Thói quen luôn ăn một loại quả vào bữa sáng, tỷ phú 94 tuổi vẫn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn

94 tuổi giữ được sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn nhờ ăn đu đủ?

Theo VietnamNet, tỷ phú Morris Chang (nhà sáng lập hãng sản xuất chất bán dẫn TSMC) vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 94. Dù tuổi cao, ông vẫn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn.

Một trong những bí quyết sống thọ của vị tỷ phú Đài Loan (Trung Quốc) chính là thói quen ăn đu đủ hằng ngày. Vợ ông từng chia sẻ rằng trong nhiều năm qua, ông Morris Chang luôn duy trì việc ăn một miếng nhỏ đu đủ vào bữa sáng.

Được biết đu đủ không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, cao huyết áp, đột quỵ, đồng thời góp phần duy trì làn da khỏe đẹp và đôi mắt sáng.

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết, thời điểm ăn đu đủ rất quan trọng: Tốt nhất là sau bữa chính, vì lúc này enzyme trong đu đủ sẽ hỗ trợ tối đa cho quá trình phân giải thức ăn. Tuy nhiên, mỗi ngày chỉ nên dùng lượng vừa phải, không nên ăn quá nhiều.

Tỉ phú Morris Chang, nhà sàng lập của nhà sản xuất chip bán dẫn TSMC. Ảnh: Caitlin O’hara/Bloomberg.

Giá trị dinh dưỡng chính trong quả đu đủ

Ước tính trong mỗi 100g quả đu đủ chín có khoảng:

- 68 calo.

- 90g nước.

- 0.47g protein.

- 10.82g carbohydrates.

- 1.7g chất xơ.

- 0.26g chất béo.

Đu đủ còn là loại quả giàu vitamin nhóm B, C, E, K... các khoáng chất: kẽm, sắt, magie, canxi, kali... cùng các loại acid gây men.

Vì sao nên ăn đủ đủ chín vào buổi sáng?

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, đu đủ là loại trái cây rất giàu enzyme, chất chống oxy hóa và nhiều chất dinh dưỡng khác nhau, khiến nó trở thành một sự bổ sung tốt cho chế độ ăn trước bữa sáng.

Đu đủ là loại trái cây ít calo, là nguồn cung cấp chất xơ, canxi, magie, kali và các vitamin như A, C, E, K. Một miếng đu đủ 150g chứa khoảng 59 calo. Với những người đang thực hiện chế độ giảm cân có thể thấy loại quả này đặc biệt có lợi do hàm lượng chất xơ và lượng calo thấp.

Ăn đu đủ có tác dụng gì?

Ăn đu đủ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như sau:

Hỗ trợ giảm cân, bảo vệ tim mạch

Đu đủ ít calo, giàu chất xơ giúp kiểm soát cơn đói và tạo cảm giác no, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Đu đủ còn chứa kali, chất xơ và vitamin, giúp ngăn ngừa các vấn đề tim mạch, điều hòa cholesterol và cải thiện lưu thông máu, giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Tốt cho người tiểu đường, ngừa cao huyết áp

Hàm lượng đường thấp và chất xơ cao trong đu đủ giúp điều hòa lượng đường trong máu, tốt cho người tiểu đường và ngăn ngừa cao huyết áp.

Làm đẹp da

Trong đu đủ chứa enzyme papain có tác dụng giảm đau tự nhiên và kiểm soát viêm nhiễm. Đu đủ chứa enzyme tự nhiên và chất chống oxy hóa giúp loại bỏ tế bào chết, làm sạch lỗ chân lông, ngăn ngừa nếp nhăn, tăng cường sức khỏe làn da, thúc đẩy chữa lành vết thương và ngăn ngừa nhiễm trùng da bị bỏng. Ăn đu đủ vào buổi sáng giúp cải thiện tiêu hóa, góp phần làm cho da sáng khỏe.

Giảm táo bón

Trong đu đủ chứa chất xơ dồi dào giúp nhuận tràng, giảm táo bón và cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Enzyme tiêu hóa của đu đủ giúp phân hủy thức ăn và thải độc dạ dày. Ăn đu đủ vào buổi sáng giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt.

Điều hòa kinh nguyệt

Carotene trong đu đủ kích thích tử cung và giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh.

Ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng

Zeaxanthin là chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ loại bỏ tia sáng xanh - tác nhân gây nên nhiều bệnh lý về mắt. Vì thế, chất này rất cần cho mục đích bảo vệ thị giác và ngăn nguy cơ thoái hóa điểm vàng.

Phòng tránh ung thư

Beta-carotene và lycopene trong loại trái cây này có khả năng giảm nguy cơ ung thư. Nghiên cứu được thực hiện ở đối tượng người cao tuổi bị viêm và có nguy cơ tiền ung thư dạ dày cho thấy sử dụng chế phẩm từ đu đủ lên men giúp làm giảm tổn thương do oxy hóa. Chất chống oxy hóa từ loại trái cây này còn giảm nguy cơ mắc và làm chậm tiến triển bệnh ung thư.

Tốt cho cấu trúc hệ xương khớp

Nguy cơ gãy xương có thể tăng lên nếu cơ thể bị thiếu hụt vitamin K. Đây là vitamin có tác dụng cải thiện quá trình hấp thụ canxi, giảm lượng canxi bị bài tiết ra ngoài. Ăn đu đủ làm tăng lượng canxi lưu lại trong cơ thể nên vì thế rất tốt cho cấu trúc hệ xương.

Đu đủ chín mang nhiều lợi ích sức khỏe.

Những ai không nên ăn đu đủ chín?

Mặc dù đu đủ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhưng có một số đối tượng không nên ăn đu đủ chín. Bao gồm:

Người bị sỏi thận

Loại trái cây này chứa nhiều vitamin C, một chất có thể chuyển hóa thành axit oxalic trong cơ thể và bài tiết qua nước tiểu, dẫn đến hình thành các tinh thể canxi oxalat. Do đó, tiêu thụ vitamin C quá mức trong thời gian dài ở người bị sỏi thận có thể làm gia tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Người bị dị ứng

Đu đủ chứa các protein như papain, chymopapain, caricaine và chitinase loại I, những chất này có thể gây dị ứng cho những người có tiền sử nhạy cảm với mủ cao su. Do đó, nếu thuộc nhóm đối tượng này, tốt nhất là nên tránh tiêu thụ đu đủ hoặc các sản phẩm chứa đu đủ.

Người có vấn đề về tim

Chất papain có trong đu đủ có thể làm chậm nhịp tim, điều này có thể gây ra các vấn đề tim mạch nghiêm trọng. Nếu có bất kỳ vấn đề nào về tim mạch, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa đu đủ vào chế độ ăn uống của mình.

Người bị vàng da

Đu đủ chín chứa nhiều beta-carotene, một hợp chất giúp cải thiện sức khỏe và cung cấp vitamin A. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa beta-carotene như đu đủ, bí ngô, cà rốt và xoài có thể dẫn đến tình trạng vàng da, đặc biệt là ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và các vùng da khác do tích tụ quá mức beta-carotene trong cơ thể.

Người bị suy giáp

Suy giáp là tình trạng tuyến giáp không sản xuất đủ hormone cần thiết cho cơ thể. Những hormone này rất quan trọng trong việc điều tiết sự tăng trưởng, sửa chữa tế bào và trao đổi chất. Đu đủ, dù rất bổ dưỡng, có thể ảnh hưởng đến cơ thể theo cách tương tự như tình trạng suy giáp.

Người có vấn đề về dạ dày

Đu đủ chín thường có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, làm giảm các triệu chứng khó tiêu và táo bón. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều đu đủ có thể gây ra các rối loạn dạ dày như đau bụng, buồn nôn, đầy hơi và bụng trướng. Nguyên nhân là do hàm lượng chất xơ và nhựa trong đu đủ có thể làm tăng co thắt dạ dày và kích thích dạ dày gây ra những cơn nôn mửa. Do đó, nếu có vấn đề về dạ dày, hãy tiêu thụ đu đủ theo liều lượng hợp lý và theo dõi phản ứng của cơ thể.

Người tiêu hóa kém

Dù được coi là loại thực phẩm chữa táo bón nhờ vào hàm lượng chất xơ cao nhưng nếu lạm dụng đặc biệt trong trường hợp có vấn đề về tiêu hóa, có thể dẫn đến tình trạng phân cứng và táo bón. Đối với những người bị tiêu chảy, việc ăn nhiều đu đủ có thể làm tình trạng mất nước trở nên nghiêm trọng hơn.

