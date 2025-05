'Thụt két' của công ty hơn 1,5 tỷ đồng để đánh bạc, trả nợ

Ngày 4/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Tứ Trạch (SN 1985, trú tại TP Vinh) về tội "Tham ô tài sản".

Đối tượng Hoàng Tứ Trạch.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại Miền núi Nghệ An (phường Quán Bàu, TP Vinh), Hoàng Tứ Trạch giữ chức vụ Phó Trưởng phòng kinh doanh và được công ty tin tưởng tuyệt đối, giao nhiệm vụ quản lý tài chính. Tuy nhiên, lợi dụng sự tín nhiệm đó, đối tượng đã chiếm đoạt của công ty hàng tỉ đồng.

Cụ thể, từ tháng 5/2024, khi được giao công việc thu hồi công nợ một số khách hàng, Hoàng Tứ Trạch không hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào tài khoản công ty chỉ định mà lại hướng dẫn chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình.

Đến đầu tháng 10/2024, khi bị công ty phát hiện thì tổng số tiền Hoàng Tứ Trạch không hoàn lại cho công ty lên đến hơn 1,5 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Trạch khai nhận dùng số tiền tham ô để đánh bạc và trả nợ. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất thủ tục để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nhân viên công ty giao hàng bị khởi tố vì tham ô hàng trăm triệu đồng GĐXH - Lợi dụng vị trí công việc, Nguyễn Hữu Ngọc đã chiếm đoạt hơn 106 triệu đồng từ tiền hàng của công ty giao hàng nhanh. Đối tượng này vừa bị Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khởi tố về tội "Tham ô tài sản".