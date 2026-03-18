Cách làm đùi gà chiên giòn lắc phô mai: Món ngon 'gây nghiện' khiến trẻ nhỏ mê tít

Khám phá cách làm đùi gà chiên giòn lắc phô mai tuyệt vời từ mẹ đảm Phạm Thanh Huệ. Món ăn vặt này không chỉ ngon miệng mà còn rất dễ thực hiện ngay tại nhà. Với hương vị giòn tan, thơm phức, gà lắc phô mai sẽ khiến bạn ngất ngây trong từng miếng ăn.

Cùng thử ngay công thức độc đáo này để thay đổi khẩu vị cho gia đình trong năm 2026.

Nguyên liệu làm đùi gà chiên giòn lắc phô mai thơm ngon hấp dẫn

+ 4 – 5 miếng đùi gà

+ 20gr bột phô mai

+ 150gr bột chiên giòn

+ 1 quả trứng gà

+ Sả, lá chanh

+ Gia vị: Dầu ăn, dầu hào, hạt nêm, bột nghệ

Cách làm đùi gà chiên giòn lắc phô mai thơm ngon hấp dẫn

Bước 1: Sơ chế và ướp gà. Đùi gà đem rửa sạch, để ráo nước. Sau đó, ướp đùi gà với dầu hào, hạt nêm và một chút bột nghệ trong khoảng 30 phút cho ngấm gia vị. Tiếp đó, đập trứng gà vào,

Thêm một muỗng bột chiên giòn và trộn đều để gà được áo lớp bột mỏng.

Bước 2: Chiên gà giòn rụm. Lăn từng miếng gà qua bột chiên giòn sao cho phủ đều. Đun nóng dầu, thả gà vào chiên ngập dầu ở lửa vừa đến khi vàng đều, giòn rụm. Thịt đã chín đều và vàng đẹp thì mình vớt ra để ráo dầu.

Bước 3: Làm sả chiên giòn. Sả đem đập dập và xé sợi mỏng, ướp với bột chiên giòn rồi cho vào dầu chiên đến khi vàng giòn. Cuối cùng, thả lá chanh vào dầu nóng để dậy mùi thơm.

Bước 4: Lắc phô mai. Cho gà đã chiên vào tô lớn, thêm bột phô mai tùy theo khẩu vị. Dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại rồi lắc đều cho thịt gà được áo đều 1 lớp bột phô mai thơm béo. Ảnh:Thanh Huệ

Trải lớp sả chiên giòn xuống đĩa và xếp đùi gà lên rắc lá chanh vừa chiên lên trang trí và bắt đầu thưởng thức. Đùi gà sau khi hoàn thành có lớp vỏ giòn tan, bên trong thịt mềm ngọt, quyện cùng vị phô mai béo ngậy. Ăn kèm sả chiên và lá chanh tạo hương thơm hấp dẫn, càng ăn càng cuốn. Ảnh: Thanh Huệ



