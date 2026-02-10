NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' và dàn sao Việt nô nức đi xem phim Tết của Xuân Hinh
GĐXH - Phim Tết "Mùi phở" của nghệ sĩ Xuân Hinh sắp công chiếu đã khiến giới nghệ sĩ lẫn khán giả mong chờ.
Tối 9/2, bộ phim điện ảnh "Mùi phở" tiếp tục có buổi công chiếu tại Hà Nội và thu hút sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ, truyền thông và khán giả. Điều đặc biệt là sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ gạo cội đất Bắc như: NSND Thu Hà, NSND Quốc Anh, đạo diễn Trần Lực đã khiến buổi công chiếu thêm phần trang trọng.
Bên cạnh nhiều lời khen dành cho cách kể chuyện gần gũi, giàu cảm xúc, bộ phim cũng tạo nên những tranh luận xoay quanh nhịp phim và không khí được cho là khá "ồn", đặc biệt ở một số phân đoạn cao trào.
Tại buổi giao lưu sau suất chiếu, nghệ sĩ Xuân Hinh – người đảm nhận vai ông Mùi – đã chia sẻ góc nhìn thẳng thắn từ trải nghiệm làm nghề lâu năm.
Theo Xuân Hinh, làm phim Tết là một bài toán khó, nhất là với những tác phẩm hướng đến nhiều thế hệ trong gia đình. "Làm phim Tết rất khó, giờ cứ buồn quá và khóc cũng không tốt nên có lẽ vì vậy mà đạo diễn và biên kịch làm cho nó rộn ràng hơn chăng?", nam nghệ sĩ bày tỏ.
Ông cũng cho rằng việc tạo cảm xúc cho khán giả không đơn giản là khiến người xem rơi nước mắt. "Muốn khiến khán giả khóc thì không khó. Tôi mà muốn làm cho khán giả khóc thì có thể làm cho khóc lả ra cơ. Có những thủ thuật làm cho người ta khóc. Khiến người ta cười mới khó", Xuân Hinh nói.
Bên cạnh những tranh luận về tiết tấu phim, chia sẻ của Xuân Hinh về một cảnh quay đặc biệt bị cắt khỏi bản công chiếu cũng gây chú ý. Nam nghệ sĩ tiết lộ từng thực hiện một cảnh quay "rất nóng" – điều hiếm hoi trong sự nghiệp diễn xuất của ông. "Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đóng cảnh nóng. Lần này làm rất thật, rất điện ảnh. Nếu giữ lại đầy đủ, có thể đó sẽ là một trong những cảnh hay nhất của phim", Xuân Hinh chia sẻ.
Tuy nhiên, vì yếu tố văn hóa và mong muốn bộ phim phù hợp với nhiều thế hệ khán giả trong gia đình, ê-kíp đã quyết định tiết chế phân đoạn này. Dù có chút tiếc nuối, Xuân Hinh cho biết ông hoàn toàn tôn trọng lựa chọn chung. "Phải chấp nhận được cái này thì mất cái kia. Không thể giữ hết được. Tôi cũng chỉ tiếc một chút thôi", ông nói vui.
Nhà sản xuất – đạo diễn Minh Beta nhìn nhận "Mùi phở" giống như một món ăn, mỗi người xem sẽ có khẩu vị khác nhau. "Minh rất trân trọng những góp ý cũng như những góc nhìn khác của khán giả, giúp mình hoàn thiện hơn trong nghề nghiệp", anh chia sẻ. Theo Minh Beta, bộ phim được xếp hạng K và hướng tới cả gia đình, vì vậy ê-kíp buộc phải "nâng lên đặt xuống" để cân bằng giữa yếu tố giải trí, cảm xúc và khả năng tiếp cận của khán giả nhỏ tuổi lẫn người lớn tuổi.
"Mùi phở" xoay quanh câu chuyện đại gia đình của ông Mùi – một nghệ nhân nấu phở luôn trăn trở việc giữ nghề gia truyền, qua đó đề cao giá trị tình thân và sự tiếp nối văn hóa giữa các thế hệ. Phim có sự tham gia của Xuân Hinh, Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Thanh Hương, Hải Triều, BB Trần, Ngọc Phước… và chính thức khởi chiếu từ ngày 17/2 (mồng 1 Tết).
Dàn nghệ sĩ có mặt trong buổi công chiếu phim "Mùi phở" tối mùng 9/2:
