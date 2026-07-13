Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu ở Huế
GĐXH - Sau thời gian tìm kiếm, lực lượng chức năng ở Huế tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy từ cầu Hòa Xuân xuống sông vào sáng 13/7.
Tối 13/7, lãnh đạo UBND phường Phong Dinh (TP Huế) xác nhận, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể anh L.V.M. (SN 1997, trú trên địa bàn) sau vụ nhảy cầu xuống sông xảy ra cùng ngày.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h55 ngày 13/7, anh M. nhảy từ cầu Hòa Xuân (thuộc địa bàn phường Phong Phú) xuống sông.
Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng cùng đội cứu hộ của hai phường Phong Dinh và Phong Phú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.
Đến trưa cùng ngày, sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa thi thể anh M. lên bờ. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.