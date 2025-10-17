Mới nhất
Thức ăn để qua đêm có gây ung thư?: 4 loại thực phẩm này, thà đổ bỏ cũng đừng ăn

Thứ sáu, 14:43 17/10/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhắc đến thực phẩm "để qua đêm," phản ứng đầu tiên của nhiều người là "quá nhiều nitrit" hoặc "có thể gây ung thư". Đặc biệt, một số người coi nước uống và rau củ để qua đêm là "sát thủ sức khỏe," kiên quyết đổ bỏ dù chưa động đến.

Thức ăn để qua đêm có gây ung thư?: Thứ thực sự không nên để qua đêm là 4 loại thực phẩm này, thà đổ bỏ cũng đừng ăn - Ảnh 1.2 loại nước uống thường xuyên sẽ nuôi lớn tế bào ung thư, nước để qua đêm hay đun nhiều lần thế mà lại'vô can'

Ai cũng cho rằng uống nước là việc quá đơn giản nhưng thực tế, uống nước sai cách, sai loại có thể gây ung thư.

Nhưng sự thật có phải như vậy không? Thực ra, nhiều khi chúng ta bị hai chữ "qua đêm" hù dọa. Thức ăn và nước uống để qua đêm, nếu được bảo quản đúng cách, hầu hết đều không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, có 4 loại thực phẩm thực sự không nên để qua đêm. Dù chỉ mới để một đêm, bạn cũng đừng tiếc mà hãy kiên quyết đổ bỏ.

4 loại thực phẩm thực sự không nên để qua đêm

1. Hải sản đã nấu chín

Các loại hải sản như tôm, cua, sò điệp, hàu... vốn là thực phẩm giàu protein, sống dưới nước nên mang theo nhiều loại vi sinh vật hơn so với thịt.

Nguy cơ vi khuẩn chịu nhiệt: Dù đã được nấu chín ở nhiệt độ cao, nếu không bảo quản đúng cách, vi khuẩn rất dễ sinh sôi trở lại. Đặc biệt, một số vi khuẩn chịu lạnh vẫn có thể phát triển chậm trong môi trường tủ lạnh.

Điển hình là phẩy khuẩn Parahaemolyticus: Số liệu cho thấy, lượng vi khuẩn trong tôm đã nấu chín có thể tăng 50% sau khi để lạnh quá 12 giờ, trong đó phổ biến nhất là Vibrio parahaemolyticus.

Thức ăn để qua đêm có gây ung thư?: Thứ thực sự không nên để qua đêm là 4 loại thực phẩm này, thà đổ bỏ cũng đừng ăn - Ảnh 2.

Thức ăn để qua đêm có gây ung thư?: Thứ thực sự không nên để qua đêm là 4 loại thực phẩm này, thà đổ bỏ cũng đừng ăn - Ảnh 3.

Hải sản đã nấu chín không nên để qua đêm. Ảnh minh họa

Độc tố không bị phá hủy: Loại vi khuẩn này sản sinh ra độc tố chịu nhiệt, rất khó bị phá hủy ngay cả khi bạn đun nóng kỹ vào ngày hôm sau. Ăn phải có thể gây buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, thậm chí sốt và mất nước nghiêm trọng.

Hơn nữa, hải sản để qua đêm không chỉ có rủi ro về an toàn mà còn giảm chất lượng đáng kể. Ví dụ, cua để qua đêm sẽ làm gạch cua bị đông lại, thịt tôm sẽ bị dai và bở, mất đi hương vị tươi ngon ban đầu.

Lời khuyên: Hải sản đã nấu chín nên "nấu đến đâu ăn đến đó", cố gắng ăn hết trong ngày. Nếu thực sự còn thừa, hãy đông lạnh càng sớm càng tốt thay vì chỉ để ngăn mát.

2. Trứng lòng đào, trứng luộc chưa chín kỹ

Trứng lòng đào (trứng trần, trứng luộc 3 phút) có lòng đỏ chảy, mềm mịn, rất ngon miệng. Nhiều người thích ăn trứng chưa chín hoàn toàn, nhưng loại trứng này tiềm ẩn nguy cơ an toàn rất lớn.

Thức ăn để qua đêm có gây ung thư?: Thứ thực sự không nên để qua đêm là 4 loại thực phẩm này, thà đổ bỏ cũng đừng ăn - Ảnh 4.

Trứng lòng đào hoặc trứng chưa chín kỹ phải ăn hết trong ngày, tuyệt đối không được để qua đêm. Ảnh minh họa

Nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella: Bề mặt vỏ trứng có thể mang vi khuẩn Salmonella, loại vi khuẩn này dễ dàng xâm nhập vào bên trong trứng qua các lỗ khí nhỏ trên vỏ.

Tăng sinh trong tủ lạnh: Nếu trứng chưa được nấu chín hoàn toàn hoặc lòng đỏ chưa đông lại, Salmonella sẽ không bị tiêu diệt hết. Để trứng lòng đào qua đêm, ngay cả khi cho vào tủ lạnh, Salmonella vẫn có thể tồn tại và sinh sôi chậm, khiến số lượng vi khuẩn đạt mức gây bệnh.

Độc tố chịu nhiệt: Độc tố do Salmonella sản sinh cũng có khả năng chịu nhiệt, nên dù ngày hôm sau bạn đun lại trứng thật kỹ, độc tố vẫn có thể còn sót lại.

Ăn phải loại trứng này có thể gây viêm dạ dày ruột cấp tính, nôn mửa, tiêu chảy, sốt. Đặc biệt, người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và những người có hệ miễn dịch yếu có thể gặp các triệu chứng nghiêm trọng hơn.

Lời khuyên: Trứng lòng đào hoặc trứng chưa chín kỹ phải ăn hết trong ngày, tuyệt đối không được để qua đêm.

3. Món trộn gỏi (Salad) có mộc nhĩ

Khi hè đến, các món trộn, gỏi như dưa chuột trộn, mộc nhĩ trộn là món ăn khai vị quen thuộc, thanh mát và ngon miệng.

Thức ăn để qua đêm có gây ung thư?: Thứ thực sự không nên để qua đêm là 4 loại thực phẩm này, thà đổ bỏ cũng đừng ăn - Ảnh 5.

Món trộn gỏi mộc nhĩ không nên để qua đêm. Ảnh minh họa

Dễ nhiễm khuẩn: Các món trộn gỏi là một trong những loại thực phẩm dễ "biến chất khi để qua đêm" nhất, dù để trong tủ lạnh cũng không nên ăn qua đêm.

Nguyên liệu chưa nấu chín: Trong quá trình chế biến món trộn, nguyên liệu thường chỉ được rửa sạch và thái lát đơn giản, không qua nấu ở nhiệt độ cao. Điều này có nghĩa là vi khuẩn, trứng ký sinh trùng trên bề mặt (ví dụ: trên mộc nhĩ) sẽ không bị tiêu diệt hết, tương đương với việc "mang vi khuẩn lên bàn ăn".

Nguy cơ mộc nhĩ ngâm: Ngay cả mộc nhĩ đã được ngâm nở, cũng có thể mang vi khuẩn, thậm chí vượt mức cho phép. Dù để lạnh cũng không thể ức chế hoàn toàn sự phát triển của chúng, có thể dẫn đến ngộ độc với tỷ lệ tử vong cao.

4. Sữa đậu nành

Uống một cốc sữa đậu nành hoặc sữa bò nóng vào buổi sáng là lựa chọn bữa sáng của nhiều người. Nhưng nếu lỡ pha quá nhiều, nhiều người tiện tay cho vào tủ lạnh để dành uống ngày hôm sau.

Đây là một thói quen nguy hiểm, vì các loại thức uống như sữa đậu nành là "môi trường nuôi cấy tự nhiên" cho vi khuẩn, rất dễ bị hỏng sau một đêm.

Giàu protein: Sữa đậu nành có hàm lượng protein cao, mà protein là "chất dinh dưỡng" cần thiết nhất cho vi khuẩn phát triển và sinh sôi.

Thức ăn để qua đêm có gây ung thư?: Thứ thực sự không nên để qua đêm là 4 loại thực phẩm này, thà đổ bỏ cũng đừng ăn - Ảnh 6.

Sữa đậu nành là "môi trường nuôi cấy tự nhiên" cho vi khuẩn, rất dễ bị hỏng sau một đêm. Ảnh minh họa

Chất ức chế tiêu hóa: Nếu sữa đậu nành không được đun sôi kỹ trong quá trình chế biến, các chất ức chế protease, saponin... bên trong sẽ không bị phá hủy hoàn toàn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc tiêu hóa và hấp thụ protein mà còn có thể gây buồn nôn, nôn mửa.

Môi trường lý tưởng: Sữa đậu nành có hàm lượng nước cao và độ pH gần trung tính, rất thích hợp cho vi khuẩn phát triển.

Nếu sữa đậu nành còn thừa được cho vào tủ lạnh mà không đậy kín, hoặc để quá lâu ở nhiệt độ phòng, vi khuẩn sẽ sinh sôi nhanh chóng, khiến đồ uống bị chua, bốc mùi, thậm chí sinh ra chất có hại.

Đôi khi, sữa đậu nành bị hỏng có thể trông và ngửi không có gì khác thường, nhưng thực tế lượng vi khuẩn đã vượt mức cho phép. Uống vào sẽ kích thích đường tiêu hóa, gây đau bụng và tiêu chảy.

Tóm lại:

Thức ăn và nước uống để qua đêm không phải là "tai họa" nếu được bảo quản đúng cách.

Nhưng hải sản đã nấu chín, trứng lòng đào, món trộn gỏi (nhất là có mộc nhĩ), và sữa đậu nành, dù chỉ để một đêm, bạn cũng đừng tiếc mà hãy kiên quyết đổ bỏ, để tránh gây hại cho sức khỏe.

Theo Abolouwang

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Bệnh thường gặp

GĐXH - Đằng sau mỗi ly rượu, cốc bia là sự quá tải của gan – cơ quan thải độc đang dần kiệt sức vì thói quen tưởng vô hại.

Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Bệnh thường gặp
Bác sĩ cảnh báo: Thói quen ăn uống tưởng vô hại, ai ngờ mang cả 'đội quân ký sinh trùng' vào cơ thể

Bác sĩ cảnh báo: Thói quen ăn uống tưởng vô hại, ai ngờ mang cả 'đội quân ký sinh trùng' vào cơ thể

Bệnh thường gặp
Nhiều người chạy bộ nhưng quên điều này sau mỗi buổi tập, bạn có như vậy không?

Nhiều người chạy bộ nhưng quên điều này sau mỗi buổi tập, bạn có như vậy không?

Sống khỏe
Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bệnh thường gặp

