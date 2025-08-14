Mới nhất
Thực hư thông tin vừa ăn phở vừa uống trà gây ung thư: Ăn phở thế nào cho đúng cách?

Thứ năm, 19:01 14/08/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều ý kiến cho rằng việc uống trà đá khi ăn phở có thể khiến mỡ vón cục, gây hại cho sức khỏe, vậy quan điểm này có cơ sở khoa học? Vậy cách ăn phở thế nào cho đúng 'chất' người Hà Nội xưa?

Vừa ăn phở, vừa uống trà gây ung thư?

Vừa ăn phở vừa uống trà là một thói quen khá phổ biến hiện nay, nhưng nếu xét kỹ về cả góc độ ẩm thực lẫn sức khỏe tiêu hóa, thì đây không phải là sự kết hợp tối ưu.

Thực hư thông tin vừa ăn phở vừa uống trà gây ung thư: Ăn phở thế nào cho đúng cách?- Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định trên VOV, quan niệm ăn phở kèm trà đá gây mỡ vón cục, ung thư là không chính xác. Ông giải thích mỡ động vật có thể đông đặc khi gặp lạnh, nhưng đây chỉ là phản ứng hóa sinh bình thường.

Thực hư thông tin vừa ăn phở vừa uống trà gây ung thư: Ăn phở thế nào cho đúng cách?- Ảnh 2.

Hơn nữa, nước phở khi ăn thường khá nóng, trong khi trà đá dù lạnh nhưng không đến mức khiến mỡ đông đặc ngay lập tức. Khi vào dạ dày, nhiệt độ cơ thể sẽ làm mỡ hóa lỏng và tiếp tục được tiêu hóa như bình thường. Do đó, không có bằng chứng nào cho thấy việc ăn phở và uống trà đá cùng lúc sẽ gây viêm nhiễm hay ung thư.

Ở góc nhìn ẩm thực, điều này "làm loãng hương vị phở"

Thực hư thông tin vừa ăn phở vừa uống trà gây ung thư: Ăn phở thế nào cho đúng cách?- Ảnh 3.

Phở Hà Nội vốn nổi tiếng bởi sự hài hòa giữa nước dùng trong veo, ngọt thanh từ xương hầm và mùi thơm của quế, hồi, gừng nướng. Khi vừa ăn phở vừa uống trà nóng (đặc biệt là trà xanh hay trà đặc), vị chát và hương đậm của trà sẽ lấn át vị ngọt thanh của nước phở.

Thực hư thông tin vừa ăn phở vừa uống trà gây ung thư: Ăn phở thế nào cho đúng cách?- Ảnh 4.

Cảm giác “ngậm” mùi trà trong miệng sẽ khiến thực khách khó cảm nhận trọn vẹn độ tinh tế của từng thìa nước dùng. Người Hà Nội xưa thường uống trà trước hoặc sau bữa, chứ hiếm khi nhấp ngay trong lúc ăn phở.

Vậy, ăn phở thế nào cho "đúng cách" và ngon nhất?

Thưởng thức nguyên bản trước: Khi bát phở vừa được bưng ra, hãy nếm một thìa nước dùng đầu tiên để cảm nhận vị ngọt thanh nguyên thủy.

Ăn khi còn nóng: Phở ngon nhất khi nước dùng còn nóng hổi, bánh phở mềm nhưng không nát.

Thêm gia vị từ tốn: Ớt, chanh, tiêu, dấm tỏi chỉ nên cho sau vài thìa đầu tiên, tránh phá hỏng hương vị ban đầu.

Uống trà sau bữa: Nếu muốn uống trà, hãy đợi khoảng 20–30 phút sau khi ăn. Lúc này, trà vừa giúp làm sạch vị béo trong miệng, vừa hỗ trợ tiêu hóa nhẹ nhàng.

Vừa ăn phở vừa uống trà không nguy hiểm ngay lập tức, nhưng không “đúng chất” Hà Nội và cũng không lý tưởng cho việc cảm nhận hương vị cũng như hấp thu dinh dưỡng. Muốn ăn phở đúng cách, hãy để bát phở là nhân vật chính, còn tách trà nên được uống khi bữa ăn đã kết thúc.
Phương Nghi (t/h)
