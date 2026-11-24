Điều kiện để lao động nữ được nghỉ hưu năm 2027

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 04 tháng. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Theo lộ trình, năm 2027 lao động nữ đủ 57 tuổi 4 tháng sẽ được nghỉ hưu. Ảnh minh họa: TL

Theo bảng lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với tháng, năm sinh tương ứng, năm 2027 lao động nữ đủ 57 tuổi 4 tháng sẽ được nghỉ hưu. Cụ thể:

Lao động nữ Thời điểm sinh Tuổi nghỉ hưu Thời điểm hưởng lương hưu Tháng Năm Tháng Năm 1 1970









57 tuổi 4 tháng 6 2027 2 1970 7 2027 3 1970 8 2027 4 1970 9 2027 5 1970 10 2027 6 1970 11 2027 7 1970 12 2027 8 1970 1 2028 9 1970





57 tuổi 8 tháng 6 2028 10 1970 7 2028 11 1970 8 2028 12 1970 9 2028 1 1971 10 2028 2 1971 11 2028 3 1971 12 2028

Tuy nhiên, cũng theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định 135/2020/NĐ-CP một số ngành nghề và trường hợp cụ thể lao động nữ được phép nghỉ hưu sớm hơn so với tuổi nghỉ hưu, bao gồm:

- Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 tuổi nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

- Đối với người bị suy giảm khả năng lao động, độ tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu được xác định theo từng trường hợp cụ thể của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Về điều kiện hưởng lương hưu, theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người lao động thuộc các nhóm đối tượng tương ứng, khi nghỉ việc và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên, sẽ được hưởng lương hưu nếu đáp ứng điều kiện về tuổi nghỉ hưu.

Như vậy, đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, điều kiện hưởng lương hưu năm 2027 là có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên và đạt tuổi nghỉ hưu theo quy định, tương ứng 57 tuổi 4 tháng đối với nữ.

Các chế độ lao động nữ được hưởng khi nghỉ hưu

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, khi nghỉ hưu, lao động nữ được hưởng các chế độ sau:

- Khi đủ tuổi nghỉ hưu theo lộ trình và đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên được hưởng tỷ lệ tối đa 75% (đóng đủ 15 năm hưởng 45%, sau đó cứ thêm 1 năm đóng tăng 2%).

- Lương hưu được điều chỉnh định kỳ theo mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và khả năng ngân sách nhà nước/quỹ BHXH. Nghỉ hưu trước tuổi (do suy giảm khả năng lao động) bị giảm tỷ lệ (thường 2%/năm).

- Khi đóng BHXH vượt số năm tương ứng mức hưởng tối đa 75%: Nữ đóng trên 30 năm thì mỗi năm đóng thêm được trợ cấp một lần bằng 0,5 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng tiếp tục đóng BHXH, mức trợ cấp có thể tính theo quy định riêng cho thời gian đóng thêm sau tuổi nghỉ hưu).

- Người đang hưởng lương hưu được cấp thẻ BHYT miễn phí với mức hưởng theo quy định.

- Trường hợp người hưởng lương hưu qua đời, thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng (bằng 10 lần mức tham chiếu/mức lương cơ sở theo quy định) và trợ cấp tuất (hàng tháng hoặc một lần tùy điều kiện của thân nhân).

- Ngoài ra, người nghỉ hưu còn được hưởng các quyền lợi bổ sung khác gồm:

+ Trợ cấp hưu trí xã hội: Áp dụng cho người cao tuổi đủ điều kiện theo quy định nhưng không có lương hưu/trợ cấp BHXH hằng tháng, gồm trợ cấp hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và BHYT do nhà nước đóng.

+ Bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện: Người lao động có thể tham gia thêm để tăng nguồn thu nhập hưu trí.

Tin vui cho nhóm đối tượng nghỉ hưu, thu nhập sắp có sự thay đổi khi tăng lương hưu và trợ cấp hằng tháng GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất cơ chế điều chỉnh nâng mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung.