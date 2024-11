Thừa Thiên Huế: Mức hỗ trợ hằng tháng cho hơn 4.000 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại Thừa Thiên Huế

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Đối với thôn, tổ dân phố loại 1 được bố trí không quá 5 thành viên (Tổ trưởng, 1 Tổ phó và các Tổ viên).

Đối với thôn, tổ dân phố loại 2 được bố trí không quá 4 thành viên (Tổ trưởng, 1 Tổ phó và các Tổ viên).

Đối với thôn, tổ dân phố loại 3 được bố trí không quá 3 thành viên (Tổ trưởng, 1 Tổ phó và 1 Tổ viên).

Thừa Thiên Huế có hơn 1.100 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tổng trên 4.000 thành viên

Theo Báo Thừa Thiên Huế, từ ngày 1/7/2024, khoảng 4.200 người/1.114 thôn, tổ dân phố tại tại Thừa Thiên Huế bao gồm: Công an xã bán chuyên trách, dân phòng và bảo vệ dân phố chính thức khoác lên mình bộ đồng phục mới của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thừa Thiên Huế có hơn 1.100 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tổng trên 4.000 thành viên. Ảnh minh họa

Việc kiện toàn, thống nhất 3 lực lượng này thành lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, hoạt động theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 là một dấu mốc quan trọng, đưa công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoạt động bài bản, quy củ hơn.

Mức hỗ trợ hằng tháng

Theo đó, thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng như sau:

Tổ trưởng được hưởng 1.880.000 đồng/người/tháng

Tổ phó được hưởng 1.520.000 đồng/người/tháng

Tổ viên được hưởng 1.160.000 đồng/người/tháng

Mức hỗ trợ nêu trên đã bao gồm hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, kinh phí đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Trợ cấp tiền tuất, mai táng phí

Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn, chết bảo đảm điều kiện theo khoản 1 Điều 6 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức hỗ trợ như sau:

Trường hợp bị tai nạn: Trong trường hợp điều trị tai nạn, kể cả trường hợp vết thương tái phát được hưởng mức hỗ trợ tiền ăn hằng ngày trong thời gian điều trị nội trú cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân.

Trường hợp bị tai nạn dẫn đến chết: Thân nhân được hưởng mức trợ cấp mai táng phí bằng tiền 10.000.000 đồng và trợ cấp tuất một lần bằng tiền 1.000.000 đồng.

Ngoài ra, người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở còn được hỗ trợ, bồi dưỡng khi thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ.

Bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngân sách địa phương bảo đảm các điều kiện hoạt động cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở như sau:

Trang bị trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận theo các danh mục, tiêu chuẩn trang bị lần đầu được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ. Trang bị theo niên hạn các trang phục theo danh mục, tiêu chuẩn được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

Hằng năm căn cứ danh mục phương tiện, thiết bị theo khoản 1 Điều 4 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ, UBND cấp xã tổng hợp nhu cầu phương tiện, thiết bị cần trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gửi UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo UBND tỉnh có kế hoạch hỗ trợ mua sắm, trang bị theo quy định, phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương.

Hỗ trợ kinh phí sửa chữa phương tiện, thiết bị cho Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo quy định pháp luật.

Hỗ trợ kinh phí cho công tác tập huấn 2 năm/1 lần và kinh phí diễn tập, hội thi 5 năm/1 lần do địa phương tổ chức, mức chi theo các quy định hiện hành.

Bảo đảm kinh phí cho công tác sơ kết, tổng kết, tổ chức phong trào thi đua hằng năm và kinh phí công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo các quy định hiện hành.

Mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, tổ dân phố loại 1 và loại 2 được hỗ trợ kinh phí hoạt động 3.000.000 đồng/Tổ/năm.

Đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, tổ dân phố loại 3 được hỗ trợ kinh phí hoạt động 2.000.000 đồng/Tổ/năm.