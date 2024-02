Thông tin mới nhất vụ 2 anh em ruột bị truy sát nhầm lúc rạng sáng

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, hơn 8 tháng trước, trong lúc trên đường đi làm thêm tại quán ốc ở thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) về nhà, hai anh em ruột Phạm Văn Tuyển (SN 2007) và Phạm Văn Tình (SN 2008) cùng trú tại xã An Sơn (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bị nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí tấn công, truy đuổi khiến các nạn nhân gặp nạn tử vong.



Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, em Tuyển đang học lớp 11, còn em Tình là học sinh lớp 10 tại huyện Thủy Nguyên.

Hiện trường nơi 2 anh em ruột nằm tử vong

Liên quan đến vụ án nói trên, cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng vừa hoàn tất điều tra vụ án "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng", xảy ra rạng sáng 19/6/2023 tại đường mới xóm 2, xã Quảng Thanh (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) khiến hai anh em ruột tử vong.

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố truy tố 22 bị can (từ 16 đến 22 tuổi) về các tội danh "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng".

Cụ thể: 11 bị can bị truy tố tội "Giết người", gồm: Nguyễn Văn Tuyên (SN 2006), Đỗ Anh Tú (SN 2004), Nguyễn Quang Vinh (SN 2005), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2006), Đỗ Khánh Hòa (SN 2006), Nguyễn Tiến Hưng (SN 2008), Nguyễn Mạnh Dương (SN 2004), Lê Đình Cương (SN 2002), Vũ Xuân Thắng (SN 2005, cùng trú tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng); Đỗ Việt Anh (SN 2005), Nguyễn Văn Đức (SN 2005, cùng trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ án 2 anh em ruột bị truy sát.

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng", gồm: Phạm Huy Hoàng (SN 2003), Tô Thành Đạt (SN 2003), Trương Văn Minh (SN 2005), Trương Văn Khánh (SN 2002), Nguyễn Văn Khương (SN 2006), Trần Anh Quốc (SN 2005), Nguyễn Xuân Hoàn (SN 2005), Vũ Huy Tuấn (SN 2006), Phạm Thế Thuận (SN 2006), Nguyễn Triệu Hoàng Nam (SN 2006), Phạm Văn Hoàng (SN 2002, cùng ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Riêng bị can Phạm Huy Hoàng và Tô Thành Đạt đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan công an sẽ tách vụ án riêng, khi bắt được sẽ phục hồi xử lý.

Trước đó, Tuyển cùng em trai được người dân phát hiện tử vong trên đường mới xóm 2, xã Quảng Thanh với nghi vấn do tai nạn giao thông nên trình báo cơ quan chức năng. Quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện trên cơ thể nạn nhân có nhiều dấu vết bất thường và thu giữ 2 ống sắt dài hơn 2m có hàn dao nhọn (giáo tự chế).

Các đối tượng bị bắt giữ sau khi gây án.

Khi tiến hành trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng ghi nhận, trước thời điểm phát hiện thi thể các nạn nhân, có một nhóm thanh niên phóng xe máy tốc độ cao. Đáng chú ý, trong tang lễ của 2 anh em xấu số, xuất hiện một số người lạ mặt đến phúng viếng.

Kết luận điều tra của cơ quan công an nêu rõ, vào đêm 18/6/2023 do có mâu thuẫn từ trước, nhóm thanh thiếu niên trú tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) điều khiển xe máy đi qua cầu Dinh sang thị xã Kinh Môn (Hải Dương). Khi đi nhóm này mang theo hung khí, chai thủy tinh để tìm nhóm thanh niên mâu thuẫn với mình, nhưng không gặp.

Sau đó, nhóm này điều khiển xe máy dừng ở gầm cầu Dinh (xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) thì gặp Tuyển điều khiển xe máy, phía sau đèo em trai đi qua. Thấy vậy cả nhóm đuổi theo chặn lại, dùng ống tuýp sắt và giáo tự chế tấn công.

Lúc này Tuyển điều khiển xe máy chở em trai di chuyển hướng xã Quảng Thanh và bị nhóm thanh niên mang theo hung khí tiếp tục truy đuổi. Khi đi qua cầu Hòn Ngọc (khoảng 200m), Tuyển lái xe đâm vào cây phượng ven đường khiến 2 anh em tử vong, còn nhóm đối tượng sau đó rời hiện trường và bỏ mặc các nạn nhân...

