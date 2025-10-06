Thông tin mới nhất vụ học viên tấn công cán bộ, bỏ trốn khỏi trại cai nghiện tại An Giang

Chiều ngày 5/10, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) nhiều học viên đã tấn công cán bộ, phá cửa và bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện.

Nhiều hình ảnh, video về các nhóm học viên cai nghiện di chuyển trên các cánh đồng, con đường được camera nhà người dân ghi lại, sau đó được đăng tải trên mạng xã hội.

Video: Nhiều học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang). (Nguồn: TTO)

Theo Báo Nhân dân điện tử, khoảng 20 đối tượng tấn công làm bị thương 3 cán bộ quản lý tại cơ sở cai nghiện (2 người bị thương nặng). Sau đó, các học viên này phá cửa sau và trốn ra khỏi cơ sở. Tiếp đó, nhiều học viên bên trong tiếp tục bỏ trốn ra ngoài.

Camera nhà dân ghi lại hình ảnh học viên cai nghiện bỏ trốn. Ảnh: Báo Nhân dân

Tại thời điểm bỏ trốn, các đối tượng chia thành nhiều nhóm nhỏ, chạy về hướng: Thoại Sơn, Mỹ Thuận, Óc Eo... gây mất an ninh trật tự.

Sau sự việc xảy ra, Công an tỉnh An Giang đã điều động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ, kết hợp với lực lượng tại chỗ của các địa phương truy bắt các học viên. Quá trình truy bắt, một số đối tượng manh động dùng hung khí chống trả lực lượng chức năng, làm 1 cán bộ công an bị thương nhẹ.

Ngày 6/10, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp cùng công an các xã, phường truy tìm học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện đóng trên địa bàn xã Mỹ Thuận.

Theo VietnamNet, đến 5h ngày 6/10, lực lượng chức năng truy tìm được khoảng 200 đối tượng đưa trở lại cơ sở.

Một số số học viên được đưa trở lại cơ sở cai nghiện. Ảnh: V.P

Chia sẻ với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận (Giám đốc Công an tỉnh An Giang) cho biết, những học viên này đã bị đưa trở lại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận). Các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức bắt giữ những người nghiện còn lại ở các cánh đồng và một số khu vực.

"Công an quyết tâm bắt bằng hết, đảm bảo an toàn cho người dân" - Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận cho hay.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất nếu phát hiện thông tin về các học viên bỏ trốn.