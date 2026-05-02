Ngừng thở khi ngủ: Nhiều người mắc mà không biết, cảnh báo biến chứng nguy hiểm

Hội chứng ngừng thở khi ngủ là gì?

Hội chứng ngừng thở khi ngủ (Sleep Apnea Syndrome) là một rối loạn hô hấp xảy ra trong lúc ngủ, đặc trưng bởi tình trạng ngừng thở hoàn toàn hoặc giảm thở lặp đi lặp lại nhiều lần trong đêm. Những gián đoạn này khiến cơ thể bị thiếu oxy, làm giấc ngủ bị chia cắt và không đạt được trạng thái nghỉ ngơi sâu.

Dạng phổ biến nhất là ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA), xảy ra khi đường thở trên bị xẹp hoặc tắc nghẽn trong lúc ngủ. Người bệnh có thể không nhận ra tình trạng này, nhưng hậu quả lại kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Ảnh minh họa.

Dấu hiệu cảnh báo ngừng thở khi ngủ dễ bị bỏ qua

Theo các chuyên gia, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã có biến chứng. Trên thực tế, cơ thể đã phát tín hiệu từ rất sớm thông qua các biểu hiện quen thuộc.

Người bệnh thường ngáy to kéo dài, có thể xuất hiện những khoảng ngừng thở trong lúc ngủ mà người thân quan sát được. Một số trường hợp đột ngột thức giấc do cảm giác nghẹt thở, ngủ không sâu, dễ tỉnh giấc nhiều lần trong đêm.

Ban ngày, người bệnh thường xuyên buồn ngủ, mệt mỏi, giảm tập trung, đau đầu buổi sáng hoặc suy giảm trí nhớ. Nếu xuất hiện từ hai dấu hiệu trở lên, người dân nên đi khám sớm để được đánh giá chính xác.

Ai là người có nguy cơ cao mắc bệnh?

Ngừng thở khi ngủ có thể gặp ở nhiều đối tượng, nhưng phổ biến hơn ở người thừa cân, béo phì, nam giới trung niên và người cao tuổi.

Ngoài ra, những người hút thuốc, thường xuyên uống rượu bia hoặc có bệnh lý tai mũi họng như amidan quá phát, lệch vách ngăn mũi cũng có nguy cơ cao hơn. Đặc điểm hình thể như cổ to, ngắn, đường thở hẹp cũng là yếu tố thuận lợi khiến bệnh dễ xuất hiện.

Biến chứng nguy hiểm của ngừng thở khi ngủ nếu không điều trị kịp thời

Các bác sĩ cảnh báo, ngừng thở khi ngủ không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn gây ra hàng loạt biến chứng nghiêm trọng.

Tình trạng thiếu oxy kéo dài có thể làm tăng huyết áp, gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Người bệnh cũng dễ gặp tai nạn do buồn ngủ ban ngày, đặc biệt khi lái xe hoặc làm việc cần sự tập trung cao.

Ngoài ra, bệnh còn liên quan đến rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường, làm suy giảm chất lượng cuộc sống nếu không được kiểm soát.

Ảnh minh họa.

Chẩn đoán và điều trị ngừng thở khi ngủ

Để xác định chính xác bệnh, người bệnh cần được thăm khám chuyên khoa và thực hiện đo đa ký giấc ngủ (Polysomnography) – tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán. Phương pháp này giúp đánh giá mức độ ngừng thở và lựa chọn hướng điều trị phù hợp.

Hiện nay, ngừng thở khi ngủ hoàn toàn có thể kiểm soát hiệu quả nếu phát hiện sớm. Phương pháp phổ biến nhất là sử dụng máy thở áp lực dương liên tục (CPAP), giúp duy trì đường thở luôn thông thoáng trong khi ngủ.

Bên cạnh đó, việc giảm cân, điều chỉnh tư thế ngủ, hạn chế rượu bia cũng góp phần cải thiện tình trạng bệnh. Một số trường hợp đặc biệt có thể cần can thiệp phẫu thuật theo chỉ định của bác sĩ.

Phòng bệnh ngừng thở khi ngủ: Đừng chủ quan với dấu hiệu ngáy to

Theo BSCKII Vũ Thị Dịu, Phó Trưởng khoa Nội Hô hấp – Bệnh viện 198 Bộ Công an, ngừng thở khi ngủ là bệnh lý nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm.

Người dân không nên xem nhẹ các dấu hiệu như ngáy to hay buồn ngủ ban ngày. Việc thăm khám sớm không chỉ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ mà còn giảm nguy cơ biến chứng tim mạch và đột quỵ về lâu dài.