Tiết lộ giới tính thai nhi có thể bị phạt đến 15 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15/5/2026. Trong đó, đáng chú ý là các quy định về mức xử phạt vi phạm các quy định về chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi và hành vi loại bỏ thai nhi.

Tại Điều 98 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP quy định rõ xử phạt về chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi:

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi.

Phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi bắt mạch hoặc siêu âm hoặc xét nghiệm cho người đang mang thai để chẩn đoán và tiết lộ, cung cấp thông tin về giới tính thai nhi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Hành vi siêu âm, xét nghiệm để tiết lộ giới tính thai nhi có thể bị phạt từ 7–15 triệu đồng. Ảnh minh họa.

Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này

Mức xử phạt hành vi phá thai

Tại Điều 100 Nghị định 90/2026/NĐ-CP cũng đã quy định mức xử phạt hành vi phá thai để lựa chọn giới tính mới nhất như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính của người mang thai mà không bị ép buộc phải loại bỏ thai nhi.

Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi dụ dỗ, lôi kéo người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi dùng vũ lực để ép buộc người mang thai phải loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Cung cấp hóa chất, thuốc để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính;

- Chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng hóa chất, thuốc hoặc các biện pháp khác để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi phá thai mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

Ngoài bị phạt tiền, đối tượng có hành vi vi phạm còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung:

- Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghể trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này.

- Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này.

- Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại trong thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.