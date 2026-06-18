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Dân số và phát triển

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Thứ năm, 12:00 18/06/2026 | Dân số và phát triển
Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
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GĐXH - Một thiếu nữ 16 tuổi ở Lào Cai mang trong người hai khối u buồng trứng khổng lồ với tổng trọng lượng gần 15kg, tương đương gần 1/3 trọng lượng cơ thể.

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Ngoại Phụ khoa, Bệnh viện K đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Đ. (16 tuổi, dân tộc H'Mông, tỉnh Lào Cai). Theo người nhà, khoảng 6 tháng gần đây bụng em to bất thường nhưng do hoàn cảnh khó khăn và điều kiện đi lại hạn chế nên chưa được đưa đi khám. Chỉ đến khi khối u phát triển quá lớn, có thể quan sát rõ bằng mắt thường, gia đình mới đưa em đến bệnh viện.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân có hai khối u buồng trứng kích thước rất lớn. Trong đó, khối u buồng trứng phải có kích thước khoảng 20x25cm, còn khối u buồng trứng trái đường kính tới 50cm, chiếm gần toàn bộ ổ bụng. Khối u khổng lồ đẩy các tạng trong ổ bụng lên cao, chèn ép cơ hoành và làm biến dạng lồng ngực, khiến bệnh nhân đi lại khó khăn, sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đáng chú ý, dù mang trong người khối u gần 15kg, bệnh nhân chỉ nặng 47kg, thể trạng gầy yếu và đối mặt nguy cơ cao xảy ra biến chứng trong quá trình điều trị.

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ca bệnh đặc biệt phải hội chẩn toàn viện

Nhận định đây là trường hợp rất phức tạp, TS.BS Lê Trí Chinh, Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa, đã chỉ đạo tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa để xây dựng phương án điều trị tối ưu.

Theo các bác sĩ, đây là ca bệnh đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa như ung thư phụ khoa, gây mê hồi sức, hồi sức tích cực, giải phẫu bệnh và các chuyên khoa liên quan. Kích thước khối u quá lớn khiến nguy cơ trong phẫu thuật tăng cao, đặc biệt là nguy cơ rối loạn huyết động, suy tim cấp hoặc tổn thương các cơ quan lân cận khi lấy khối u ra khỏi ổ bụng.

Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, ê-kíp phẫu thuật do TS.BS Lê Trí Chinh cùng các bác sĩ Khoa Ngoại Phụ khoa thực hiện, phối hợp với đội ngũ gây mê hồi sức.

Sau khi đánh giá kỹ tính chất tổn thương, các bác sĩ quyết định cắt bỏ buồng trứng trái chứa khối u lớn nhất, đồng thời bóc tách khối u ở buồng trứng phải và bảo tồn phần mô buồng trứng lành còn lại cùng toàn bộ tử cung.

Kết thúc ca mổ, ê-kíp đã lấy thành công khối u buồng trứng trái kích thước 50x30cm, nặng 9,5kg và khối u buồng trứng phải kích thước 20x25cm, nặng 5,3kg. Tổng trọng lượng hai khối u lên tới gần 15kg.

TS.BS Lê Trí Chinh cho biết đây là trường hợp hiếm gặp bởi bệnh nhân còn rất trẻ nhưng khối u đã phát triển đến kích thước khổng lồ. Với những trường hợp như vậy, mục tiêu điều trị không chỉ là loại bỏ tổn thương mà còn phải tính đến tương lai lâu dài của người bệnh.

"Điều khiến chúng tôi trăn trở nhất là làm sao vừa điều trị hiệu quả, vừa giữ lại khả năng sinh sản cho bệnh nhân. Khi khối u được lấy bỏ hoàn toàn và vẫn bảo tồn được tử cung cùng phần buồng trứng lành, toàn bộ ê-kíp đều cảm thấy những nỗ lực của mình thực sự có ý nghĩa", bác sĩ chia sẻ.

Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với những dấu hiệu bất thường

Theo các chuyên gia, nhiều bệnh lý phụ khoa, trong đó có u buồng trứng, có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài mà không gây triệu chứng rõ rệt. Khi khối u phát triển lớn, người bệnh mới xuất hiện các biểu hiện như bụng to bất thường, đau bụng, đầy tức bụng, khó thở hoặc rối loạn tiêu hóa.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi sức khỏe, đi khám sớm khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Với nhiều bệnh lý ung bướu, việc phát hiện ở giai đoạn sớm giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ giúp loại bỏ gần 15kg khối u khỏi cơ thể bệnh nhân mà còn mở ra cơ hội để cô gái 16 tuổi tiếp tục có một tương lai bình thường như bao người khác, trong đó có cơ hội được làm mẹ sau này.

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường - Ảnh 2.Người phụ nữ 28 tuổi bất ngờ phát hiện u nang buồng trứng nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải

GĐXH - Bệnh nhân bị khối u nang buống trứng xoắn kích thước lớn nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn và triệu chứng tiêu hóa bất thường.

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