Loại rau nhỏ mà có võ, hỗ trợ phòng ung thư, nên được bổ sung trong thực đơn với nhiều gợi ý món ngon dễ làm

Trong lá hẹ có thành phần choline và folate. Choline tham gia vào quá trình tổng hợp acetylcholine, chất dẫn truyền thần kinh đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh trí nhớ, tâm trạng và tư duy. Do đó, bổ sung lá hẹ vào thực đơn ăn uống khoa học cũng giúp cải thiện tình trạng mất trí nhớ ở người cao tuổi. Các loại rau allium, không ngoại trừ hẹ, được chỉ ra rằng có thể có tác dụng trong việc phòng chống một số bệnh ung thư. Nhờ các hợp chất như lưu huỳnh có khả năng ngăn không cho các tế bào ung thư được phát triển và lây lan ra khắp cơ thể, trong đó có làm giảm thiểu nguy cơ phát triển căn ung thư vú ở phái yếu. Vì vậy, việc bổ sung các món ăn chế biến từ lá hẹ là việc rất nên làm.

