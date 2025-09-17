Danh tính các nạn nhân bị thương vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị
GĐXH - Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị đã được xác định. Các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.
Liên quan vụ xe tải mất phanh lao vào chợ chuối ở Quảng Trị, danh tính các nạn nhân bị thương đã được xác định.
Theo VTC News, trong số các nạn nhân bị thương, có 3 người được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu trong tình trạng nguy kịch gồm Hồ Văn S (SN 2009, trú xã A Dơi), chấn thương sọ não, gãy đùi phải, dập lồng ngực. Hồ Văn P (SN 1988, trú xã Lao Bảo), chấn thương sọ não, gãy chân, đa chấn thương. Nạn nhân còn lại chưa rõ danh tính (SN 2000) bị chấn thương sọ não, gãy xương đùi, đa chấn thương.
6 người khác đang được điều trị tại Bệnh viện Hướng Hóa với các chấn thương vùng đầu, bụng, lưng và mặt gồm: Hồ Văn Lưới (SN 1994), Lê Văn Phước (SN 1974), Hồ Văn Lát (SN 1979), Hồ Văn Tùng (SN 1974), Hồ Văn Phan (SN 2003) và Hồ Văn Tuấn (SN 2004).
Theo báo cáo về vụ tai nạn, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, 3 nạn nhân tử vong tại chỗ gồm: Hồ Văn Đ (SN 2001, trú tại xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), Hồ Thị B và Hồ Văn T cùng quốc tịch Lào.
Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khu vực chợ chuối Tân Long tập trung rất đông người dân mua bán.
Tại hiện trường, một số xe máy chở chuối của người dân bị cán qua làm hư hỏng nặng, phần đầu xe tải đâm vào sạp hàng.
Theo một số người dân, trước khi vụ tai nạn xảy ra, họ nghe tiếng nổ lớn (nghi nổ lốp xe) rồi xe tải lao vào chợ.
Xe tải vỡ nát, 3 người bị thương sau tai nạn ở HuếThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Chiếc xe tải khi đang lưu thông bất ngờ va vào taluy dương, gây tai nạn khiến 3 người ở Huế bị thương phải đi cấp cứu.
Cảnh khác lạ dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau khi các điểm trông giữ xe chính thức bị 'xóa sổ'Thời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Sau khi bãi xe dưới gầm cầu Chương Dương và Ngã Tư Vọng bị thu hồi giấy phép, các điểm trông giữ phương tiện tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy mới đây cũng đã chính thức được TP Hà Nội giải tỏa, trả lại hiện trạng ban đầu nhằm bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng.
Tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị khai gì tại cơ quan công an?Thời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Bước đầu tài xế Trần Minh Hoàng khai, thời điểm xảy ra vụ tai nạn xe tải chở hàng bị mất phanh, không thể khống chế tốc độ.
Cận cảnh hiện trường vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng TrịThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Lực lượng chức năng vẫn đang căng dây, bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe tải lao vào chợ chuối Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị).
Xe tải lao thẳng vào chợ chuối ở Quảng Trị, 6 người thương vongThời sự - 11 giờ trước
Chiếc xe tải mang biển số Nghệ An lao thẳng vào khu vực chợ chuối Tân Long có nhiều tiểu thương đang họp chợ khiến nhiều người thương vong.
Siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn du lịch đường thủy ở miền TrungThời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Hoạt động du lịch đường thủy đang là lựa chọn phổ biến của nhiều du khách. Để bảo đảm mỗi chuyến đi an toàn, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt trong mùa mưa bão.
Tin sáng 17/9: Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất từ nay đến cuối năm; Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoànThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra dự báo về những đợt không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh vào cuối năm; Húc đổ 10m dải phân cách giữa đường, ô tô 7 chỗ lao qua chiều đường ngược lại tông văng xe máy, đâm gãy trụ điện...
Biển Đông chuẩn bị đón bão số 8, khu vực nào mưa to nhất hôm nay?Thời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Biển Đông sắp có bão số 8. Còn trên đất liền từ TP Huế đến Cà Mau tiếp tục có mưa dông.
Hà Nội: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Ba Vì do sạt lở nghiêm trọngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND Thành phố Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Ba Vì (TP Hà Nội) do ảnh hưởng của bão số 3 (bão WIPHA).
Cháy chung cư mini ở Hà Nội, mùi khét nồng nặc, người dân hoảng loạnThời sự - 1 ngày trước
Phát hiện vụ cháy, nhiều người hoảng sợ, hô hoán nhau chạy xuống tầng 1 thoát ra ngoài. Lúc này bên trong khói tỏa ra mùi khét nồng nặc.
Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá (Ninh Bình): Một nạn nhân không qua khỏi, công an vào cuộcThời sự
GĐXH - Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình đã được chính quyền địa phương giao cơ quan công an kiểm tra, xử lý sau phản ánh của Gia đình và Xã hội. Nạn nhân trong vụ việc sau nhiều ngày điều trị đã không qua khỏi.