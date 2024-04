Thiếu nữ 17 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ: Hành vi mất nhân tính

Sau khi giết người, kẻ sát nhân gọi cho chính quyền nói điều bất ngờ GĐXH - Sau khi xuống tay giết người hàng xóm, Phử đã gọi điện cho chính quyền thông tin gian dối, nhằm mục đích che giấu tội ác.

Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an TP Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Trảng Dài.

Trước đó, rạng sáng 20/4, nhiều người trong khu trọ tại một con hẻm ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa nghe tiếng kêu cứu của cháu N.T.T. (SN 2007, quê tỉnh An Giang) ở cùng mẹ là chị Phạm Thị Út (SN 1989).

Khi mọi người có mặt thì phát hiện cháu T. nằm bất động dưới nền nhà với nhiều thương tích trên cơ thể.

Nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Văn Bảo (SN 1991, trú tại TP Cần Thơ) thời điểm trên vẫn ở trong phòng trọ. Thời điểm đó, mẹ cháu T. đang ngủ mơ màng, không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó.

Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, cháu T. đã tử vong.

Trong khi đó, đối tượng Bảo đã tới cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, Bảo với chị Út sống với nhau như vợ chồng 3 năm nay. Cháu T. ở cùng mẹ và Bảo. Thời gian gần đây, do mâu thuẫn, nên Bảo đã xuống tay sát hại cháu T.

Khu trọ nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CAND

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Hà Thị Khuyên (Văn phòng luật sư Nhân Chính – Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ án rất thương tâm, đối tượng ra tay tàn độc khiến nạn nhân tử vong với nhiều nhát chém trên cơ thể. Vì vậy, cơ quan chức năng cần áp dụng một chế tài nghiêm khắc với đối tượng này.

Với kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, với các tình tiết tăng nặng. Theo đó, đối tượng có thể đối mặt sẽ là 12- 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Ngoài trách nhiệm hình sự, đối tượng này còn phải thực hiện trách nhiệm bồi thường do xâm phạm tính mạng nạn nhân theo quy định tại Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015. Chi phí bồi thường gồm thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật Dân sự, chi phí hợp lý cho việc mai táng, tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng... Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.