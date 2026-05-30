TikTok Việt Nam X Vietcoco: Hành trình từ vườn dừa xanh đến tương lai bền vững
Nhiều năm qua, TMĐT bùng nổ nhờ ưu điểm về giá và tốc độ giao hàng. Tuy nhiên, người tiêu dùng hiện đại nay đòi hỏi cao hơn về nguồn gốc và trách nhiệm xã hội.
Nắm bắt xu hướng đó, TikTok Việt Nam đã bắt tay cùng thương hiệu dừa Vietcoco mở toang cánh cửa nhà máy, mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm chân thực trong chuỗi chương trình GreenUp Factory Tour.
Khi cánh cửa nhà máy mở ra: bản tuyên ngôn về sự minh bạch
Khác biệt hoàn toàn với những phiên livestream bán hàng truyền thống vốn chỉ gói gọn trong không gian studio và các kịch bản chốt đơn, GreenUp Factory Tour dịch chuyển toàn bộ sàn diễn về giữa "trái tim" của nhà máy sản xuất.
Tại đây, các nhà sáng tạo nội dung và hàng ngàn khán giả trực tuyến đã được:
• Khám phá "vùng xanh" nguyên liệu: Tận mắt chứng kiến những vườn dừa hữu cơ đạt chuẩn quốc tế và mô hình liên kết bền vững, bảo vệ sinh kế cho nông dân địa phương.
• Mở hộp xanh từ nhà máy: Theo dõi trực tiếp dây chuyền phân loại, chế biến và đóng gói hiện đại, nơi biến hình những trái dừa thô thành sản phẩm dừa giá trị gia tăng cao.
Sự kết nối này biến những thông số kỹ thuật khô khan thành một câu chuyện thương hiệu sống động. Người tiêu dùng không chỉ mua một sản phẩm dừa ngon, họ đang mua cả sự an tâm được bảo chứng bằng hình ảnh thực tế vô cùng trực quan.
Giải mã hệ sinh thái "sản xuất xanh" của thương hiệu quốc gia
Không phải ngẫu nhiên Vietcoco được chọn là cái tên tiên phong cho hành trình GreenUp. Với vị thế 4 lần liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, thương hiệu dừa Vietcoco là minh chứng cho thấy một doanh nghiệp tư nhân có thể vươn tầm quốc tế bằng chiến lược phát triển bền vững và tư duy nhìn xa tiến bộ của đội ngũ lãnh đạo.
Điểm đáng chú ý của chương trình nằm ở việc biến những yếu tố vốn được xem là kỹ thuật trở thành nội dung có khả năng kết nối với người tiêu dùng. Các nhà sáng tạo không chỉ ghi hình dây chuyền sản xuất mà còn trực tiếp đặt câu hỏi về nguồn nguyên liệu, tiêu chuẩn chất lượng, quy trình vận hành và các giải pháp phát triển bền vững đang được doanh nghiệp áp dụng.
Hiện nay, hệ sinh thái sản xuất của Vietcoco được phát triển dựa trên ba trụ cột gồm môi trường, kinh tế và xã hội. Doanh nghiệp tập trung xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ, nâng cao giá trị gia tăng của trái dừa, đồng thời duy trì chuỗi liên kết bền vững với người nông dân địa phương.
Từ năm 2008, doanh nghiệp đã tham gia chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp với sự tài trợ của DANIDA (Đan Mạch), đồng thời từng bước đầu tư vào các giải pháp tối ưu vận hành và giảm tác động môi trường trong hoạt động sản xuất.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng triển khai nhiều giải pháp hướng đến sản xuất xanh như ứng dụng công nghệ Tetra Pak trong sản xuất và đóng gói, đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái hơn 43.500m², hệ thống xử lý và tái sử dụng nước thải công suất khoảng 800m³/ngày đêm, đồng thời tận dụng phụ phẩm dừa theo định hướng kinh tế tuần hoàn.
Livestream 4.0: không chỉ bán hàng, mà là lan tỏa lối sống chữa lành
Điểm bùng nổ của chiến dịch chính là phiên Megalive GreenUp x VIETCOCO diễn ra từ 11:00 – 14:00 ngày 29.05 tại nhà máy sản xuất dừa Vietcoco được trực tiếp trên nền tảng TikTok Shop.
GreenUp Factory Tour là cột mốc chứng minh TMĐT Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành. Khi cuộc chiến cạnh tranh về giá dần bão hòa, lòng tin và sự minh bạch chính là "vũ khí" tối thượng giúp thương hiệu trụ vững trong tâm trí khách hàng.
Đối với Vietcoco, việc chủ động mở cửa tham quan nhà máy sản xuất, minh bạch hóa quy trình không chỉ là một chiến dịch truyền thông ngắn hạn. Đó là lời cam kết đầy tự hào của một thương hiệu Việt: Mang tinh hoa từ vườn dừa nội địa, đi qua dây chuyền công nghệ chuẩn quốc tế, để hướng tới một tương lai xanh và bền vững cho thế hệ mai sau.
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Tỷ giá USD hôm nay 30/5: Chỉ số DXY sụt xuống ngưỡng 98,85 điểmGiá cả thị trường - 9 phút trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bẩy ngày 30/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Giá bạc hôm nay 30/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 28 phút trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 30/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đi ngang, giá bán quanh vùng 78-79 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 30/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng bao nhiêu?Sản phẩm - Dịch vụ - 28 phút trước
GĐXH - Các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Xe máy điện giá 29,9 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp như SH, cốp rộng hơn Lead, đi 200km/lần sạc, công nghệ thông minh, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường - 36 phút trước
GĐXH - Xe máy điện với chiếc cốp chứa đồ lên tới 50 lít, phạm vi hoạt động 200km/lần sạc cùng nhiều công nghệ thông minh.
Sedan hybrid hạng C giá 348 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp vượt Mazda3, Honda Civic, siêu tiết kiệm xăng, rẻ chỉ ngang Kia MorningGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Sedan hybrid hạng C với mức giá chỉ từ 348 triệu đồng, sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, sẵn sàng cạnh tranh Mazda3 và Honda Civic trong phân khúc sedan cỡ C.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/5/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Những loại cá giá rẻ, bán đầy chợ Việt, dinh dưỡng rất tốt cho người mới ốm dậySản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, những loại cá này rất giàu protein, dưỡng chất, là nguồn đạm lành tính, rất phù hợp bồi bổ sức khỏe, cực tốt cho những người mới ốm dậy.
Tỷ giá USD hôm nay 29/5: Đồng Đô la Mỹ tiếp tục đi ngangGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 29/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Giá vàng hôm nay 29/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay bật tăng trở lại sau cú lao dốc mạnh, trong đó vàng nhẫn tăng tới 2,5 triệu đồng/lượng.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 29 - 31/5/2026: Nhiều khu dân cư bị mất điện từ 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.
Phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh băng vệ sinh giả mạo nhiều thương hiệu quen thuộc trên thị trườngBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Ngày 25/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh băng vệ sinh giả mạo hàng loạt thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn, thu giữ hàng chục nghìn gói thành phẩm cùng lượng lớn nguyên phụ liệu, máy móc phục vụ sản xuất.