sẻ cảm nhận sau khi tham quan và mua sắm, anh Bùi Ngọc Hải (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Không gian mua sắm ở đây rất thuận tiện, sản phẩm đa dạng và giá tốt. Quan trọng hơn, tôi hoàn toàn yên tâm vì hàng hóa được cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc, xuất xứ".

Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – năm 2025 đang trở thành điểm đến "hot" nhất những ngày cuối tháng 10 tại Hà Nội.

Bên cạnh khu vực thời trang, gian hàng mỹ phẩm cũng thu hút lượng lớn khách hàng, đặc biệt là phái nữ. Các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước đều "tung" mức giảm từ 30% đến 50%, kèm theo nhiều quà tặng hấp dẫn.

Ngoài ra, khu vực hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe... cũng ghi nhận lượng mua lớn, nhất là trong dịp cuối năm khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán, Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025 còn được ví như "siêu hội chợ 6 nhất" - nơi hội tụ nhiều doanh nghiệp nhất, sản phẩm đa dạng nhất, ưu đãi tốt nhất, không gian tiện ích nhất, hoạt động xúc tiến thương mại sôi nổi nhất và lượng khách tham quan đông nhất.

Sự kiện nhằm kích cầu tiêu dùng trong nước, thúc đẩy sản xuất, kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời góp phần đẩy mạnh xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế.

Với quy mô lớn, cách tổ chức chuyên nghiệp và hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025 không chỉ mang đến trải nghiệm mua sắm tốt cho người tiêu dùng, mà còn tạo động lực mới cho thị trường nội địa phát triển.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới nền kinh tế sáng tạo và hội nhập sâu rộng, những sự kiện như thế này được xem là cú hích quan trọng, góp phần lan tỏa tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và thúc đẩy sức mua trên toàn thị trường.

Hội chợ Mùa Thu 2025: 'Mỏ vàng' kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường hàng Việt GĐXH - Hội chợ Mùa Thu 2025 ghi nhận sức mua nội địa tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề thu về hàng chục triệu đồng mỗi ngày, khẳng định hiệu quả của xúc tiến thương mại.