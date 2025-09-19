Thông tin mới vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 12 người thương vong ở Quảng Trị

Liên quan vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 12 người thương vong ở Quảng Trị, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chiếc xe vẫn còn hạn đăng kiểm.

Theo TPO, thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63 nhãn hiệu CHENGLONG sản xuất năm 2024 tại Trung Quốc, đăng ký lần đầu ngày 21/12/2024, chủ phương tiện là Công ty TNHH Điện máy Thành Của tại đường Hồ Ngọc Lãm, TP. Vinh, Nghệ An.

Xe tải này có tải trọng thiết kế 8,4 tấn và dài hơn 7m. Xe kiểm định ngày 21/12/2024 tại Trung tâm Đăng Kiểm xe cơ giới 37-09D ở TP. Vinh. Hạn đăng kiểm của xe là ngày 20/12/2025.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TL

Trước đó, khoảng 7h50 sáng ngày 17/9, xe tải mang BKS 37C-587.63 do tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú xã Hóc Môn, TP.HCM) điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 9, khi đến khu vực ngã ba chợ Tân Long thì bất ngờ mất phanh. Chiếc xe đã lao thẳng vào khu chợ đông người, khiến 3 người tử vong và 9 người bị thương.

Đáng chú ý, trong số 3 nạn nhân tử vong có công dân mang quốc tịch Lào.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để cấp cứu các nạn nhân, phong tỏa khu vực, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân.

Xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn của tài xế Trần Minh Hoàng và người đi cùng xe cho kết quả âm tính.

Chiều 17/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với tài xế Trần Minh Hoàng về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 3, Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý.

