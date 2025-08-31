Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Thiết kế nhà cấp 4 hiện đại vẫn giữ được vườn và ao phía trước

Chủ nhật, 09:02 31/08/2025 | Không gian sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Công trình là một ngôi nhà cấp 4 nhỏ với những khu vườn và hồ nước phía trước. Tại đây, các thành viên tách biệt với sự ồn ào ở bên ngoài để tận hưởng cảm giác thư thái và gần gũi tự nhiên.

Là nơi quây quần cho con cháu vào những dịp cuối tuần, ngôi nhà được lấy cảm hứng từ những nếp mái truyền thống ôm lấy mảnh vườn trung tâm. Như cách chúng ta luôn hướng về sự che chở từ gia đình và cội nguồn.

Thiết kế nhà cấp 4 hiện đại vẫn giữ được vườn và ao phía trước - Ảnh 1.

Thiết kế nhà cấp 4 hiện đại vẫn giữ được vườn và ao phía trước - Ảnh 2.

Tạo hình của công trình là sự kết hợp giữa mái ngói dốc và các khối hộp đan xen vào nhau. Điều này tạo ra một hình ảnh thân quen nhưng cũng rất hiện đại và thú vị. Màu đỏ của ngói và gạch nung truyền thống mang đến cảm giác ấm áp và hài hòa khi kết hợp cùng cây xanh.

Thiết kế nhà cấp 4 hiện đại vẫn giữ được vườn và ao phía trước - Ảnh 3.

Thiết kế nhà cấp 4 hiện đại vẫn giữ được vườn và ao phía trước - Ảnh 4.

Thiết kế nhà cấp 4 hiện đại vẫn giữ được vườn và ao phía trước - Ảnh 5.

Các không gian đều có tối thiểu 2 mặt thoáng để tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời, giảm nhu cầu chiếu sáng và thông gió nhân tạo. Mái hiên lớn bao xung quanh là khoảng không gian đệm, kết nối giữa trong và ngoài công trình.

Thiết kế nhà cấp 4 hiện đại vẫn giữ được vườn và ao phía trước - Ảnh 6.

Thiết kế nhà cấp 4 hiện đại vẫn giữ được vườn và ao phía trước - Ảnh 7.

Thiết kế nhà cấp 4 hiện đại vẫn giữ được vườn và ao phía trước - Ảnh 8.

Thiết kế nhà cấp 4 hiện đại vẫn giữ được vườn và ao phía trước - Ảnh 9.

Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà mang đến cảm giác thân quen, mộc mạc với những hình khối đơn giản, vật liệu bản địa như đá, gỗ, và mái ngói đỏ… Nội thất bên trong cũng được bố trí một cách vừa đủ để mang lại không khí thoáng đãng, yên bình.

Thiết kế nhà cấp 4 hiện đại vẫn giữ được vườn và ao phía trước - Ảnh 10.

Thiết kế nhà cấp 4 hiện đại vẫn giữ được vườn và ao phía trước - Ảnh 11.

Thiết kế nhà cấp 4 hiện đại vẫn giữ được vườn và ao phía trước - Ảnh 12.

Các không gian sử dụng đều hướng thẳng ra khu vườn, được che chắn bởi cửa và mái hiên lớn tạo nên không gian mở linh hoạt. Bằng cách liên kết chặt chẽ khu vườn với không gian trong nhà, các thành viên có thể tận hưởng vẻ đẹp của vườn cây và luôn có cảm giác kết nối cùng nhau.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nhà vệ sinh, những điều gia chủ cần biết để bảo vệ sức khỏe và tinh thần

Nhà vệ sinh, những điều gia chủ cần biết để bảo vệ sức khỏe và tinh thần

- 4 giờ trước

GĐXH - Trong thiết kế nội thất, nhà vệ sinh thường bị bỏ qua khi xem xét về phong thủy. Tuy nhiên, việc đặt sai vị trí nhà vệ sinh có thể tạo ra năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tinh thần của các thành viên trong gia đình.

Vì sao nên trang trí phòng ngủ theo phong cách vintage?

Vì sao nên trang trí phòng ngủ theo phong cách vintage?

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong số các phong cách thiết kế nội thất được ưa chuộng hiện nay, trang trí phòng ngủ theo phong cách vintage nổi bật bởi nét đẹp hoài cổ, nhẹ nhàng và đậm chất nghệ thuật.

Đây mới là cách thiết kế nhà cấp 4 tối giản phù hợp với mọi gia đình

Đây mới là cách thiết kế nhà cấp 4 tối giản phù hợp với mọi gia đình

- 1 ngày trước

GĐXH - Xu hướng sống tối giản đang ngày càng được ưa chuộng, không chỉ trong phong cách sinh hoạt mà còn cả trong kiến trúc nhà ở. Nhà cấp 4 tối giản đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai thích không gian sống gọn gàng.

Có nên rút điện bếp từ sau khi nấu ăn xong không?

Có nên rút điện bếp từ sau khi nấu ăn xong không?

- 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều người có thói quen rút điện bếp từ ngay khi vừa tắt bếp, với suy nghĩ tiết kiệm điện hoặc đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, việc này lại gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho bếp từ, cụ thể có trong bài viết sau.

Những điều cần lưu ý khi chọn mua máy hút mùi

Những điều cần lưu ý khi chọn mua máy hút mùi

- 2 ngày trước

GĐXH - Khi chọn mua máy hút mùi, bạn cần lưu ý một số yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài và tiết kiệm. Dưới đây là những điều cần lưu ý khi chọn mua máy hút mùi.

Những loại cây xanh có khả năng chống bão

Những loại cây xanh có khả năng chống bão

- 5 ngày trước

GĐXH - Trồng cây xanh ngoài mục đích tôn tạo cảnh quan, mang lại không khí trong lành, còn cần cây có sức sống mạnh mẽ, bộ rễ phát triển tốt hay khả năng chống chọi được với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, chống bão, gió.

Các loại cây trồng hấp thụ các chất ô nhiễm, kim loại nặng, lọc sạch nước

Các loại cây trồng hấp thụ các chất ô nhiễm, kim loại nặng, lọc sạch nước

- 1 tuần trước

GĐXH - Nhiều loại cây có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm trong nước, góp phần làm sạch nguồn nước tự nhiên. Dưới đây là một số loại cây nổi bật có khả năng lọc nước tốt.

Văn hóa dùng đũa khi ăn của một số quốc gia châu Á

Văn hóa dùng đũa khi ăn của một số quốc gia châu Á

- 1 tuần trước

GĐXH - Việc sử dụng đũa không chỉ đơn giản là để thưởng thức món ăn mà còn là một phần không thể thiếu trong những nghi thức, phép tắc và tôn trọng người khác.

Công dụng và lợi ích của chiếc gương trong thang máy

Công dụng và lợi ích của chiếc gương trong thang máy

- 1 tuần trước

GĐXH - Trong thiết kế thang máy hiện đại, gương dường như đã trở thành một chi tiết quen thuộc và không thể thiếu. Tuy nhiên, ít ai thực sự hiểu rõ hết những công dụng và lợi ích đa chiều mà việc lắp gương trong thang máy mang lại.

Top cây cảnh khử độc không khí trong nhà hiệu quả

Top cây cảnh khử độc không khí trong nhà hiệu quả

- 2 tuần trước

GĐXH - Trồng cây xanh không chỉ giúp làm đẹp cho ngôi nhà mà còn góp phần lọc các loại khí độc đến từ các sản phẩm gia dụng. Dưới đây là loại cây cảnh có khả năng khử độc không khí hiệu quả thích hợp trồng trong nhà hay văn phòng.

Xem nhiều

Có nên rút điện bếp từ sau khi nấu ăn xong không?

Có nên rút điện bếp từ sau khi nấu ăn xong không?

GĐXH - Nhiều người có thói quen rút điện bếp từ ngay khi vừa tắt bếp, với suy nghĩ tiết kiệm điện hoặc đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, việc này lại gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho bếp từ, cụ thể có trong bài viết sau.

Đây mới là cách thiết kế nhà cấp 4 tối giản phù hợp với mọi gia đình

Đây mới là cách thiết kế nhà cấp 4 tối giản phù hợp với mọi gia đình

Đây mới là cách thiết kế sân vườn nhà biệt thự hiện đại, đẳng cấp

Đây mới là cách thiết kế sân vườn nhà biệt thự hiện đại, đẳng cấp

Top cây cảnh khử độc không khí trong nhà hiệu quả

Top cây cảnh khử độc không khí trong nhà hiệu quả

Các loại cây trồng hấp thụ các chất ô nhiễm, kim loại nặng, lọc sạch nước

Các loại cây trồng hấp thụ các chất ô nhiễm, kim loại nặng, lọc sạch nước

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top