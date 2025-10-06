Thông tin mới nhất vụ học viên tấn công cán bộ, bỏ trốn khỏi trại cai nghiện tại An Giang
GĐXH - Các cơ quan chức năng tỉnh An Giang vẫn quyết liệt truy tìm nhiều học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).
Chiều ngày 5/10, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) nhiều học viên đã tấn công cán bộ, phá cửa và bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện.
Nhiều hình ảnh, video về các nhóm học viên cai nghiện di chuyển trên các cánh đồng, con đường được camera nhà người dân ghi lại, sau đó được đăng tải trên mạng xã hội.
Video: Nhiều học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang). (Nguồn: TTO)
Theo Báo Nhân dân điện tử, khoảng 20 đối tượng tấn công làm bị thương 3 cán bộ quản lý tại cơ sở cai nghiện (2 người bị thương nặng). Sau đó, các học viên này phá cửa sau và trốn ra khỏi cơ sở. Tiếp đó, nhiều học viên bên trong tiếp tục bỏ trốn ra ngoài.
Tại thời điểm bỏ trốn, các đối tượng chia thành nhiều nhóm nhỏ, chạy về hướng: Thoại Sơn, Mỹ Thuận, Óc Eo... gây mất an ninh trật tự.
Sau sự việc xảy ra, Công an tỉnh An Giang đã điều động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ, kết hợp với lực lượng tại chỗ của các địa phương truy bắt các học viên. Quá trình truy bắt, một số đối tượng manh động dùng hung khí chống trả lực lượng chức năng, làm 1 cán bộ công an bị thương nhẹ.
Ngày 6/10, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp cùng công an các xã, phường truy tìm học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện đóng trên địa bàn xã Mỹ Thuận.
Theo VietnamNet, đến 5h ngày 6/10, lực lượng chức năng truy tìm được khoảng 200 đối tượng đưa trở lại cơ sở.
Chia sẻ với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận (Giám đốc Công an tỉnh An Giang) cho biết, những học viên này đã bị đưa trở lại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận). Các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức bắt giữ những người nghiện còn lại ở các cánh đồng và một số khu vực.
"Công an quyết tâm bắt bằng hết, đảm bảo an toàn cho người dân" - Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận cho hay.
Công an tỉnh An Giang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất nếu phát hiện thông tin về các học viên bỏ trốn.
GĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền trong sáng nay (6/10), khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió giật cấp 7 - 8.
GĐXH - Sáng 6/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở GD&ĐT vừa ban hành thông báo hỏa tốc yêu cầu các trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy – học nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.
GĐXH - Đề án sắp xếp, giải thể, sáp nhập các trường đại học, chuyển một số trường về địa phương quản lý sẽ sớm và có thể triển khai ngay từ năm 2026; Sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão Matmo có khả năng đổ bộ vào giữa Quảng Ninh.
GĐXH - Dưới đây là các trường hợp sẽ không được đăng ký nghĩa vụ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo trọng tâm mưa lớn nhất hôm nay là khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ. Mưa phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi mưa vượt 400mm.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đơn vị liên quan khi ứng phó với mưa bão cần linh hoạt trong các tình huống để đưa ra giải pháp ứng phó an toàn, hiệu quả nhất, tránh xáo trộn cuộc sống của nhân dân.
GĐXH - Sau trận lụt lịch sử do bão số 10 gây ra khiến nhiều khu vực chìm trong nước gần một tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết với 3 kịch bản, 4 cấp độ ứng phó với bão số 11 (Matmo). Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp Thủ đô không tái diễn cảnh hỗn loạn, tê liệt vì ngập úng.
GĐXH - Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai) nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục trước cơn bão số 11.
Dự báo tối nay khi hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, bão Matmo vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Cơ quan khí tượng nâng mức dự báo gió mạnh nhất trên đất liền lên cấp 10, giật cấp 13 ở một số xã/phường của Quảng Ninh.
Tàu khách AH2 chạy qua phường Trường Vinh (Nghệ An) bất ngờ tông trúng xe bán tải băng qua lối dân sinh. Cú va chạm mạnh khiến ô tô lật ngửa, một người bị thương, tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt gần một giờ.
