Bất ngờ loại rau được mệnh danh 'vua thải độc gan', có nhiều cách chế biến món ngon

Thứ ba, 15:01 19/08/2025 | Ăn
GĐXH - Các nghiên cứu chỉ ra rằng loại rau này có thể tăng cường enzyme thải độc gan và bảo vệ gan khỏi tổn thương.

Cải cay - Một trong những loại rau được mệnh danh "vua thải độc gan"

Theo ThS.BS Lê Thị Hải, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Nhi khoa và nguyên Giám đốc Trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, rau lá xanh là một trong những thực phẩm giúp thải độc gan hiệu quả. Các loại rau họ cải như cải Brussels, bông cải xanh, và cải cay không chỉ giàu chất xơ mà còn chứa nhiều hợp chất có lợi. Những rau này có khả năng trung hòa một số độc tố, chẳng hạn như nitrosamine từ khói thuốc lá và aflatoxin trong đậu phộng. Trong đó, cải cay còn được gọi là cải bẹ xanh hoặc cải canh, không chỉ giàu chất xơ mà còn chứa nhiều hợp chất có lợi cho gan.

Bất ngờ loại rau được mệnh danh 'vua thải độc gan', có nhiều cách chế biến món ngon- Ảnh 1.

Nghiên cứu gần đây từ Phòng Nghiên cứu và Phát triển ở Palmyra, Wisconsin, Hoa Kỳ, đã chỉ ra rằng chiết xuất từ mầm bông cải xanh có thể cải thiện nồng độ men gan ở nam giới bị gan nhiễm mỡ. Cùng nghiên cứu cũng cho thấy chiết xuất này ngăn ngừa suy gan ở chuột. Các nghiên cứu sâu hơn trên động vật còn chỉ ra rằng mầm Brussels và chiết xuất mầm bông cải xanh có thể tăng cường enzyme giải độc và bảo vệ gan khỏi tổn thương.

Ngoài ra, cải bẹ còn chứa hàm lượng vitamin khá cao, cung cấp nhiều axit folic cần thiết cho tế bào máu. Bạn nên cân nhắc đưa loại rau này vào thực đơn món ngon gia đình. Dưới đây là những gợi ý món ngon với cải cay.

Món ngon với cải cay - Hỗ trợ thải độc gan hiệu quả

Cải cay cuốn chay

Bất ngờ loại rau được mệnh danh 'vua thải độc gan', có nhiều cách chế biến món ngon- Ảnh 2.

Trải lá cải xanh ra, để lên 1 lớp rau xà lách, bún, cà rốt, mì căn, chả lụa chay, bỗng rượu thính, cuộn tròn lại, dùng cọng hẹ buộc chặt. Cuốn cải cay rồi dùng liền với nước mắm chay.

Canh cải nấu thịt bằm

Bất ngờ loại rau được mệnh danh 'vua thải độc gan', có nhiều cách chế biến món ngon- Ảnh 3.

Đun nước sôi, cho thịt viên vào đun sôi. Nêm gia vị vừa ăn, cho ít gừng thái lát vào tiếp tục đun sôi. Nước sôi lại cho cải vào. Nêm lại gia vị vừa ăn rồi tắt bếp. Múc canh ra bát, rắc vào ít tiêu rồi dùng nóng.

Bánh xèo với lá cải

Bất ngờ loại rau được mệnh danh 'vua thải độc gan', có nhiều cách chế biến món ngon- Ảnh 4.

Làm nóng dầu ăn, cho hành tây vào xào chín tái. Múc 2 thìa súp bột, láng đều chảo, cho nhân bánh vào đậy nắp khoảng 3-4 phút. Mở nắp ra, dùng xẻng lóc bánh, gấp đôi, để thêm 3 phút cho bánh chín. Khi ăn cho củ cải, cà rốt vào nước mắm chua ngọt. Bánh xèo ăn kèm với lá cải xanh, rau thơm các loại.

Bất ngờ loại lá được ví như &quot;nhân sâm của người nghèo&quot;, hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực, nhiều người bỏ quaBất ngờ loại lá được ví như 'nhân sâm của người nghèo', hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực, nhiều người bỏ qua

GĐXH - Loại cây này vừa quen vừa lạ với nhiều người, tuy nhiên, mọi người thường chỉ ăn quả mà ít biết lá cây này cũng rất bổ dưỡng, được ví như 'nhân sâm của người nghèo', hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực.

Phương Nghi (t/h)
