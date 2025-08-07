Mới nhất
Thương tâm, thiếu niên 15 tuổi tử vong sau khi va chạm với ô tô

Thứ năm, 20:35 07/08/2025 | Xã hội
GĐXH - Vụ va chạm giữa 2 phương tiện khiến cháu T. bị thương nặng, sau đó tử vong tại nhà. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô đang lùi từ khu đất trống bên vỉa hè xuống đường Phạm Văn Đồng để đi về hướng Hoàng Quốc Việt.

Theo thông tin Ban An toàn giao thông TP Hải Phòng, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy điện và ô tô khiến thiếu niên 15 tuổi tử vong. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cụ thể, vào khoảng 6h55 ngày 6/8, cháu L.Y.T (SN 2010, trú tại phường Tứ Minh, TP Hải Phòng) điều khiển xe máy điện không BKS lưu thông theo hướng đường Võ Nguyên Giáp đi Hoàng Quốc Việt.

Thương tâm, thiếu niên 15 tuổi tử vong sau khi va chạm với ô tô- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Phạm Văn Đồng (phường Tứ Minh, TP Hải Phòng) khiến một thiếu niên tử vong Ảnh: Ban ATGT TP Hải Phòng.

Khi cháu L.Y.T đi đến đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua thôn Đỗ Xá, phường Tứ Minh, TP Hải Phòng), bất ngờ xảy va chạm với xe ô tô do anh Đ.X.T (SN 1981, trú tại phường Ái Quốc, TP Hải Phòng) điều khiển.

Vụ va chạm khiến cháu T. bị thương, sau đó tử vong tại nhà lúc 10h cùng ngày. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô đang lùi từ khu đất trống bên vỉa hè phải xuống đường Phạm Văn Đồng để đi về hướng Hoàng Quốc Việt.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.

Đức Tùy
