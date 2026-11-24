Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h06 ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo về một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa (TP Hà Nội), bước đầu nghi liên quan đến bình gas.

Vụ nổ lớn xảy ra tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ từ nhiều đơn vị tới hiện trường triển khai công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Song song với lực lượng chữa cháy và cứu nạn, các đơn vị gồm Phòng PK02E và Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) cũng được yêu cầu tăng cường nhằm hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, điều tiết giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện chuyên dụng tiếp cận khu vực xảy ra sự cố.

Vụ nổ tạo ra tiếng động lớn kèm sức ép mạnh. Một số hộ dân sống gần khu vực xảy ra sự cố bị vỡ cửa kính. Theo chia sẻ của người dân trên mạng xã hội, dù nhà cách hiện trường khoảng 200m nhưng vẫn nghe rõ tiếng nổ và cảm nhận rung chấn làm ngôi nhà rung chuyển.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ nổ.

Thông tin ban đầu, đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, sự cố khiến nhiều người bị thương, trong đó có 2 người đã tử vong. Trước diễn biến này, Ban Chỉ huy đã chủ động liên hệ với Bệnh viện Công an TP Hà Nội cùng các bệnh viện lân cận để phối hợp tiếp nhận, cấp cứu người bị nạn. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng kết nối với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ban Chỉ huy quân sự và các đơn vị liên quan nhằm huy động thêm nhân lực, phương tiện hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trao đổi về sự việc, lãnh đạo UBND phường Đống Đa xác nhận vụ nổ xảy ra trên địa bàn và cho biết các lực lượng chức năng đang tập trung triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. UBND phường sẽ phát hành thông cáo báo chí chính thức khi có thông tin đầy đủ.

Hiện nguyên nhân vụ nổ và con số thương vong cụ thể đang tiếp tục được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Hà Nội: Nổ lớn tại phố Nguyễn Văn Tuyết, nhiều người bị thương GĐXH - Vụ nổ lớn xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) vào sáng 24/11 khiến hiện trường đổ nát, nhiều người bị thương.



