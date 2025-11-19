Đây là những vật phẩm nhà giàu kiêng kỵ không bao giờ đặt ở phòng khách
GĐXH - Phòng khách được coi là “trái tim” của căn nhà. Để thu hút được nhiều vượng khí, may mắn và tài lộc, đặc biệt không phạm phải phong thủy thì bạn không nên đặt những món đồ vật sau trong phòng khách.
Dùng gương trong phòng khách
Nhiều gia đình, nhất là các gia đình có diện tích phòng khách nhỏ hẹp thường có xu hướng lựa chọn gương treo trong phòng khách nhằm mục đích tăng không gian. Tuy nhiên, bạn không biết rằng việc này sẽ có ảnh hướng xấu đến vận khí của các thành viên trong gia đình.
Theo phong thủy, đặt gương ở phòng khách có thể khiến bạn gặp phải nhiều khó khăn, tổng thể vận mệnh không được tốt. Gương với đặc tính phản chiếu khiến cho bạn không có được quý nhân phù trợ, mà còn có thể gây cảm giác bất an như có người đang theo dõi mình.
Quá nhiều cây xanh
Nhiều người thích đặt cây xanh để tạo ra sự xanh mát, không gian tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, cây xanh đặt quá dày trong phòng khách lại khiến không gian chật chội. Chưa kể nếu gia chủ lười chăm sóc và tưới, cây có thể bị héo úa mất thẩm mỹ, thậm chí chúng còn là nơi trú ngụ của ruồi muỗi, các loại côn trùng gây ngứa.
Ngoài ra, cây xanh hút O2 vào ban đêm, thải ra khí CO2 nên có thể ảnh hưởng đến lượng O2 trong nhà của bạn.
Thay vì đặt cây xanh với mật độ dày trong phòng khách, bạn nên đặt một số chậu cây ở góc nhà như là điểm nhấn trang trí. Nếu đã đặt chậu cây thì phải chú ý tưới, tỉa lá héo úa thường xuyên.
Sừng, đầu, da động vật
Có không ít người lựa chọn sừng hươu, tê giác, da báo, thậm chí là tượng đầu trâu, đầu ngựa… trang trí khu vực phòng khách để thể hiện sự uy quyền, sang trọng.
Trên thực tế, các loại đầu, sừng, da động vật (nếu là hàng thật) thì chúng được làm từ da động vật chết, tạo nên nguồn âm khí gây ảnh hưởng đến môi trường sống. Phong thủy cho hay, nếu bạn để đầu, da động vật chết ở phòng khách thì có thể bạn sẽ không gặp may mắn trong công danh, sự nghiệp.
Các món đồ cổ không rõ nguồn gốc xuất xứ
Rất nhiều người có sở thích sưu tầm và trưng bày đồ cổ trong phòng khách. Họ mang từ cửa hàng đồ cổ về những món đồ mà có khi họ không biết chúng có lai lịch như thế nào. Điều này cực kỳ nguy hiểm cho vận mệnh của ngôi nhà.
Bởi lẽ khi bạn đem chúng về mà không cần biết rõ nguồn gốc đã biến chúng thành đồ trang trí, nếu chẳng may mua phải các món đồ chứa nhiều âm khí thì có thể làm cho tài vận của bạn gặp xui, không gặp được nhiều may mắn cuộc sống.
Đồ cũ hỏng
Theo quan niệm phong thủy, không gian sống nói chung và phòng khách nói riêng cần có sự bài trí phù hợp để tạo ra sự thuận tiện trong cuộc sống cũng như đem lại nguồn năng lượng tích cực, may mắn và tài lộc cho các thành viên trong gia đình. Một trong những yếu tố quan trọng mà mọi người cần chú ý chính là không nên để các đồ vật cũ hỏng ở phòng khách.
Các đồ vật cũ hỏng vừa không có giá trị sử dụng, vừa tạo cảm giác bừa bộn, chất chội, làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của căn phòng. Theo quan niệm phong thủy, những thứ cũ hỏng mang nguồn năng lượng tiêu cực, có thể làm ảnh hưởng đến vận khí của gia đình.
Vì vậy, bạn nên thường xuyên kiểm tra phòng khách, sửa chữa và thay thế các món đồ hỏng để đảm bảo việc thuận tiện trong sử dụng, giữ không gian nhà gọn gàng, sạch sẽ, tạo điều kiện để vượng khí vào nhà.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
