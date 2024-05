Tìm bị hại trong vụ nữ giám đốc ở Hải Phòng bị khởi tố

Đại diện Công an TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan An ninh điều tra của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung (SN 1972, trú phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".



Theo quyết định khởi tố vụ án hình sự, Bùi Thị Kim Dung là Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 (có trụ sở tại 457 Hoàng Minh Thảo, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực đầu tư, môi giới bất động sản. Từ năm 2020 đến nay, Bùi Thị Kim Dung và Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 thực hiện nhiều dự án bất động sản trên địa bàn TP. Hải Phòng.

Ảnh minh họa

Trong quá trình tổ chức hoạt động, Bùi Thị Kim Dung với cương vị là Giám đốc công ty đã có hành vi làm giả và sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất giả thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại khu Ải Bà Chúc (xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) để giao cho khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hải Phòng thông báo các cá nhân, tổ chức đã chuyển tiền đầu tư, nhận chuyển nhượng đất các dự án bất động sản cho Bùi Thị Kim Dung và Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 sớm liên hệ làm việc với cơ quan công an để được đảm bảo quyền lợi theo luật định.

