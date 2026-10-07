TikToker 'Thảo Ràn Ri' bị khởi tố vì cho vay nặng lãi

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GĐXH - Từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Thị Thảo (Thảo Ràn Ri) nhiều lần cho một người ở Sơn La vay tổng cộng 180 triệu đồng với lãi suất tương đương 182,5%/năm, qua đó thu lời gần nửa tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thị Thảo (tên thường gọi Thảo Ràn Ri, SN 1978, trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Thị Thảo nhiều lần cho N.T.D (trú tại phường Thảo Nguyên) vay tiền, với tổng số tiền gốc 180 triệu đồng.

TikToker 'Thảo Ràn Ri' bị khởi tố vì cho vay lãi nặng, thu lời gần nửa tỷ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La thi hành các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Thảo - (ảnh Công an Sơn La).

Thảo áp dụng mức lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 182,5%/năm. Với mức lãi suất này, Thảo đã thu lời gần nửa tỷ đồng.

Đáng chú ý, đến thời hạn phải trả lãi, nếu N.T.D không thanh toán đúng hạn, Thảo liên tục gọi điện, thúc ép và gây áp lực, yêu cầu người vay phải trả tiền.

TikToker 'Thảo Ràn Ri' bị khởi tố vì cho vay lãi nặng, thu lời gần nửa tỷ đồng - Ảnh 2.

Cơ quan công an tiến hành thi hành lệnh khám xét tại nhà đối tượng Nguyễn Thị Thảo - (ảnh Công an Sơn La).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án và các nội dung liên quan theo quy định của pháp luật. 

Công an tỉnh Sơn La thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của Nguyễn Thị Thảo và đề nghị những ai là bị hại trong vụ án nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sơn La trình báo để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

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