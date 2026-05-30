TikTok Việt Nam X Vietcoco: Hành trình từ vườn dừa xanh đến tương lai bền vững

Nắm bắt xu hướng đó, TikTok Việt Nam đã bắt tay cùng thương hiệu dừa Vietcoco mở toang cánh cửa nhà máy, mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm chân thực trong chuỗi chương trình GreenUp Factory Tour.

Các nhà sáng tạo nội dung chụp hình tại backdrop chào mừng

Khi cánh cửa nhà máy mở ra: bản tuyên ngôn về sự minh bạch

Khác biệt hoàn toàn với những phiên livestream bán hàng truyền thống vốn chỉ gói gọn trong không gian studio và các kịch bản chốt đơn, GreenUp Factory Tour dịch chuyển toàn bộ sàn diễn về giữa "trái tim" của nhà máy sản xuất.

Tại đây, các nhà sáng tạo nội dung và hàng ngàn khán giả trực tuyến đã được:

• Khám phá "vùng xanh" nguyên liệu: Tận mắt chứng kiến những vườn dừa hữu cơ đạt chuẩn quốc tế và mô hình liên kết bền vững, bảo vệ sinh kế cho nông dân địa phương.

• Mở hộp xanh từ nhà máy: Theo dõi trực tiếp dây chuyền phân loại, chế biến và đóng gói hiện đại, nơi biến hình những trái dừa thô thành sản phẩm dừa giá trị gia tăng cao.

Các nhà sáng tạo trải nghiệm tour tham quan khuôn viên nhà máy

Sự kết nối này biến những thông số kỹ thuật khô khan thành một câu chuyện thương hiệu sống động. Người tiêu dùng không chỉ mua một sản phẩm dừa ngon, họ đang mua cả sự an tâm được bảo chứng bằng hình ảnh thực tế vô cùng trực quan.

Giải mã hệ sinh thái "sản xuất xanh" của thương hiệu quốc gia

Không phải ngẫu nhiên Vietcoco được chọn là cái tên tiên phong cho hành trình GreenUp. Với vị thế 4 lần liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, thương hiệu dừa Vietcoco là minh chứng cho thấy một doanh nghiệp tư nhân có thể vươn tầm quốc tế bằng chiến lược phát triển bền vững và tư duy nhìn xa tiến bộ của đội ngũ lãnh đạo.

Điểm đáng chú ý của chương trình nằm ở việc biến những yếu tố vốn được xem là kỹ thuật trở thành nội dung có khả năng kết nối với người tiêu dùng. Các nhà sáng tạo không chỉ ghi hình dây chuyền sản xuất mà còn trực tiếp đặt câu hỏi về nguồn nguyên liệu, tiêu chuẩn chất lượng, quy trình vận hành và các giải pháp phát triển bền vững đang được doanh nghiệp áp dụng.

Nhà sáng tạo nội dung tham quan dây chuyền nhà máy tetra pak

Hiện nay, hệ sinh thái sản xuất của Vietcoco được phát triển dựa trên ba trụ cột gồm môi trường, kinh tế và xã hội. Doanh nghiệp tập trung xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ, nâng cao giá trị gia tăng của trái dừa, đồng thời duy trì chuỗi liên kết bền vững với người nông dân địa phương.

Từ năm 2008, doanh nghiệp đã tham gia chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp với sự tài trợ của DANIDA (Đan Mạch), đồng thời từng bước đầu tư vào các giải pháp tối ưu vận hành và giảm tác động môi trường trong hoạt động sản xuất.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng triển khai nhiều giải pháp hướng đến sản xuất xanh như ứng dụng công nghệ Tetra Pak trong sản xuất và đóng gói, đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái hơn 43.500m², hệ thống xử lý và tái sử dụng nước thải công suất khoảng 800m³/ngày đêm, đồng thời tận dụng phụ phẩm dừa theo định hướng kinh tế tuần hoàn.

Livestream 4.0: không chỉ bán hàng, mà là lan tỏa lối sống chữa lành

Điểm bùng nổ của chiến dịch chính là phiên Megalive GreenUp x VIETCOCO diễn ra từ 11:00 – 14:00 ngày 29.05 tại nhà máy sản xuất dừa Vietcoco được trực tiếp trên nền tảng TikTok Shop.

Phiên live tại kho nhà máy

GreenUp Factory Tour là cột mốc chứng minh TMĐT Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành. Khi cuộc chiến cạnh tranh về giá dần bão hòa, lòng tin và sự minh bạch chính là "vũ khí" tối thượng giúp thương hiệu trụ vững trong tâm trí khách hàng.

Đối với Vietcoco, việc chủ động mở cửa tham quan nhà máy sản xuất, minh bạch hóa quy trình không chỉ là một chiến dịch truyền thông ngắn hạn. Đó là lời cam kết đầy tự hào của một thương hiệu Việt: Mang tinh hoa từ vườn dừa nội địa, đi qua dây chuyền công nghệ chuẩn quốc tế, để hướng tới một tương lai xanh và bền vững cho thế hệ mai sau.

