Loại cây trồng trong nhà vừa giúp lọc không khí, vừa giúp ấm nhà vào mùa lạnh

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ có khả năng hấp thụ các chất độc hại như formaldehyde, trichloroethylene, và benzene. Nó đặc biệt hiệu quả trong việc loại bỏ khí độc và duy trì không khí trong lành.

Trong phong thủy, cây lưỡi hổ giúp xua đuổi tà khí, mang lại sự ấm áp, may mắn, bình an cho gia chủ. Cây cũng được coi là biểu tượng của sức mạnh và sự kiên cường

Cây kim tiền

Cây kim tiền có khả năng lọc formaldehyde và benzene, giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Ngoài ra, cây còn có tác dụng làm tăng độ ẩm trong không gian sống.

Kim tiền là cây tượng trưng cho tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng. Trong phong thủy, cây kim tiền được cho là mang lại sự phát đạt trong công việc, gia đình và giúp gia chủ thu hút tiền tài, công danh.

Trúc quan âm

Cây trúc quan âm rất dễ chăm sóc, lại có khả năng loại bỏ phần lớn chất gây ô nhiễm trong không khí như fomandehit, xylen, toluen, amoniac nên được ưa chuộng trồng làm cảnh trong nhà.

Không những thế, cây còn thể hiện sức sống mãnh liệt, có ý nghĩa thúc đẩy sự vươn lên, cố gắng hoàn thành mục tiêu để từ đó có được thành công trong cuộc sống.

Phong thủy cho hay, với hình dáng Phật bà Quan âm cây còn biểu hiện cho cuộc sống ấm no và đầy đủ, góp phần làm không gian sống ấm cúng hơn đặc biệt trong mùa lạnh.

Thiết mộc lan

Thiết mộc lan có thể hấp thụ aceton với lượng lớn nên rất hợp để trồng ở nhà gần mặt đường, không gian gần cơ sở sản xuất sơn, nhựa, hóa chất. Cây thiết mộc lan còn là loài cây phong thủy, màu sắc xanh viền lá vàng sẽ mang đến cảm giác ấm cúng cho gian phòng trong những đông.

Cây phát lộc

Cây phát lộc có khả năng loại bỏ các chất ô nhiễm trong không khí như benzene, trichloroethylene và formaldehyde. Cây giúp làm sạch không gian sống và tạo cảm giác thư giãn.

Dù đặt ở đâu, cây phát lộc cũng mang tới sự tươi mới, làm sinh động cảnh quan xung quanh lên rất nhiều.

Cây phát lộc mang lại sự thịnh vượng và tài lộc. Theo phong thủy, cây này giúp gia chủ gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống, đặc biệt là trong môi trường văn phòng hoặc nơi làm việc.

Cây cau cảnh

Đây là một loại cây dễ sống không cần chăm bón nhiều nhưng vẫn có thể phát triển xanh tốt, và nổi tiếng là loại cây cảnh lọc khí hiệu quả nhất.

Nó có thể lọc được amoniac, tồn tại trong chất tẩy rửa quần áo, dệt may, thuộc nhuộm vải. Đây là một trong số những loại cây cảnh lọc khí vừa hữu dụng vừa mang vẻ ngoài căng tràn sức sống, xua tan cái lạnh mùa đông.

Dứa cảnh

Loài dứa cảnh có nguồn gốc Nam Mỹ này được biết đến là có khả năng lọc không khí và hấp thụ các tia bức xạ khá tốt. Chúng là loại cây không khí vì thế không đòi hỏi công sức chăm sóc nhiều.

Để tăng thêm sự ấm cúng cho căn nhà vào mùa lạnh, bạn có thể trưng bày các loại dứa cảnh có màu sắc đỏ, tím, hồng, trắng, ví dụ như cây dứa cảnh nến đỏ (phong lộc hoa).

