Thời tiết ngày 4/1: Bắc Bộ rét đậm, rét hại, biển động mạnh
GĐXH - Ngày 4/01/2026, miền Bắc tiếp tục rét khô, vùng núi có nơi rét hại. Trung Bộ và Nam Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 4/1, thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá.
Nhiệt độ thấp nhất Bắc Bộ 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Bắc Trung Bộ 13-16 độ C; Quảng Trị - TP Huế 16-19 độ C.
Từ Hà Tĩnh - TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Gia Lai mưa rào rải rác, trời lạnh.
Các tỉnh Nam Bộ nằm ở rìa phía nam của khối không khí lạnh khuếch tán sâu xuống phía nam và trong trường gió mùa đông bắc cường độ mạnh.
Tính chất lạnh và khô của các hình thái này tiếp tục mang đến thời tiết ít mưa, ngày nắng cho các tỉnh thành phía Nam. Ngoài ra đêm và sáng sớm trời se lạnh, phía bắc miền Đông trời lạnh.
Trên biển, bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc cấp 6, biển động mạnh, sóng cao 4-6m.
Vùng biển từ Khánh Hòa - Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 4-6m.
Vùng biển từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía đông khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía đông đặc khu Trường Sa) gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 3-5m.
Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 04/01/2026:
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ. Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ; có nơi trên 21 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam có 27-30 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: Miền Đông 19-22 độ, miền Tây 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
