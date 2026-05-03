Người đàn ông 28 tuổi đường huyết tăng gấp 10 lần, thừa nhận 1 sai lầm khi ăn hoa quả để giảm cân

Bệnh nhân Văn (28 tuổi) có chỉ số BMI 31,1, thuộc nhóm béo phì. Với mong muốn giảm cân nhanh, anh lựa chọn phương pháp "thanh lọc cơ thể" bằng cách chỉ ăn trái cây.

Sau 10 ngày, cân nặng giảm 13 kg, tuy nhiên đi kèm là hàng loạt biểu hiện bất thường như mệt mỏi, mất vị giác, ho khan, khát nước liên tục và tiểu nhiều lần trong ngày.

Ban đầu, người bệnh cho rằng đây là phản ứng bình thường khi giảm cân. Chỉ đến khi xuất hiện tình trạng hồi hộp, mệt lả, cơ thể bủn rủn, anh mới đến bệnh viện thăm khám.

Đường huyết tăng kịch trần, nguy cơ hôn mê tăng áp lực thẩm thấu

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, bệnh nhân nhập viện trong trạng thái lo lắng, da khô, mệt nhiều, huyết áp có lúc tăng lên 170–180 mmHg. Đặc biệt, đường huyết mao mạch không thể đo được do vượt ngưỡng thiết bị.

Kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết lên tới 51,7 mmol/l – cao gấp gần 10 lần bình thường. Triglycerid tăng vọt 16,9 mmol/l (bình thường dưới 1,7), HbA1c đạt 11%, kèm theo rối loạn điện giải, hạ natri máu và tổn thương tế bào gan.

Theo Lê Bá Ngọc, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, đây là mức đường huyết khiến máu trở nên cô đặc như siro, làm tăng áp lực thẩm thấu huyết tương. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có thể rơi vào hôn mê tăng áp lực thẩm thấu – một biến chứng cấp tính nguy hiểm của Đái tháo đường.

Không chỉ vậy, mỡ máu tăng cao khiến máu đục như sữa, làm gia tăng nguy cơ viêm tụy cấp, trong khi rối loạn điện giải và tổn thương gan càng khiến tình trạng trở nên phức tạp.

Đáng chú ý, dù chưa từng được chẩn đoán mắc đái tháo đường trước đó, nhưng chỉ số HbA1c 11% cho thấy bệnh đã âm thầm tiến triển trong nhiều tháng.

Ăn trái cây tưởng lành mạnh nhưng có thể "đổ thêm dầu vào lửa"

Theo các bác sĩ, với những người có rối loạn chuyển hóa tiềm ẩn, việc nạp lượng lớn đường fructose từ trái cây liên tục có thể khiến đường huyết tăng mất kiểm soát.

Nhiều người lầm tưởng trái cây là thực phẩm "lành mạnh tuyệt đối" nên có thể ăn thay hoàn toàn bữa chính để giảm cân. Tuy nhiên, trái cây vẫn chứa lượng đường đáng kể. Khi cơ thể đã có nền tảng rối loạn chuyển hóa, lượng đường này giống như "đổ thêm dầu vào lửa", làm bệnh diễn tiến nhanh và nguy hiểm hơn.

Sụt 13 kg trong 10 ngày không phải là thành công về giảm cân, mà là dấu hiệu cảnh báo rối loạn nội tiết nghiêm trọng. Các biểu hiện như tiểu nhiều, khát nhiều, sụt cân nhanh vốn là triệu chứng điển hình của đái tháo đường nhưng thường bị người trẻ bỏ qua.

Điều trị phải kiểm soát chặt, tránh biến chứng nguy hiểm

Bệnh nhân được điều trị bằng insulin tĩnh mạch theo nguyên tắc hạ đường huyết từ từ. Nếu giảm quá nhanh, nguy cơ phù não có thể xảy ra. Mức giảm an toàn được duy trì khoảng 3–4 mmol/l mỗi giờ, đòi hỏi theo dõi liên tục và điều chỉnh sát sao.

Song song đó, người bệnh được bù dịch, điều chỉnh điện giải, kiểm soát rối loạn mỡ máu, hỗ trợ chức năng gan và kiểm soát huyết áp. Sau 24 giờ, tình trạng mất nước cải thiện rõ rệt, huyết động ổn định và đường huyết được đưa về ngưỡng an toàn.

Sau 8 ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống trở lại bình thường và được xuất viện, tiếp tục theo dõi ngoại trú.

Cảnh báo: giảm cân cực đoan có thể trả giá bằng sức khỏe

Các chuyên gia nhấn mạnh, giảm cân không đúng cách, đặc biệt là các chế độ ăn cực đoan như chỉ ăn trái cây, có thể gây rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Người thừa cân, béo phì cần tầm soát đái tháo đường định kỳ và xây dựng chế độ ăn uống khoa học, cân bằng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như khát nhiều, tiểu nhiều, mệt mỏi hoặc sụt cân nhanh bất thường, cần kiểm tra đường huyết sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.

Việc giảm cân an toàn cần có sự tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, thay vì áp dụng các phương pháp truyền miệng thiếu cơ sở khoa học.