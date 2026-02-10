Mới nhất
Khoảnh khắc đáng yêu của con gái H'Hen Niê và con gái Vũ Hoàng My

Thứ ba, 13:30 10/02/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Á hậu Vũ Hoàng My đưa con gái - bé Ayla - đến gặp hội chị em hoàn vũ. Khoảnh khắc đáng yêu khi bé Ayla gặp Harley - con gái H'Hen Niê - khiến các mẹ "tan chảy".

Khoảnh khắc đáng yêu của con gái H'Hen Niê và Vũ Hoàng My gây sốt - Ảnh 1.Á hậu quê Đồng Nai có cuộc sống ra sao sau khi chia tay bạn trai Việt kiều Áo?

GĐXH - Á hậu Vũ Hoàng My đã đưa con gái trở về TP.HCM đón Tết sau khi chia tay bạn trai Việt kiều Áo.

Á hậu Vũ Hoàng My đã chia tay bạn trai doanh nhân gốc Việt sau thời gian dài bên nhau và có một con chung. Mới đây, cô đã đưa con gái về Việt Nam để đón Tết và lần đầu tiên giới thiệu con gái Ayla với những chị em hoàn vũ thân thiết như H'Hen Niê, Kim Duyên, Lệ Hằng. 

"Hôm nay mẹ đưa Ayla đi gặp cô H'Hen Nie, em Harley, chú Khôi, cô Lệ Hằng và cô Duyên. Cuối năm được ngập tràn trong cái đầm nhan sắc này làm Ayla chỉ có thể cười tít mắt. Cám ơn bé yêu đã ngủ yên cho mẹ chuyên tâm tán chuyện với các cô sau nhiều năm gặp lại", Vũ Hoàng My chia sẻ.

Khoảnh khắc đáng yêu của con gái H'Hen Niê và Vũ Hoàng My gây sốt - Ảnh 2.

Vũ Hoàng My khoe khoảnh khắc hội ngộ với "hội chị em hoàn vũ": H'Hen Niê, Lệ Hằng, Kim Duyên.

Vũ Hoàng My và H'Hen Niê, Kim Duyên, Lệ Hằng thuộc hội "chị em hoàn vũ", từng là thí sinh Việt Nam thi Miss Universe qua nhiều năm. Dù thời gian qua ít gặp gỡ vì bận rộn cuộc sống riêng, họ giữ mối quan hệ gắn bó, tương tác với nhau qua mạng xã hội. Nàng Á hậu họ Vũ còn hài hước cho biết: "Nhiều năm gặp lại, mới ngày nào cả nhóm còn túm tụm cười, giờ đã vừa ăn vừa trông em bé. Cũng không nói chuyện xuyên đêm được vì phải về cho con ngủ".

Đáng chú ý trong buổi hội ngộ của dàn Hoa - Á hậu là màn làm quen cực đáng yêu của 2 nhóc tỳ: Bé Harley (con gái H'Hen Niê) và bé Ayla (con gái Vũ Hoàng My). Bé Harley thân thiện, chủ động xoè tay ra với chị Ayla khiến các mẹ "tan chảy". 

Khoảnh khắc đáng yêu của con gái H'Hen Niê và Vũ Hoàng My gây sốt - Ảnh 3.
Khoảnh khắc đáng yêu của con gái H'Hen Niê và Vũ Hoàng My gây sốt - Ảnh 4.

Màn làm quen cực đáng yêu của 2 nhóc tỳ nhà 2 nàng hậu. "Gặp Harley, Ayla cười tươi rói. Harley muốn bắt tay chị Ayla", Vũ Hoàng My "tường thuật".

Á hậu Vũ Hoàng My cùng con gái Ayla, gần hai tuổi, từ Áo về TP.HCM sum họp gia đình dịp Tết Bính Ngọ hồi đầu tháng 2. Được biết, đến đầu tháng 6, cô sẽ đưa con trở lại Vienna (Áo), để tiếp tục các thủ tục liên quan đến việc giành quyền nuôi bé, sau khi chia tay bạn trai. Trước đó, Vũ Hoàng My thông báo khép lại mối tình gần bốn năm với người yêu doanh nhân.

Vũ Hoàng My sinh năm 1988 tại Đồng Nai, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Người đẹp từng là thí sinh Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Tháng 11/2020, cô tham gia chương trình truyền hình thực tế về du lịch "Vietnam why not", cùng Võ Hoàng Yến, Kim Duyên - hai thành viên chung đội - giành chiến thắng. Vũ Hoàng My từng là cố vấn, hỗ trợ Kim Duyên tại Miss Universe 2021. Năm 2022, cô làm giám khảo chấm thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cùng H'Hen Niê, Vũ Thu Phương, Hà Anh.

