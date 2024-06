Thi vào lớp 10 ở Hải Phòng: Sĩ tử vào thi, cha mẹ lo lắng

Sáng 4/6, ngày đầu thi vào lớp 10 công lập, thời tiết Hải Phòng mát mẻ, dịu nhẹ như chiều lòng các sĩ tử. Khắp các điểm thi, công tác an ninh được tăng cường, đảm bảo an toàn và thông luồng giao thông để các sĩ tử đến điểm thi đúng giờ, không ách tắc.

Dưới đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại một số điểm thi ở Hải Phòng trong sáng nay (4/6):

Điểm thi THPT Lê Quý Đôn ngày đầu vào thi lớp 10 công lập (2024-2025).

Tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn, quận Hải An -một trong những trường thi có tỉ lệ chọi cao năm nay, từ sáng sớm, khá đông phụ huynh đã đưa con tới điểm thi. Hầu hết các sĩ tử đều tỏ ra bình tĩnh, tự tin và đến đúng giờ; một vài trường hợp đến muộn vài phút so với thời gian thông báo có mặt tại điểm thi lúc 7h15. Nhiều trường còn có cả BGH đến đứng đón thí sinh, động viên các sĩ tử vào thi bình tĩnh, tự tin, làm bài thật tốt và đỗ nguyện vọng như ý.

Cha đưa con đến điểm thi, không quên chúc con thi thật tốt.

An ninh tại các điểm thi ở Hải Phòng được thực hiện nghiêm túc, không xảy ra sự cố ách tắc giao thông.

Dù con đã vào thi nhưng bên ngoài, phụ huynh vẫn không muốn rời điểm thi vì lo lắng.

Phụ huynh lo lắng dõi theo con vào phòng thi.

Có thí sinh đến điểm thi muộn 8 phút so với thông báo có mặt tại điểm thi lúc 7h15 được các phụ huynh và sinh viên tình nguyện hỗ trợ.

Thí sinh chụp ảnh với 2 thầy cô với mong muốn được độ làm bài tốt.

Tại điểm thi THPT Kiến An, lực lượng công an bố trí phân luồng tại khu vực thi, tránh gây ùn tắc, mất an toàn khu vực ngoài cổng trường.

Điểm thi Kiến An, thí sinh có mặt từ rất sớm.

Tại điểm thi THPT Thái Phiên, nhiều thầy cô đã túc trực từ sớm để đón học sinh và điểm danh có thí sinh nào chưa đến còn kịp kết nối về gia đình, thúc giục các em tới điểm thi an toàn, đúng giờ.

Các cô giáo có mặt động viên trò đi thi, tiếp sức cho các em thêm vững tin tại kỳ thi căng thẳng này.

Tại điểm thi trường THPT Hải An, từ sáng sớm, rất đông thầy cô các trường THCS Đằng Hải, Tràng Cát, Nam Hải, Đằng Lâm, Lê Lợi, Đông Hải... tới cổ vũ cho các em, giúp sĩ tử phấn khởi, tự tin hơn.

Thầy cô và phụ huynh trường THCS Đằng Hải tập trung cổ vũ cho học sinh của mình tại điểm thi Hải An.

Trường THPT Hồng Bàng năm nay có lượng thí sinh đăng ký dự thi không quá đông so với mọi năm, là cơ hội cho các thí sinh phần nào an tâm bước vào kỳ thi này. Đây cũng là ngôi trường được đầu tư xây mới 100% với hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, quy mô lớn trên địa bàn quận Hồng Bàng.

Thí sinh được các sinh viên tình nguyện cổ vũ vào thi.

Lực lượng sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn check-in khi thí sinh vào thi.

Các điểm cầu, lực lượng tình nguyện viên có mặt từ rất sớm, sẵn sàng tiếp sức mùa thi, hỗ trợ tìm phòng thi, cổ vũ cho các sĩ tử thi tốt và đạt thành tích cao trong kỳ thi lần này.

Trong tâm trạng lo lắng hơn cả sĩ tử, nhiều phụ huynh vẫn nán lại như đề phòng con thiếu giấy tờ gì thì có thể hỗ trợ kịp thời. Đến 8h05, khi trống phát đề, phần lớn phụ huynh đều rời đi.

Sáng nay, các sĩ tử thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hải Phòng sẽ bước vào bài thi đầu tiên với môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Đây cũng là môn thi được phụ huynh, thầy cô và học sinh quan tâm, chú ý nhất trong các kỳ thi bởi không biết nội dung có dễ thở hay làm khó thí sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, tại kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập (2024-2025) phải bổ sung 2 giám thị cho phòng thi đặc biệt tại hội đồng thi THPT Hồng Bàng. Lý do việc điều thêm này do điểm thi THPT Hồng Bàng có 1 thí sinh vừa mổ ruột thừa ngày 1/6, sức khỏe chưa hồi phục tốt cần có sự giám sát tại phòng thi đặc biệt. Theo Sở GD&ĐT Hải Phòng, toàn thành phố Hải Phòng có 25.671 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập; trong đó thí sinh dự thi Toán, Ngữ văn (đại trà) là 25.671 thí sinh; Thí sinh dự thi tiếng Anh (đại trà) là 25.596 thí sinh; Thí sinh dự thi tiếng Nhật (đại trà) là 35 thí sinh; Thí sinh dự thi tiếng Trung (đại trà) có 1 thí sinh; Thí sinh dự thi tiếng Pháp (đại trà) có 39 thí sinh; Thí sinh dự thi ngoại ngữ (điều kiện và các môn chuyên) là 2.078 thí sinh.

Hải Phòng ngày đầu thi vào lớp 10 công lập