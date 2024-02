Kế hoạch giăng ‘lưới tình’ của tên tội phạm trốn truy nã với người mẹ 4 con

Bí ẩn bên trong ngôi nhà bề thế ven quốc lộ gắn chi chít camera và nuôi đàn chó dữ GĐXH - Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Si biến nhà riêng thành nơi "bất khả xâm phạm" với hệ thống camera dày đặc và nuôi một đàn chó dữ để cảnh giới.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 19/2/2023, Lò Văn Tý (SN 1996, trú tại Bản Lang 2, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) bị Công an huyện Phong Thổ bắt quả tang về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma tuý". Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 28/2/2023, Công an huyện Phong Thổ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lò Văn Tý.

Tuy vậy, trong thời gian được tại ngoại, Tý đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tới ngày 30/10/2023, cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Thổ đã ra quyết định truy nã đối tượng này.

Với quyết tâm cao độ sớm đưa đối tượng phạm tội về quy án, Công an huyện Phong Thổ đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Từ nguồn tin trinh sát báo về, lực lượng chức năng nắm được thông tin Tý xuất hiện tại địa bàn Phước Thành, Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Lập tức, một tổ công tác của Công an huyện Phong Thổ vượt gần 1.400km vào Quảng Nam phối hợp cùng Công an huyện Phước Sơn truy bắt đối tượng truy nã.

Lò Văn Tý nhanh chóng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ vào sáng 6/11 khi đang ẩn náu tại nhà người tình.

Tý giăng 'lưới tình' với người phụ nữ từng trải qua 2 đời chồng và có 4 đứa con

Tại cơ quan điều tra, Tý khai nhận, do sợ phải đi tù, nên trong thời gian được tại ngoại sau khi bị Công an huyện Phong Thổ bắt quả tang về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy", đối tượng đã nảy sinh ý định bỏ trốn. Sau đó, Tý tìm đón xe khách để đến vùng Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam rồi gia nhập vào các nhóm đào đãi vàng ở sâu trong rừng núi, nhằm né tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Tuy vậy, do công việc quá vất vả, Tý đã tìm cách làm quen rồi nhanh chóng tán tỉnh chị Hồ Thị C. (SN 1988). Mặc dù biết chị C. hơn mình 8 tuổi, đã trải qua 2 đời chồng và có 4 đứa con, nhưng Tý vẫn ngọt nhạt hẹn ước sẽ "nên duyên vợ chồng" nhằm mục đích có nơi nương náu, ẩn thân an toàn, lâu dài.

Việc Lò Văn Tý bị bắt giữ sau gần 1 năm trốn chạy thể hiện tinh thần đấu tranh chống tội phạm không khoan nhượng của Công an huyện Phong Thổ nói riêng và Công an tỉnh Lai Châu nói chung.