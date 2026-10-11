Thuý Diễm - Lương Thế Thành đón con gái chào đời

Sáng 10/10, diễn viên Thuý Diễm cho biết cô vừa sinh con gái và đặt tên bé là Rosie. "Ba mẹ thật hạnh phúc và biết ơn vì con đã chào đời bình an, trong vòng tay yêu thương của gia đình. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ có thêm một công chúa nhỏ mang tên Rosie, bông hoa hồng nhỏ xinh mà ba mẹ đã mong chờ thật lâu", cô bày tỏ.

Nữ diễn viên và ông xã Lương Thế Thành hy vọng mọi điều tốt đẹp, dịu dàng nhất trên thế giới này sẽ luôn đến với con gái vừa chào đời.

Thuý Diễm khoe con gái vừa chào đời, trong khoảnh khắc da kề da với mẹ.

Thuý Diễm từng tiết lộ cô tăng gần 20 kg khi mang thai con ở tuổi 40. Những tháng cuối thai kỳ, bà xã Lương Thế Thành thấy cơ thể nặng nề hơn nhưng sức khỏe được cải thiện, không còn bị hành bởi cơn ốm nghén, ăn ngủ tốt. Càng gần đến ngày dự sinh, cô càng hồi hộp và mong ngóng được gặp em bé trong bụng.

Trước đó, Thúy Diễm gác lại tất cả công việc để tập trung dưỡng thai trong lần thứ hai mang bầu. Ông xã Lương Thế Thành cũng toàn tâm toàn ý chăm lo cho vợ. Anh thường đưa cô ra ngoài ăn uống, đi cafe ngắm phố phường hoặc lên kế hoạch du lịch để thay đổi không khí. Theo Thúy Diễm, những hôm cô đau mỏi, chồng ở bên xoa bóp. Giữa đêm, khi vợ đói bụng, anh cũng bật dậy pha sữa hoặc đi mua đồ ăn. Nữ diễn viên gọi đó là sự hy sinh lớn lao của ông xã.

Diễn viên Thuý Diễm khi ở tháng cuối thai kỳ

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành chia sẻ niềm hạnh phúc đón tin vui đúng dịp kỷ niệm 10 năm cưới. Cả hai từng bày tỏ xúc động đến bật khóc khi biết gia đình sắp có thành viên mới sau nhiều năm ngừng hy vọng. Nữ diễn viên dự định dừng sự nghiệp diễn xuất đến khi em bé cứng cáp mới trở lại. Cô muốn dùng quãng nghỉ này để tự làm mọi điều cho bé nhỏ và bù đắp cho bé lớn thời gian mẹ quá bận rộn với công việc.

Vợ chồng Thuý Diễm - Lương Thế Thành bên con trai lớn.

Thúy Diễm sinh năm 1986, Lương Thế Thành sinh năm 1982, đều là gương mặt nổi bật của truyền hình phía Nam. Hai người từng kết hợp trong các phim Trái tim hoa hồng, Rau muống tháng 9, Tôi yêu cô đơn, Ranh giới tình yêu, Sau bức tường lửa, Cát đỏ... Họ kết hôn năm 2016 và đón con trai đầu lòng hai năm sau đó. Bé lớn của cặp diễn viên tên Bảo Bảo, vừa tròn 8 tuổi hồi cuối tháng 6.