Tiểu thương Hà Nội công khai bày bán hơn 13 tấn thực phẩm nhập lậu do nước ngoài sản xuất

GĐXH - Chiều 2/1, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác An toàn thực phẩm số 1 của Thành phố Hà Nội có kết luận về công tác kiểm tra đảm bảo ATTP Tết tại cơ sở sản xuất bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh (địa chỉ 11 Hàng Than, quận Ba Đình).

Cụ thể, lãnh đạo Đội QLTT số 17 (Cục QLTT TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội 7-PC03 (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thực phẩm tại thôn Bãi Thụy, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng và phát hiện cơ sở này bày bán rất nhiều sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn không rõ nguồn gốc.

Trong đó, chủ yếu là xúc xích, kẹo và các sản phẩm từ thịt động vật... với tổng khối lượng tạm giữ là 13.564 kg.

Toàn bộ số hàng hóa là thực phẩm do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, trị giá hàng hóa trên 1,8 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đang hoàn thiện và chuyển hồ sơ vụ việc xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên cũng phát hiện gần 2.400 sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn và mỹ phẩm nhập lậu khi kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh của ông Đ.T.H (tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên).

Tại thời điểm kiểm tra, địa điểm kinh doanh của ông Đ.T.H chưa thực hiện đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định nhưng ngang nhiên bày bán số lượng lớn hàng hóa có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, có mã vạch thể hiện nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa và được xác định là hàng hóa nhập lậu, gồm 968 sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn như nước sốt gia vị, bánh trứng, các loại mứt tết, bột chiên và 1.410 sản phẩm mỹ phẩm như son môi, chuốt mi; tổng trị giá hàng hoá vi phạm hơn 63 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm nêu trên để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

GĐXH - Thực hiện cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trước, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phát hiện, thu giữ 14 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.