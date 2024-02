Thu phí không dừng vào sân bay, từ nay hết cảnh ùn ứ

Việc triển khai thử nghiệm thu phí không dừng tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài được thực hiện theo Công điện số 10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024.

Đại diện Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, theo Nghị định 05 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, các dịch vụ kinh doanh trên đường giao thông nội cảng sẽ được xem là kinh doanh dịch vụ phi hàng không. Trong đó, việc áp dụng thu phí dưới hình thức điện tử không dừng là cách thức thu phí, không làm thay đổi loại hình dịch vụ cũng như mức giá dịch vụ.

Theo ACV, việc áp dụng thu phí theo hình thức điện tử không dừng là phù hợp với nhu cầu quản lý hoạt động giao thông nội cảng hàng không, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành của nhà nước.

Ô tô vào sân bay từ 6/2 sẽ không phải trả phí bằng tiền mặt. Ảnh: LĐ

Thời gian qua, ACV đã phối hợp với Công ty Cổ phần giao thông kỹ thuật số (HITD) tiến hành khảo sát, lên phương án lắp đặt thiết bị, kết nối hệ thống thu không dùng tiền mặt và tự động không dừng tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Đến thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn thành giải pháp kỹ thuật lắp đặt thiết bị, chuẩn bị triển khai thu thí điểm.

Đại diện Bộ GTVT cho biết thêm, việc triển khai thu phí không dừng tại các cảng hàng không, sân bay sẽ làm tăng hiệu quả đầu tư, tài chính của các dự án thu phí không dừng đường bộ mà Bộ GTVT đang triển khai bởi một loạt các lý do.

Theo đó, việc triển khai thu phí không dừng tại sân bay sẽ không phát sinh chi phí đầu tư (việc đầu tư thiết bị tại trạm thu phí do ACV thực hiện); nguồn thu của dự án thu phí không dừng tăng lên do thu được phí dịch vụ kết nối do ACV trả.

Ngoài ra, theo số liệu ACV, việc thu phí không dừng tại các cảng hàng không sân bay làm tăng hiệu quả việc quản lý, khai thác hệ thống đường dẫn vào sân bay của ACV do giảm khoảng 80% chi phí quản lý thu phí thủ công tại các trạm thu phí sân bay hiện nay.

"Trong quá trình tổ chức thực hiện, việc thu phí không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay ngoài sự giám sát của ACV và các nhà cung cấp, còn có sự giám sát của Cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan quản lý thuế… nên sẽ bảo đảm công khai, minh bạch, không gây thất thoát trong quá trình thu phí", đại diện Bộ GTVT thông tin.

Theo thống kê, mỗi ngày, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất có 16.000 - 20.000 lượt phương tiện qua trạm thu phí. Việc tổ chức thu phí ô tô ra vào sân bay hiện vẫn thủ công, tài xế phải dừng xe trước trạm thu phí đầu vào lấy thẻ và trả tiền mặt tại cửa ra, dễ dẫn tới ùn tắc, nhất là dịp cao điểm, lễ Tết.

Hiện tại Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, xe ra vào trong 10 phút mỗi lượt thu 10.000 đồng xe dưới 9 chỗ, 15.000 đồng xe 10 - 30 chỗ và 25.000 đồng xe từ 30 chỗ trở lên.

Mức thu phí không dừng sẽ tương tự như thu tiền mặt (chỉ khác hình thức thanh toán). Do đó, để thực hiện được hình thức thanh toán này, trên xe đã phải dán thẻ thu phí và kích hoạt tài khoản giao thông. Trong tài khoản giao thông có đủ số dư thanh toán, chủ phương tiện sẽ đi qua như các trạm thu phí đường bộ khác.