Ba tháng xử lý hơn 275.000 tài xế 'dính' cồn

Ngày 1/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong quý I/2024, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 1 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 2.000 tỷ đồng, tước hơn 206.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ hơn 373.500 phương tiện các loại.

Đối với lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 275.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 1.500 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy; hơn 21.700 trường hợp chở hàng quá tải; hơn 245.700 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với một phụ nữ ở Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Cũng theo Cục CSGT, trong quý I/2024, toàn quốc đã xảy ra hơn 6.500 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 2.700 người và bị thương hơn 5.200 người.



"Số vụ tai nạn giao thông tập trung chủ yếu ở lĩnh vực giao thông đường bộ. So với cùng kỳ năm 2023, số người chết do tai nạn giao thông đã giảm 490 người. Tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã giảm cả 3 tiêu chí, so với cùng kỳ năm 2023", đại diện Cục CSGT đưa ra thống kê.

Cục CSGT phân tích, nguyên nhân của phần lớn các vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không đi đúng phần đường, làn đường, chuyển hướng không đúng quy định, không giữ khoảng cách và sử dụng rượu bia.