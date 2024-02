Thông tin mới nhất vụ bé trai 3 tuổi bị sát hại ngày mùng 2 Tết tại Hà Nội

49 phút trước

Ngày 15-2, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) bắt giữ khẩn cấp Trần Mạnh Nghĩa (30 tuổi) do hành vi cướp giật tài sản và Trần Hữu Hạnh (27 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi tiêu thụ sản phẩm do người khác phạm tội mà có.