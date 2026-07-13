Chiều nay, thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, Hà Nội không được lơ là trước diễn biến sông Hồng

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Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - Sau gần hai tuần vận hành xả lũ, từ 16h ngày 13/7, hồ chứa thủy điện Tuyên Quang chính thức đóng cửa xả đáy. Dù việc xả lũ đã dừng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vẫn yêu cầu Hà Nội cùng các địa phương trên lưu vực sông Hồng tiếp tục chủ động ứng phó, không chủ quan trước diễn biến mực nước trong những ngày tới.

Chiều nay, thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, Hà Nội không được lơ là trước diễn biến sông Hồng - Ảnh 1.Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Theo Bộ NN&MT, hồi 7h ngày 13/7, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 105,02m, mực nước hạ lưu 52,05m; lưu lượng nước về hồ đạt 569 m³/giây, trong khi tổng lưu lượng xả xuống hạ du là 1.234 m³/giây.

Căn cứ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ NN&MT đã ban hành công điện yêu cầu Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng một cửa xả đáy từ 16h ngày 13/7.

Bộ NN&MT cũng yêu cầu Công ty Thủy điện Tuyên Quang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, bảo đảm an toàn công trình, giám sát lưu lượng nước về hồ cũng như mực nước thượng lưu, hạ lưu và kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng để có phương án điều hành phù hợp.

Thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, Hà Nội không được lơ là trước diễn biến sông Hồng - Ảnh 1.

Dù việc xả lũ đã dừng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vẫn yêu cầu Hà Nội cùng các địa phương trên lưu vực sông Hồng tiếp tục chủ động ứng phó, không chủ quan trước diễn biến mực nước trong những ngày tới. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, cùng ngày, Bộ NN&MT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố gồm Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội đề nghị khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó sau khi hồ chứa thủy điện Tuyên Quang ngừng xả lũ.

Theo Bộ, mặc dù việc đóng cửa xả đáy sẽ làm giảm lưu lượng nước điều tiết từ hồ Tuyên Quang, song mực nước trên hệ thống sông Hồng vẫn có thể tiếp tục biến động do ảnh hưởng của quá trình vận hành các hồ chứa khác và diễn biến thủy văn trên lưu vực.

Vì vậy, Hà Nội cùng các địa phương ven sông được yêu cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến mực nước, chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn đê điều, sản xuất và đời sống người dân, đồng thời sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Sau khi hồ Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, trên lưu vực sông Hồng hiện chỉ còn thủy điện Hòa Bình duy trì mở một cửa xả đáy để điều tiết dòng chảy. 

Bộ NN&MT lưu ý các địa phương không lơ là, tiếp tục cập nhật diễn biến thủy văn nhằm chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu xuất hiện các tình huống bất thường.

Chiều nay, thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, Hà Nội không được lơ là trước diễn biến sông Hồng - Ảnh 3.Hà Nội lý giải cảnh ngập cục bộ một số tuyến đường sau nửa giờ mưa lớn

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội lý giải hiện tượng ngập cục bộ một số tuyến phố sau trận mưa vào chiều 9/7.

Chiều nay, thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, Hà Nội không được lơ là trước diễn biến sông Hồng - Ảnh 4.Hà Nội lý giải vì sao đường phố ngập úng cục bộ dù công trình chống ngập vừa xây xong

GĐXH - Trước phản ánh của các cơ quan báo chí về tình trạng nhiều tuyến phố tại trung tâm Hà Nội bất ngờ bị ngập úng cục bộ sau cơn mưa lớn ngày 9/7, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội đã chính thức lên tiếng về nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

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