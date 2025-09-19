Thông tin mới vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 12 người thương vong ở Quảng Trị
GĐXH - Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm VIệt Nam, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63 vẫn còn hạn đăng kiểm.
Liên quan vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 12 người thương vong ở Quảng Trị, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chiếc xe vẫn còn hạn đăng kiểm.
Theo TPO, thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63 nhãn hiệu CHENGLONG sản xuất năm 2024 tại Trung Quốc, đăng ký lần đầu ngày 21/12/2024, chủ phương tiện là Công ty TNHH Điện máy Thành Của tại đường Hồ Ngọc Lãm, TP. Vinh, Nghệ An.
Xe tải này có tải trọng thiết kế 8,4 tấn và dài hơn 7m. Xe kiểm định ngày 21/12/2024 tại Trung tâm Đăng Kiểm xe cơ giới 37-09D ở TP. Vinh. Hạn đăng kiểm của xe là ngày 20/12/2025.
Trước đó, khoảng 7h50 sáng ngày 17/9, xe tải mang BKS 37C-587.63 do tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú xã Hóc Môn, TP.HCM) điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 9, khi đến khu vực ngã ba chợ Tân Long thì bất ngờ mất phanh. Chiếc xe đã lao thẳng vào khu chợ đông người, khiến 3 người tử vong và 9 người bị thương.
Đáng chú ý, trong số 3 nạn nhân tử vong có công dân mang quốc tịch Lào.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để cấp cứu các nạn nhân, phong tỏa khu vực, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân.
Xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn của tài xế Trần Minh Hoàng và người đi cùng xe cho kết quả âm tính.
Chiều 17/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với tài xế Trần Minh Hoàng về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 3, Điều 260, Bộ luật Hình sự.
Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý.
Cháy căn hộ chung cư ở TP HCM, nhiều người hoảng loạnThời sự - 6 giờ trước
Một căn hộ ở tầng 11 chung cư Golden Maison (phường Đức Nhuận, TP HCM) bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người lo sợ, tìm cách thoát xuống bên dưới
CSGT Hà Nội mạnh tay dẹp loạn xe ‘khủng’ phá đường Vân TrìThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Dù tuyến đường Vân Trì (xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) đã được cắm biển giới hạn tải trọng 10 tấn, hàng loạt xe tải, xe đầu kéo, xe bồn bê tông vẫn ngang nhiên đi vào mỗi ngày. Sự coi thường quy định này khiến mặt đường bong chóc, bụi bặm phủ trắng, đe dọa an toàn giao thông và sức khỏe người dân.
Lợi dụng thời tiết sau mưa bão, người đàn ông khai thác trái phép 6,893m3 gỗThời sự - 17 giờ trước
GĐXH – Sau khi tiến hành xác minh, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh (Thanh Hóa) đã xử phạt hơn 66 triệu đồng đối với ông Cao Văn Duyên vì hành vi khai thác rừng trái pháp luật.
Tin sáng 20/9: Dự báo 1 cơn bão rất mạnh có nguy cơ ảnh hưởng tới nước ta; Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nói gì sau khi người tố cô bị khởi tố?Thời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, một cơn bão rất mạnh có thể ảnh hưởng tới nước ta; Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa sau thời gian im lặng đã chính thức lên tiếng.
Va chạm với ô tô dưới cầu vượt, đôi vợ chồng tử vong tại chỗThời sự - 1 ngày trước
Trên đường từ Vĩnh Long trở lại TP Cần Thơ sau khi đi khám bệnh, đôi vợ chồng không may va chạm với xe ben dưới gầm cầu vượt Chà Và, tử vong tại chỗ.
Vụ nhân viên quán cà phê ở Hà Nội bị hành hung: Công an làm việc với ‘tổng tài’Thời sự - 1 ngày trước
Liên quan đến vụ hành hung con trai chủ quán cà phê tại Khu đô thị Times City, Hà Nội, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy xác nhận đã mời các bên liên quan đến làm việc.
Tin bão mới nhất: Bão Ragasa tiến vào Biển Đông với cường độ cấp siêu bão giật trên cấp 17, khu vực nào nước ta có thể bị ảnh hưởng?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đầu tuần tới, bão Ragasa tiến vào Biển Đông. Cơn bão này được nhận định là rất mạnh, có thể đạt cấp siêu bão (cấp 17).
Người dân miền Bắc lại sắp hứng chịu những đợt mưa như trút nước do ảnh hưởng của siêu bão?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong thời gian tới, Biển Đông có thể đón thêm cơn bão cường độ mạnh, khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Tin sáng 19/9: Phim 'Mưa đỏ' đạt kỷ lục doanh thu hơn 670 tỷ đồng; diễn biến mới vụ nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc không hút thuốc trong quánThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần 1 tháng công chiếu; Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) mời những người liên quan trong clip đánh nhân viên quán cà phê nghi do bị nhắc hút thuốc lên làm việc.
Bão số 8 chưa qua, Biển Đông lại sắp đón bão số 9 cường độ mạnh, khả năng ảnh hưởng đất liền nước taThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 8 đang trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong thời gian tới, Biển Đông có thể đón thêm cơn bão cường độ mạnh, khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Tin sáng 19/9: Phim 'Mưa đỏ' đạt kỷ lục doanh thu hơn 670 tỷ đồng; diễn biến mới vụ nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc không hút thuốc trong quánThời sự
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần 1 tháng công chiếu; Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) mời những người liên quan trong clip đánh nhân viên quán cà phê nghi do bị nhắc hút thuốc lên làm việc.