Thiếu nữ Hải Phòng bỏ nhà đi nửa tháng bất ngờ được tìm thấy ở Quảng Ninh

Xác nhận sự việc với PV, đại diện xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, mới đây cơ quan công an của địa phương đã bàn giao một bé gái quê Hải Phòng cho gia đình. Được biết, sau khi xảy ra mâu thuẫn với gia đình, bé gái bỏ đi đến nhà bạn ở xã Liên Hòa mà không bảo bố mẹ.



Theo đó, khoảng 12h30 ngày 18/3, Công an xã Liên Hòa (thị xã Quảng Yên) nhận được tin báo của anh Đoàn Thanh Hưng (SN 1987, trú tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng) qua điện thoại di động với nội dung: Anh Hưng có con gái đẻ là cháu Đ.T.V (SN 2010) bỏ nhà đi được khoảng 15 ngày, nghi vấn cháu V. đang trú trên địa bàn xã Liên Hòa và nhờ công an địa phương tìm giúp.

Cháu V. được Công an xã Liên Hòa tìm thấy và bàn giao cho gia đình chăm sóc. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Liên Hòa nhanh chóng tiến hành xác minh, rà soát công tác tạm trú, lưu trú trên địa bàn xã. Đến 13h30 cùng ngày, Công an xã đã tìm thấy cháu Đ.T.V khi đang lưu trú tại thôn 6 của địa phương. Qua công tác xác minh, công an xác định do cháu V. có mâu thuẫn với gia đình nên đã bỏ đi đến nhà một người bạn tại thôn 6, xã Liên Hòa.

Sau khi phát hiện con gái bỏ nhà đi, gia đình anh Hưng đã huy động người thân, bạn bè tìm kiếm nhưng không có kết quả cho đến khi nhận được thông tin cháu V. đang ở nhà một người bạn tại xã Liên Hòa.

Lúc này, anh Hưng đã liên hệ với công an xã nhờ giúp đỡ và đến 16h cùng ngày, sau khi thực hiện đầy đủ mọi thủ tục theo luật định, Công an xã Liên Hòa giao cháu Đ.T.V cho gia đình đón về.

