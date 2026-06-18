Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường
GĐXH - Một thiếu nữ 16 tuổi ở Lào Cai mang trong người hai khối u buồng trứng khổng lồ với tổng trọng lượng gần 15kg, tương đương gần 1/3 trọng lượng cơ thể.
Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg
Vừa qua, các bác sĩ Khoa Ngoại Phụ khoa, Bệnh viện K đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Đ. (16 tuổi, dân tộc H'Mông, tỉnh Lào Cai). Theo người nhà, khoảng 6 tháng gần đây bụng em to bất thường nhưng do hoàn cảnh khó khăn và điều kiện đi lại hạn chế nên chưa được đưa đi khám. Chỉ đến khi khối u phát triển quá lớn, có thể quan sát rõ bằng mắt thường, gia đình mới đưa em đến bệnh viện.
Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân có hai khối u buồng trứng kích thước rất lớn. Trong đó, khối u buồng trứng phải có kích thước khoảng 20x25cm, còn khối u buồng trứng trái đường kính tới 50cm, chiếm gần toàn bộ ổ bụng. Khối u khổng lồ đẩy các tạng trong ổ bụng lên cao, chèn ép cơ hoành và làm biến dạng lồng ngực, khiến bệnh nhân đi lại khó khăn, sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Đáng chú ý, dù mang trong người khối u gần 15kg, bệnh nhân chỉ nặng 47kg, thể trạng gầy yếu và đối mặt nguy cơ cao xảy ra biến chứng trong quá trình điều trị.
Ca bệnh đặc biệt phải hội chẩn toàn viện
Nhận định đây là trường hợp rất phức tạp, TS.BS Lê Trí Chinh, Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa, đã chỉ đạo tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa để xây dựng phương án điều trị tối ưu.
Theo các bác sĩ, đây là ca bệnh đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa như ung thư phụ khoa, gây mê hồi sức, hồi sức tích cực, giải phẫu bệnh và các chuyên khoa liên quan. Kích thước khối u quá lớn khiến nguy cơ trong phẫu thuật tăng cao, đặc biệt là nguy cơ rối loạn huyết động, suy tim cấp hoặc tổn thương các cơ quan lân cận khi lấy khối u ra khỏi ổ bụng.
Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, ê-kíp phẫu thuật do TS.BS Lê Trí Chinh cùng các bác sĩ Khoa Ngoại Phụ khoa thực hiện, phối hợp với đội ngũ gây mê hồi sức.
Sau khi đánh giá kỹ tính chất tổn thương, các bác sĩ quyết định cắt bỏ buồng trứng trái chứa khối u lớn nhất, đồng thời bóc tách khối u ở buồng trứng phải và bảo tồn phần mô buồng trứng lành còn lại cùng toàn bộ tử cung.
Kết thúc ca mổ, ê-kíp đã lấy thành công khối u buồng trứng trái kích thước 50x30cm, nặng 9,5kg và khối u buồng trứng phải kích thước 20x25cm, nặng 5,3kg. Tổng trọng lượng hai khối u lên tới gần 15kg.
TS.BS Lê Trí Chinh cho biết đây là trường hợp hiếm gặp bởi bệnh nhân còn rất trẻ nhưng khối u đã phát triển đến kích thước khổng lồ. Với những trường hợp như vậy, mục tiêu điều trị không chỉ là loại bỏ tổn thương mà còn phải tính đến tương lai lâu dài của người bệnh.
"Điều khiến chúng tôi trăn trở nhất là làm sao vừa điều trị hiệu quả, vừa giữ lại khả năng sinh sản cho bệnh nhân. Khi khối u được lấy bỏ hoàn toàn và vẫn bảo tồn được tử cung cùng phần buồng trứng lành, toàn bộ ê-kíp đều cảm thấy những nỗ lực của mình thực sự có ý nghĩa", bác sĩ chia sẻ.
Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với những dấu hiệu bất thường
Theo các chuyên gia, nhiều bệnh lý phụ khoa, trong đó có u buồng trứng, có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài mà không gây triệu chứng rõ rệt. Khi khối u phát triển lớn, người bệnh mới xuất hiện các biểu hiện như bụng to bất thường, đau bụng, đầy tức bụng, khó thở hoặc rối loạn tiêu hóa.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi sức khỏe, đi khám sớm khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Với nhiều bệnh lý ung bướu, việc phát hiện ở giai đoạn sớm giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Thành công của ca phẫu thuật không chỉ giúp loại bỏ gần 15kg khối u khỏi cơ thể bệnh nhân mà còn mở ra cơ hội để cô gái 16 tuổi tiếp tục có một tương lai bình thường như bao người khác, trong đó có cơ hội được làm mẹ sau này.
Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểmDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Chị Hồng đau đớn mất con khi thai đã được 29 tuần tuổi do biến chứng của tiểu đường thai kỳ không được kiểm soát.
5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử tríDân số và phát triển - 2 ngày trước
Ngứa âm đạo là triệu chứng rất phổ biến không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo bất thường về sức khỏe sinh sản ở phụ nữ.
Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!Dân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà tăng; chi phí sinh hoạt ngày càng tăng; chi phí chăm sóc sức khỏe cũng tăng. Trong khi thu nhập của nhiều lao động trẻ lại không tăng tương ứng. Điều đó khiến việc sinh con, nuôi con trở thành một bài toán kinh tế mà họ buộc phải cân nhắc.
Cách hay đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở xã biên giới Quảng TrịDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Phòng tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên tạo một không gian riêng tư, thân thiện, các em được cán bộ y tế trực tiếp giải đáp thắc mắc tuổi dậy thì, hướng dẫn kiến thức sinh sản và các kỹ năng tự bảo vệ bản thân.
Người phụ nữ 36 tuổi vô sinh thứ phát, phát hiện nguyên nhân vì tử cung chi chít sẹoDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Tưởng chỉ là vết sẹo sau sinh, chị Lành (36 tuổi) không ngờ đây lại là nguyên nhân gây vô sinh thứ phát kéo dài nhiều năm. Sau điều trị khuyết sẹo tử cung và IVF, chị đã mang thai thành công.
5 dấu hiệu cảnh báo nhiễm Chlamydia ở phụ nữ: Nhận biết sớm để phòng ngừa vô sinhDân số và phát triển - 3 ngày trước
Chlamydia là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhưng có đến 75% ca bệnh không triệu chứng. Nhận biết sớm 5 dấu hiệu dưới đây là cách giúp phụ nữ bảo vệ thiên chức làm mẹ.
8 cách đơn giản giúp cân bằng nội tiết tố tự nhiênDân số và phát triển - 5 ngày trước
Cân bằng nội tiết tố giúp duy trì năng lượng và sức khỏe tối ưu. Chỉ bằng những thói quen đơn giản mỗi ngày có thể hỗ trợ phục hồi hormone giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.
Ngoài ung thư cổ tử cung, HPV có thể gây loại ung thư nào khác?Dân số và phát triển - 5 ngày trước
Nói đến HPV nhiều người thường chỉ nghĩ đến ung thư cổ tử cung nhưng thực tế virus này còn liên quan đến một loại ung thư khác ở phụ nữ, đó là ung thư âm đạo.
Hiếm muộn 5 năm, người đàn ông vô tinh phải trải qua 4 lần phẫu thuật mới tìm thấy tinh trùng để có conDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Hiếm muộn kéo dài suốt 5 năm khiến anh Phong (35 tuổi) nhiều lần rơi vào tuyệt vọng. Sau 4 lần phẫu thuật, anh đã tìm thấy tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm và đón con đầu lòng.
3 lý do để thuốc tránh thai hàng ngày là biện pháp ngừa thai yêu thích của nhiều cô nàngDân số và phát triển - 1 tuần trước
Nếu bạn vẫn còn băn khoăn giữa muôn vàn biện pháp ngừa thai, hãy cùng khám phá một lựa chọn đang được nhiều bạn gái tin dùng và yêu thích nhờ 3 lý do sau đây tại bài viết này nhé!
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.