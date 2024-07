Thủ dâm gây rụng tóc, đúng hay sai?

1. Nguyên nhân tiềm ẩn gây rụng tóc

Rụng tóc ở nam giới do nhiều nguyên nhân gây ra như do di truyền, thay đổi hormone... Dưới đây là những lý do tiềm ẩn khiến nam giới trưởng thành có thể bị rụng tóc:

Các yếu tố di truyền

Thay đổi nội tiết tố

Một số loại thuốc điều trị bệnh như tăng huyết áp , tim mạch, gout, ung thư,...

Thừa cân, béo phì

Căng thẳng tâm lý

Phản ứng xấu với phương pháp điều trị tóc

Nếu bạn có từ 1-2 yếu tố nguy cơ gây rụng tóc kể trên, tốt nhất nên kiểm soát và đi gặp bác sĩ khám tìm nguyên nhân và biện pháp điều trị giúp chống rụng tóc .

2. Testosterone liên quan đến rụng tóc

Một trong những lý do chính gây rụng tóc liên quan đến nội tiết tố là do ảnh hưởng của một loại hormone sinh dục nam được gọi là dihydrotestosterone (DHT). Được coi là một trong những dẫn xuất mạnh mẽ hơn của testosterone, DHT chủ yếu điều chỉnh cơ thể trong những năm thiếu niên để giúp nam giới trải qua tuổi dậy thì.

Đặc biệt, loại hormone này tạo điều kiện cho giọng nói trầm hơn, xây dựng cơ bắp, tăng kích thước cơ thể và lông mu. Hormone này cũng chịu trách nhiệm cho sự phát triển tình dục.

Tình trạng mất cân bằng nội tiết tố dẫn đến rụng tóc.

Nam giới từ tuổi trung niên trở đi, lượng testosterone suy giảm, cơ thể không thể sử dụng DHT hết tiềm năng nữa. Trên thực tế, DHT có liên kết với các thụ thể trong nang tóc, điều này làm ức chế sự phát triển của tóc và khiến nang tóc tạo ra những sợi tóc ngắn hơn, mảnh hơn.

Tác dụng phụ này thường biểu hiện dưới dạng hói đầu ở nam giới, trong đó một phần cụ thể trên da đầu, thường là phần trên cùng, không thể mọc tóc một cách tự nhiên nữa. Hiện tượng này có thể ảnh hưởng đến 50% nam giới sau tuổi 30 và chủ yếu xảy ra ở những nam giới trong gia đình có người thân bị rụng tóc dễ gặp phải tình trạng này.

3. Thủ dâm có gây rụng tóc?

Các chuyên gia cho rằng không có bằng chứng khoa học nào cho thấy mối liên hệ giữa thủ dâm quá mức với sự suy giảm sức khỏe của tóc. Điều đó có nghĩa là, nếu nam giới bị rụng tóc hoặc hói đầu thì đó thực sự không phải là một tình trạng có nguồn gốc từ việc thủ dâm.

Một điều đáng lưu ý nữa là không có mối tương quan đáng kể giữa thủ dâm và lượng testosterone thấp, vì vậy bạn không phải lo lắng về việc thói quen này sẽ ảnh hưởng đến tình trạng rụng tóc của mình.

Các chuyên gia tình dục cho rằng thủ dâm đúng cách là một hoạt động hoàn toàn lành mạnh và bình thường. Một nghiên cứu của Anh báo cáo rằng 66% nam giới trưởng thành đã thủ dâm trong 4 tuần trong thời điểm họ được khảo sát. Thủ dâm đúng cách không gây rối loạn cương dương hoặc gây vô sinh.

Nên giải quyết tận gốc vấn đề rụng tóc.

Những người thủ dâm không phải là người có xu hướng tình dục lệch lạc hoặc không khỏe mạnh. Vì vậy, bạn không nên né tránh hoặc kìm nén ham muốn thủ dâm. Thủ dâm là an toàn miễn là nó không làm bạn suy nhược. Nếu cuộc sống của bạn bị ảnh hưởng bởi chứng nghiện thủ dâm, tốt nhất bạn nên tìm kiếm lời khuyên y tế chuyên nghiệp để được hỗ trợ thêm.



Mặc dù thủ dâm không trực tiếp gây rụng tóc nhưng có một số yếu tố nội tiết có thể gây rụng tóc từng mảng. Điều đó nói lên rằng, mức testosterone bất thường tiếp tục là vấn đề khó khăn đối với nhiều nam giới, đặc biệt là nam giới mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường; điều này có thể gây ra sự gia tăng của nhiều vấn đề về thể chất và tình dục hơn.

4. Các biện pháp ngăn ngừa rụng tóc

Có nhiều cách bạn có thể ngăn ngừa và làm chậm quá trình rụng tóc. Điều này liên quan tới cả biện pháp tự nhiên và lâm sàng, bao gồm:

- Ăn nhiều protein : Thiếu protein có liên quan đến việc tăng nguy cơ rụng tóc. Ăn thịt nạc, trứng, cá và sữa chua Hy Lạp để chống rụng tóc.

- Thực hiện chế độ ăn Địa Trung Hải : Thực hiện lối sống ăn uống lành mạnh bằng cách tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải. Điều này có thể giúp bạn có được một cơ thể khỏe mạnh và mái tóc bóng mượt.

- Tránh các phương pháp điều trị tóc khắc nghiệt: Tránh sử dụng các dụng cụ làm nóng, thuốc nhuộm tóc và các sản phẩm tẩy trắng lên tóc vì các hóa chất có thể khiến tóc mỏng đi.

- Thực hiện các phương pháp điều trị bằng ánh sáng yếu: Liệu pháp ánh sáng laser ở mức độ thấp có thể giúp kích thích mọc tóc khi được thực hiện một cách chuyên nghiệp tại phòng khám.

- Giải quyết các tình trạng sức khỏe tiềm ẩn: Nếu các tình trạng như nồng độ testosterone giảm khiến bạn bị rụng tóc và các vấn đề y tế, hãy giải quyết mối lo ngại gốc rễ bằng phương pháp điều trị và liệu pháp phù hợp dưới sự theo dõi của chuyên gia y tế.

- Dùng các loại thuốc trị hói đầu được FDA phê chuẩn dành cho nam giới bị rụng tóc theo liệu trình của bác sĩ chuyên khoa.

Rụng tóc là bệnh có thể điều trị được nếu được hỗ trợ đúng cách. Nếu sức khỏe tâm thần của bạn đang bị ảnh hưởng vì sự phát triển này, nên tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức.