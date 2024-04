Thông tin mới nhất về các quốc gia miễn visa (thị thực) cho Việt Nam năm 2024

Thủ tục xin E-visa Việt Nam, loại thị thực điện tử mới nhất được cấp GĐXH – Năm 2024, thủ tục xin E-visa Việt Nam như thế nào và loại thị thực điện tử mới này mang lại những lợi ích gì cho công dân?

Miễn visa (thị thực) là gì?

Theo đó, miễn visa (miễn thị thực) là việc một quốc gia cho phép người nước ngoài nhập cảnh và lưu trú trên lãnh thổ của quốc gia đó trong khoảng thời gian nhất định mà không cần phải làm các thủ tục visa hoặc trả các phí liên quan tới visa.

Trường hợp miễn visa Việt Nam, là việc chính phủ các quốc gia cho phép công dân Việt Nam nhập cảnh và lưu trú trong khoảng thời gian nhất định tại lãnh thổ của họ. Tùy vào mỗi quốc gia mà sẽ có các điều kiện khác nhau.

Như vậy, chỉ cần có hộ chiếu (passport), công dân Việt Nam sẽ có thể được nhập cảnh vào một số quốc gia trên thế giới.

Đối với các quốc gia miễn visa cho công dân Việt Nam thì khi xuất cảnh người dân chỉ cần có hộ chiếu.

Những quốc gia và vùng lãnh thổ nào miễn visa (thị thực) cho Việt Nam ?

Hiện tại đến 2024 có đến 55 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa cho công dân Việt Nam. Tùy vào mục đích xin nhập cảnh khác nhau, mà có những điều kiện khác nhau. Dưới đây là danh sách chi tiết các nước miễn visa cho Việt Nam.

Các nước miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam có hộ chiếu

Dưới đây là 17 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa cho công dân Việt Nam, chỉ cần hộ chiếu (passport) còn thời hạn là có thể nhập cảnh vào các quốc gia đó. Đối với các loại miễn visa như thế này, chỉ phù hợp cho những trường hợp đi du lịch, tham quan. Nếu công dân có ý định đi du học hay định cư nước ngoài thì loại visa này không phù hợp.

STT Tên quốc gia Thời gian tạm trú Điều kiện 1 Campuchia 30 ngày Không 2 Singapore 30 ngày Có vé khứ hồi hoặc vé đi nước khác. Phải có khả năng chi trả trong khi tạm trú. Nếu có vé đi tiếp nước khác thì phải có đủ điều kiện cần thiết. 3 Thái Lan 30 ngày Không 4 Lào 30 ngày Có nhu cầu nhập cảnh trên 30 ngày. Thời gian tạm trú được gia hạn 30 ngày, tối đa 2 lần. 5 Philippines 21 ngày Hộ chiếu (passport) còn giá trị sử dụng ít nhất 6 tháng. Có vé đi tiếp nước khác và có vé khứ hồi. 6 Myanmar 14 ngày Hộ chiếu (passport) còn giá trị sử dụng tối thiểu 6 tháng. 7 Indonesia 30 ngày Không được gia hạn tạm trú 8 Brunei 14 ngày 9 Panama 180 ngày Có thẻ du lịch, nhập cảnh với mục đích du lịch. 10 Kyrgyzstan không giới hạn Không yêu cầu 11 Haiti 90 ngày 12 Ecuador 90 ngày Nhập cảnh với mục đích tham quan 13 Cộng hòa Dominica 30 ngày 14 Liên ban Micronesia 30 ngày 15 Turks and Caicos 30 ngày 16 Saint Vincent and the Grenadines không giới hạn Hộ chiếu (passport) còn thời hạn. Chứng minh tài chính. Có vé máy bay khứ hồi. 17 Malaysia 30 ngày

Các nước miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam kèm theo điều kiện

Bên cạnh những quốc gia miễn visa hoàn toàn, thì hiện tại có 32 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa có điều kiện, hoặc sẽ cấp visa khi công dân đến nơi.

Số thứ tự Tên nước Visa Thời hạn lưu trú Điều kiện 1 Tuvalu 30 ngày 2 Zambia 90 ngày 3 Tajikistan 45 ngày 4 Đài loan (Trung Quốc) Miễn Visa 30 ngày Đăng ký trên mạng để xét duyệt Có visa còn hiệu lực của Canada, Nhật, Anh, Mỹ, Úc và khối Schengen Châu Âu Chưa bao giờ đi xuất khẩu lao động nước ngoài. 5 Togo 7 ngày 6 Tanzania Không yêu cầu 7 Serbia Miễn Visa 90 ngày Có visa vào các nước EU, Mỹ. 8 Somali Được cấp visa 30 ngày Gửi thư mời cho phòng xuất nhập cảnh trước khi bạn đến 2 ngày. 9 Samoa Được cấp visa 60 ngày Không có 10 Cộng hòa Seychelles Được cấp visa 60 ngày Không 11 Palau 30 ngày 12 Papua New Guinea 60 ngày 13 Saint Lucia 42 ngày 14 Hàn quốc Miễn visa Tham quan đảo Jeju 15 Kenya 90 ngày 16 Mali 17 Quần đảo Marshall 90 ngày 18 Mauritania 19 Madagascar 90 ngày 20 Nhật bản Sẽ được cấp thị thực 5 năm nếu tham gia tour trọn gói của công ty du lịch Nhật Bản. 21 Iran Cấp visa 17 ngày Mang theo ảnh thẻ 22 Burundi Cấp visa 30 ngày 23 Liên bang Comoros Miễn visa 24 Cape Verde Cấp visa Vô thời hạn 25 Djibouti Miễn visa 26 Guinea-Bissau 90 ngày 27 Các tiểu vương Ả rập thống nhất Xin visa qua mạng Không giới hạn 28 Ấn độ Cấp visa gày Visa loại 1 lần (phí: 60 USD) 29 Nepal Cấp visa 15 ngày 30 Sri Lanka Visa xin qua mạng Không giới hạn 31 Đông Timor Cấp visa Không giới hạn Xuất trình vé máy bay, tiền mặt (phí: 30 USD/lần) 32 Cộng hòa Maldives Cấp visa 30 ngày Đã đặt phòng khách sạn Có vé máy bay khứ hồi.

Các nước cấp visa cho công dân Việt Nam không thu phí

Có 6 quốc gia không thu phí khi cấp visa cho người Việt bao gồm: Romania; Algeria; Afghanistan; Nicaragua; Mông cổ; Cuba.

Tính đến đầu năm 2024, đã có 55 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa cho công dân Việt Nam.

Việt Nam miễn visa cho những đối tượng nào?

Theo Điều 12 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, sửa đổi 2019, các trường hợp được miễn thị thực vào Việt Nam gồm:

- Sử dụng thẻ thường trú, thẻ tạm trú;

- Vào khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt;

- Vào khu kinh tế ven biển do Chính phủ quyết định khi đáp ứng đủ các điều kiện: có sân bay quốc tế; có không gian riêng biệt; có ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam;

- Việt Nam đơn phương miễn thị thực.

Quyết định đơn phương miễn thị thực cho công dân của một nước phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam;

+ Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ;

+ Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Quyết định đơn phương miễn thị thực có thời hạn không quá 05 năm và được xem xét gia hạn. Chính phủ quyết định đơn phương miễn thị thực có thời hạn đối với từng nước.

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và người nước ngoài là vợ, chồng, con của họ; người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam được miễn thị thực theo quy định của Chính phủ.

Việt Nam cũng có nhiều chính sách về visa nhằm thu hút du khách nước ngoài.

Theo Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Việt Nam đã ký Hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực với 91 nước, trong đó 04 Hiệp định với Ca-mơ-run, Nam-mi-bi-a, Ê-ti-ô-pi-a và Pa-na-ma (HCPT) chưa xác định hiệu lực.

Theo Nghị quyết 117/NQ-CP năm 2019, Chính phủ thống nhất gia hạn việc miễn thị thực cho công dân các nước: Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn dân quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Na Uy, Vương quốc Thụy Điển, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Bê-la-rút khi nhập cảnh Việt Nam đến ngày 31/12/2022 với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.