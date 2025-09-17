Danh tính các nạn nhân bị thương vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị

Liên quan vụ xe tải mất phanh lao vào chợ chuối ở Quảng Trị, danh tính các nạn nhân bị thương đã được xác định.

Theo VTC News, trong số các nạn nhân bị thương, có 3 người được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu trong tình trạng nguy kịch gồm Hồ Văn S (SN 2009, trú xã A Dơi), chấn thương sọ não, gãy đùi phải, dập lồng ngực. Hồ Văn P (SN 1988, trú xã Lao Bảo), chấn thương sọ não, gãy chân, đa chấn thương. Nạn nhân còn lại chưa rõ danh tính (SN 2000) bị chấn thương sọ não, gãy xương đùi, đa chấn thương.

Xe tải lao thẳng vào chợ chuối ở Quảng Trị, 6 người thương vong Chiếc xe tải mang biển số Nghệ An lao thẳng vào khu vực chợ chuối Tân Long có nhiều tiểu thương đang họp chợ khiến nhiều người thương vong.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị đang tích cực cấp cứu cho 3 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)

6 người khác đang được điều trị tại Bệnh viện Hướng Hóa với các chấn thương vùng đầu, bụng, lưng và mặt gồm: Hồ Văn Lưới (SN 1994), Lê Văn Phước (SN 1974), Hồ Văn Lát (SN 1979), Hồ Văn Tùng (SN 1974), Hồ Văn Phan (SN 2003) và Hồ Văn Tuấn (SN 2004).

Theo báo cáo về vụ tai nạn, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, 3 nạn nhân tử vong tại chỗ gồm: Hồ Văn Đ (SN 2001, trú tại xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), Hồ Thị B và Hồ Văn T cùng quốc tịch Lào.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khu vực chợ chuối Tân Long tập trung rất đông người dân mua bán.

Tại hiện trường, một số xe máy chở chuối của người dân bị cán qua làm hư hỏng nặng, phần đầu xe tải đâm vào sạp hàng.

Theo một số người dân, trước khi vụ tai nạn xảy ra, họ nghe tiếng nổ lớn (nghi nổ lốp xe) rồi xe tải lao vào chợ.