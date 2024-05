Thông tin mới nhất vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao nước

Bắc Giang: Phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao GĐXH - Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao thuộc tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh.

Liên quan tới vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao nước, theo Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang), quá trình khám nghiệm tử thi không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động. Kết quả giải phẫu xác định nguyên nhân chết nghi do ngạt nước.

Hiện, cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ các mẫu vật phục vụ công tác giám định, để sớm đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Hiện trường phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao ở Việt Yên, Bắc Giang

Trước đó, khoảng 6h ngày 4/5, Công an thị xã Việt Yên nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 2 thi thể (một nam, một nữ) chết chưa rõ nguyên nhân nổi trên mặt ao thuộc TDP My Điền 1, phường Nếnh.

Sau đó, Công an thị xã Việt Yên đã triển khai lực lượng tiến hành vớt thi thể, kiểm tra giấy tờ tùy thân xác định nam giới là L.V.D (SN 1998 trú tại thôn Nam, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, Lạng Sơn), nữ giới là H.T.V (SN 2001 trú tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia, Lạng Sơn).

