Thực đơn tiệc cưới phong cách Á - Âu của Quỳnh Châu

Thứ hai, 15:35 27/10/2025 | Ăn
GĐXH - Á hậu Quỳnh Châu và ông xã Ngọc Phát đãi khách mời tiệc cưới mang phong cách Á - Âu trong hôm hôn lễ tối 26/10.

Tối 26/10, đám cưới Á hậu Quỳnh Châu và chú rể Nguyễn Ngọc Phát đã chính thức diễn ra tại trung tâm tiệc cưới sang chảnh ở TP.HCM. Đám cưới có sự góp mặt của đông đủ gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp của cặp đôi gồm khoảng 800 người.

Thực đơn tiệc cưới phong cách Á - Âu của Quỳnh Châu - Ảnh 1.

Xuất hiện trong ngày trọng đại, cô dâu diện váy cưới màu trắng chất liệu vải cao cấp, khoe trọn visual điểm 10. Trong khi đó, chú rể bảnh bao với suit trắng và quần âu.

Bên cạnh visual dâu - rể đẹp tuyệt đối diện ảnh, một trong những điều được hội "ăn cưới online" quan tâm chính là menu tiệc cưới. Thực đơn đám cưới được hé lộ với 6 món sang xịn mịn bao gồm: súp dumpling hải sản vi cá, cua lột xốt trứng muối - xà lách quinoa, cá mú hấp xốt bào ngư, bò hầm xốt rượu Porto, tôm càng nướng xốt cay ăn cùng cơm chiên sa tế, khép lại là món tráng miệng kem dừa cà phê.

Thực đơn tiệc cưới phong cách Á - Âu của Quỳnh Châu - Ảnh 1.

Thực đơn tiệc cưới của Á hậu Quỳnh Châu.

Bữa tiệc bắt đầu với súp dumpling hải sản vi cá. Đây món khai vị cao cấp thường thấy trong tiệc cưới truyền thống của người Hoa và giới thượng lưu Việt Nam. Vi cá mập gắn liền với biểu tượng phú quý, thịnh vượng, trong khi các loại hải sản như tôm, cua, bào ngư giúp tăng thêm sắc thái sung túc, đủ đầy cho chặng đường mới.

Thực đơn tiệc cưới phong cách Á - Âu của Quỳnh Châu - Ảnh 2.

Món súp dumpling hải sản vi cá.

Sau món súp, khách mời được thưởng thức cua lột xốt trứng muối - xà lách quinoa. Cua lột chiên giòn, phủ lớp xốt trứng muối vàng tạo điểm nhấn hài hòa giữa vị béo mặn và màu sắc tươi mới, tượng trưng cho sự khởi đầu, đổi thay. Phần salad quinoa thanh mát tạo cảm giác nhẹ nhàng và cân bằng vị giác.

Món chính là cá mú hấp xốt bào ngư. Cá được hấp giữ trọn vị tự nhiên, hòa quyện với xốt bào ngư đậm đà và tinh tế. Trong tiếng Quan Thoại, "bào ngư" (baoyu) nghe gần giống "phồn vinh", nên món ăn này còn là lời chúc cho cuộc sống hôn nhân luôn sung túc, bền vững. Món ăn tượng trưng cho sự viên mãn, thịnh vượng và gắn bó bền lâu. Ngôi sao cho hay.

Thực đơn tiệc cưới phong cách Á - Âu của Quỳnh Châu - Ảnh 3.

Món bò hầm xốt rượu Porto.

Tiếp đó là bò hầm xốt rượu Porto ăn kèm bánh mì mang phong vị Châu Âu cổ điển. Thịt bò hầm mềm trong rượu vang Porto tạo hương thơm nhẹ nhàng, vị đậm sâu và cảm giác ấm áp, kết nối, phù hợp không khí trang trọng của tiệc cưới.

Món cuối trong phần chính là Tôm càng nướng xốt cay ăn cùng cơm chiên sa tế. Tôm càng nướng vừa tới, phủ xốt cay, kết hợp cùng cơm rang sa tế dậy mùi, mang đến cảm giác tươi vui, trẻ trung và nguồn năng lượng tích cực cho ngày trọng đại.

Khép lại thực đơn là món tráng miệng kem dừa cà phê. Lớp kem dừa mát lạnh, béo nhẹ, quyện cùng hương cà phê đặc trưng của Việt Nam mang đến dư vị tinh tế và êm dịu, khép lại bữa tiệc trong sự thư thái.

Phương Nghi (t/h)
