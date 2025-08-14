Thực hư thông tin vừa ăn phở vừa uống trà gây ung thư: Ăn phở thế nào cho đúng cách?
GĐXH - Nhiều ý kiến cho rằng việc uống trà đá khi ăn phở có thể khiến mỡ vón cục, gây hại cho sức khỏe, vậy quan điểm này có cơ sở khoa học? Vậy cách ăn phở thế nào cho đúng 'chất' người Hà Nội xưa?
Vừa ăn phở, vừa uống trà gây ung thư?
Vừa ăn phở vừa uống trà là một thói quen khá phổ biến hiện nay, nhưng nếu xét kỹ về cả góc độ ẩm thực lẫn sức khỏe tiêu hóa, thì đây không phải là sự kết hợp tối ưu.
Ở góc nhìn ẩm thực, điều này "làm loãng hương vị phở"
Vậy, ăn phở thế nào cho "đúng cách" và ngon nhất?
Thưởng thức nguyên bản trước: Khi bát phở vừa được bưng ra, hãy nếm một thìa nước dùng đầu tiên để cảm nhận vị ngọt thanh nguyên thủy.
Ăn khi còn nóng: Phở ngon nhất khi nước dùng còn nóng hổi, bánh phở mềm nhưng không nát.
Thêm gia vị từ tốn: Ớt, chanh, tiêu, dấm tỏi chỉ nên cho sau vài thìa đầu tiên, tránh phá hỏng hương vị ban đầu.
Uống trà sau bữa: Nếu muốn uống trà, hãy đợi khoảng 20–30 phút sau khi ăn. Lúc này, trà vừa giúp làm sạch vị béo trong miệng, vừa hỗ trợ tiêu hóa nhẹ nhàng.
