Loại rau nhỏ mà có võ, hỗ trợ phòng ung thư, nên được bổ sung trong thực đơn với nhiều gợi ý món ngon dễ làm

Thứ tư, 10:36 20/08/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Loại rau gia vị quen thuộc này được sử dụng phổ biến trong nhiều món ăn, đem tới những lợi ích nhất định với sức khỏe người sử dụng.

Lá hẹ - Hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ phát triển căn ung thư vú ở phái yếu

Loại rau nhỏ mà có võ, hỗ trợ phòng ung thư, nên được bổ sung trong thực đơn với nhiều gợi ý món ngon dễ làm- Ảnh 1.

Lá hẹ là loại rau xanh với ưu điểm dễ trồng, dễ chăm sóc. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, lá hẹ vị hơi chua và hăng nhẹ, tính ấm.


Loại rau nhỏ mà có võ, hỗ trợ phòng ung thư, nên được bổ sung trong thực đơn với nhiều gợi ý món ngon dễ làm- Ảnh 2.

Trong lá hẹ có thành phần choline và folate. Choline tham gia vào quá trình tổng hợp acetylcholine, chất dẫn truyền thần kinh đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh trí nhớ, tâm trạng và tư duy. Do đó, bổ sung lá hẹ vào thực đơn ăn uống khoa học cũng giúp cải thiện tình trạng mất trí nhớ ở người cao tuổi. Các loại rau allium, không ngoại trừ hẹ, được chỉ ra rằng có thể có tác dụng trong việc phòng chống một số bệnh ung thư. Nhờ các hợp chất như lưu huỳnh có khả năng ngăn không cho các tế bào ung thư được phát triển và lây lan ra khắp cơ thể, trong đó có làm giảm thiểu nguy cơ phát triển căn ung thư vú ở phái yếu. Vì vậy, việc bổ sung các món ăn chế biến từ lá hẹ là việc rất nên làm.

Gợi ý món ngon từ hẹ, hỗ trợ phòng ung thư, chế biến nhiều món ngon

Canh hẹ

Loại rau nhỏ mà có võ, hỗ trợ phòng ung thư, nên được bổ sung trong thực đơn với nhiều gợi ý món ngon dễ làm- Ảnh 3.

Canh hẹ là một món canh truyền thống của Việt Nam, nổi bật với hương vị thanh mát và hương thơm đặc trưng của lá hẹ. Món canh này thường được nấu với đậu hũ non và một ít thịt heo xay để tạo nên hương thơm và dinh dưỡng cho món ăn. Vị ngọt tự nhiên của lá hẹ kết hợp cùng với các gia vị đi kèm tạo nên hương vị thanh mát đặc trưng rất phù hợp cho những ngày hè nắng nóng. Món ăn này không chỉ nhìn ngon miệng bởi màu sắc bắt mắt mà còn vô cùng thanh đạm và bổ dưỡng.

Bánh canh hẹ

Loại rau nhỏ mà có võ, hỗ trợ phòng ung thư, nên được bổ sung trong thực đơn với nhiều gợi ý món ngon dễ làm- Ảnh 4.

Bánh canh hẹ là một trong những món ăn dân dã, mang đậm màu sắc ẩm thực của quê hương Phú Yên. Món ăn này được chế biến từ những nguyên liệu rất dễ tìm kiếm nhưng lại có hương vị vô cùng thơm ngon. Điều làm nên sự đặc biệt của món ăn này là nước dùng được ninh từ xương ống heo và nêm nếm kỹ càng, tạo nên vị ngọt thanh, đậm đà. Mặt khác, sợi bánh canh được nặn tay từ bột gạo nên mềm dai vừa phải, chả cá dùng trong bánh canh được làm từ cá tươi, thơm ngon, ăn kèm với thật nhiều rau hẹ và hành lá tạo nên màu sắc bắt mắt và hương vị đặc trưng vô cùng hấp dẫn.


Canh hẹ nấu trứng

Loại rau nhỏ mà có võ, hỗ trợ phòng ung thư, nên được bổ sung trong thực đơn với nhiều gợi ý món ngon dễ làm- Ảnh 5.

Canh hẹ nấu trứng là một kiểu “phá cách” thú vị của món canh hẹ truyền thống. Món ăn này là sự kết hợp hài hòa của nước dùng đậm đà và ngọt bùi của trứng gà và màu xanh tươi mát của lá hẹ. Món canh hẹ nấu trứng khi được nấu xong sẽ tỏa ra một mùi hương thơm ngon khó cưỡng cùng tạo hình bắt mắt chắc chắn sẽ làm bạn say mê và thích thú cho lần thử đầu tiên.

Thịt bò xào bông hẹ

Loại rau nhỏ mà có võ, hỗ trợ phòng ung thư, nên được bổ sung trong thực đơn với nhiều gợi ý món ngon dễ làm- Ảnh 6.

Thịt bò xào bông hẹ không chỉ là một món ăn thơm ngon mà còn vô cùng bắt cơm. Món ăn này có màu sắc đẹp mắt cùng hương vị thơm ngon vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt, thịt bò khi được xào chín tới rất vừa và không bị dai, vẫn giữ được trọn vẹn vị ngọt tự nhiên. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt của thịt bò, vị giòn của bông hẹ và vị hương vị đậm đà của nước sốt. Tất cả hòa quyện với nhau để tạo nên một món ăn vô cùng lạ miệng và đẹp mắt, thích hợp ăn với cơm nóng cùng gia đình vào những ngày mưa.

Bánh hẹ chiên

Loại rau nhỏ mà có võ, hỗ trợ phòng ung thư, nên được bổ sung trong thực đơn với nhiều gợi ý món ngon dễ làm- Ảnh 7.

Bánh hẹ chiên là một món ăn được nhiều gia đình ưa thích bởi hương vị thơm ngon đặc trưng của nó. Với lớp vỏ bánh giòn rụm vàng đều cùng phần nhân mềm, béo bùi, thơm mùi hương đặc trưng của hẹ và trứng gà khiến cho món bánh càng trở nên hấp dẫn. Bánh hẹ chiên không chỉ trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các bữa ăn chính mà còn là món ăn nhẹ hấp dẫn có thể dọn tại các bữa tiệc và các buổi họp mặt bạn bè.

Tim xào bông hẹ

Loại rau nhỏ mà có võ, hỗ trợ phòng ung thư, nên được bổ sung trong thực đơn với nhiều gợi ý món ngon dễ làm- Ảnh 8.

Tim xào bông hẹ là một món ăn bổ dưỡng được nhiều người lựa chọn trong thực đơn hằng ngày của mình. Bên cạnh có nguồn dinh dưỡng cao, màu sắc của món ăn cũng cực kỳ bắt mắt: sắc cam tươi tắn từ cà rốt và màu xanh mát của bông hẹ pha lẫn cùng màu đặc trưng của tim heo. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được độ giòn nhất định của tim heo kết hợp cùng mùi thơm mát của rau củ đặc biệt là hẹ, giúp kích thích vị giác và làm cho bữa ăn ngon miệng hơn.

Bánh hẹ kiểu Hoa

Loại rau nhỏ mà có võ, hỗ trợ phòng ung thư, nên được bổ sung trong thực đơn với nhiều gợi ý món ngon dễ làm- Ảnh 9.

Bánh hẹ kiểu Hoa là một món ăn dễ làm và thơm ngon, được nhiều người yêu thích. Món ăn này có phần vỏ bánh dai mềm đặc trưng với nhân bánh mềm, thơm lừng vị hẹ và nóng hổi. Bánh hẹ kiểu Hoa nên được ăn khi còn nóng để cảm nhận trọn vẹn vị ngọt thanh, thơm ngon của hẹ và dai mềm tự nhiên của bột gạo. Món ăn này ngon hơn khi ăn kèm với nước mắm chua ngọt và rất thích hợp để ăn vào những ngày mưa se lạnh.


Cật xào giá hẹ

Loại rau nhỏ mà có võ, hỗ trợ phòng ung thư, nên được bổ sung trong thực đơn với nhiều gợi ý món ngon dễ làm- Ảnh 10.

Cật lợn khi được chế biến, xào chín tới rất giòn, không bị dai, vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên kết hợp cùng giá đỗ và hẹ tạo nên mùi thơm đặc trưng cho món ăn. Tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một món ăn vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng giúp bữa cơm gia đình ấm cúng hơn.

Tiết lộ 1 thứ mỡ máu cao &quot;rất sợ&quot;, nhiều người chưa quen nhưng cách ăn lại rất đơn giảnTiết lộ 1 thứ mỡ máu cao 'rất sợ', nhiều người chưa quen nhưng cách ăn lại rất đơn giản

GĐXH - Nhiều người khi bị mỡ máu cao thì nghĩ ngay đến việc cắt giảm chất béo. Nhưng cách làm này không đúng. Và bạn hoàn toàn có những lựa chọn thay thế cho bữa ăn.

Bất ngờ loại rau được mệnh danh &quot;vua thải độc gan&quot;, có nhiều cách chế biến món ngonBất ngờ loại rau được mệnh danh 'vua thải độc gan', có nhiều cách chế biến món ngon

GĐXH - Các nghiên cứu chỉ ra rằng loại rau này có thể tăng cường enzyme thải độc gan và bảo vệ gan khỏi tổn thương.


Phương Nghi (t/h)
Top