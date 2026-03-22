Thông tin về đại gia miền Tây si mê mẹ đơn thân U50 là nghệ sĩ, Phó Viện trưởng
Đại gia miền Tây si mê nữ nghệ sĩ là Phó Viện trưởng không chỉ giàu có mà tính cách còn hiền lành.
Chuyện tình cảm của Phi Thanh Vân và đại gia miền Tây nhận được sự quan tâm của nhiều người thời gian qua. Thông tin về vị đại gia này cũng nhận được nhiều sự chú ý. Vậy người Phi Thanh Vân sắp cưới là ai?
Đó chính là doanh nhân Trần Chí Phú hiện điều hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu. Theo chia sẻ từ phía Phi Thanh Vân, anh đang là giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật của hai doanh nghiệp, trong đó có một công ty chuyên về cắt xẻ, tạo hình đá và một công ty xây dựng.
Đáng chú ý, doanh nhân này sở hữu một nhà máy chế biến đá quy mô lên tới 3 hécta tại Lâm Đồng. Phi Thanh Vân từng được bạn trai đưa đến tham quan cơ ngơi này và nữ diễn viên không khỏi choáng ngợp trước quy mô rộng lớn cùng hệ thống máy móc hiện đại phục vụ việc cắt xẻ, tạo hình đá.
Theo nữ diễn viên, nhà máy sản xuất nhiều loại đá phục vụ xây dựng như đá ốp tường, đá làm đường. Nhiều công trình, tòa nhà tại TP.HCM và Hà Nội được cho là sử dụng sản phẩm từ cơ sở này. Cơ sở này từng được Phi Thanh Vân quay video và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Không chỉ ấn tượng với sự nghiệp của bạn trai, Phi Thanh Vân còn dành nhiều lời khen cho tính cách của anh. Cô cho biết, chồng sắp cưới có vẻ ngoài mộc mạc, chân phương, tính cách hiền lạnh chuẩn người miền Tây.
Dù bạn trai nhìn giản dị nhưng nữ nghệ sĩ cho biết, anh lại là người giàu kiến thức, bản lĩnh và thành đạt. Trong quá trình gắn bó, Phi Thanh Vân được bạn trai dạy nhiều kiến thức, chia sẻ về lĩnh vực kinh doanh.
Đặc biệt dù bận rộn nhưng bạn trai thường xuyên đồng hành cùng Phi Thanh Vân trong các công việc của cô. Chăm sóc, chiều chuộng nữ diễn viên một cách ân cần, tinh tế.
Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, hiện Phi Thanh Vân là mẹ đơn thân. Cô cho biết trân trọng mối quan hệ hiện tại khi tìm được người mang lại cảm giác an toàn, đồng hành và hỗ trợ cả trong cuộc sống lẫn công việc.
Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Phi Thanh Vân còn đảm nhận vai trò Phó Viện trưởng Viện Phát triển Văn hóa, Thương hiệu và Phát triển Nguồn nhân lực.
