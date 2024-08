Thông tin mới vụ mua bán xe máy có biển số ngũ quý 9 ở Bắc Kạn đang gây xôn xao dư luận

Vụ xe đạp điện va chạm với ô tô ở Bắc Kạn: Tài xế có nồng độ cồn kịch khung GĐXH - Vụ xe đạp điện va chạm với ô tô con khi quay đầu, tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo xử lý nghiêm sự việc.

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, thời gian qua thông tin về việc cấp biển kiểm soát xe mô tô 97B1 - 999.99 được chia sẻ trên mạng xã hội và có những bình luận trái chiều gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, ngày 21/8/2024, Đại tá Hà Văn Tuyên - Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bắc Kạn vào xác minh sự việc theo quy định của pháp luật.

Theo đó, BKS 97B1 - 999.99 được đăng ký lần đầu ngày 06/11/2020. Ngày 10/12/2020, xe mô tô biển kiểm soát 97B1 - 999.99 được chuyển quyền sở hữu làm thủ tục sang tên cho chủ phương tiện khác tại TP Bắc Kạn. Ngày 01/6/2024, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Kạn thực hiện thu hồi đăng ký, biển số xe mô tô biển kiểm soát 97B1 - 999.99 theo đề nghị của chủ phương tiện. Biển số xe mô tô này được Công an TP Bắc Kạn đăng ký cấp biển định danh cho chủ phương tiện vào ngày 03/7/2024.

Theo Công an tỉnh Bắc Kạn, quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký xe mô tô biển kiểm soát 97B1 - 999.99 được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

Chiếc xe biển số ngũ quý 9 của ông N.T.Q ở TP Bắc Kạn.

Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin về quá trình cấp biển kiểm soát trên; đồng thời, khuyến cáo các tập thể cá nhân, người sử dụng mạng xã hội không nên chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, bình luận tiêu cực gây ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản "Bùi Xuân Huấn" (hay còn gọi với cái tên Huấn "Hoa Hồng" quê Yên Bái) đăng tải thông tin "kêu cứu" vì gặp rắc rối pháp lý liên quan đến chiếc xe máy hiệu Honda mang biển số 97B1 - 999.99 mua cách đây khoảng 1 năm ở TP Bắc Kạn.

Theo chia sẻ của chủ tài khoản, chiếc xe máy biển số ngũ quý 9 được mua của người đàn ông ở Bắc Kạn vào ngày 14/7/2023 với giá 490 triệu đồng. Tiền chuyển tới tài khoản chính chủ là ông N.T.Q. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi Bùi Xuân Huấn liên hệ chủ cũ của xe để làm thủ tục chuyển biển số ngũ quý 9 sang xe khác thì chủ cũ không hỗ trợ và nói: "Chỉ bán xe chứ không bán biển số. Cùng với đó, biển số ngũ quý 9 hiện đã được ông N.T.Q. đăng ký, gắn cho xe máy Honda Dream khác".

Nguồn tin riêng của Gia đình và Xã hội cho biết, chủ của chiếc xe biển ngũ quý 9 là ông N.T.Q ở TP Bắc Kạn, chủ của Công ty TNHH MTV Thành Quý. Doanh nghiệp này khá nổi tiếng trên địa bàn Bắc Kạn trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, xe ô tô tải...

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm video đang được quan tâm: