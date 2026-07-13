Người dân Hà Nội sẽ được hưởng thêm nhiều công viên chuyên đề và không gian văn hóa mới

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Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới xây dựng một đô thị sáng tạo, trung tâm văn hóa có sức ảnh hưởng trong khu vực châu Á.

Hà Nội phát triển công viên chuyên đề và không gian văn hóa mới năm 2026 - Ảnh 1.Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông và đô thị, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư mạnh vào hệ thống thiết chế văn hóa, giải trí hiện đại nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc hình thành trục không gian văn hóa dọc sông Hồng. Khu vực hai bên bờ sông được định hướng phát triển thành nơi tổ chức các hoạt động triển lãm, nghệ thuật ngoài trời quy mô lớn, kết hợp hệ thống công trình mỹ thuật công cộng mang đậm bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Không chỉ sông Hồng, khu vực ven sông Đuống cũng sẽ trở thành điểm đến mới với tổ hợp du lịch sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí. Nhiều công viên chuyên đề được quy hoạch như Hoa Lâm Viên, công viên tái hiện văn hóa thời Lý tại Đông Anh hay công viên Phù Đổng Thiên Vương ở xã Phù Đổng, góp phần tạo thêm các không gian trải nghiệm cho người dân và du khách.

Hà Nội phát triển công viên chuyên đề và không gian văn hóa mới năm 2026 - Ảnh 2.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới xây dựng một đô thị sáng tạo, trung tâm văn hóa có sức ảnh hưởng trong khu vực châu Á. Ảnh: Bảo Loan

Ở phía Bắc sông Hồng và khu vực núi Sóc, Hà Nội dự kiến phát triển trung tâm thương mại văn hóa, trường quay cùng các khu vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của ngành công nghiệp văn hóa và giải trí của Thủ đô.

Để bổ sung không gian công cộng cho khu vực nội đô, thành phố sẽ chuyển đổi công năng một số trụ sở bộ, ngành và các cơ sở sản xuất sau khi di dời. Quỹ đất này sẽ ưu tiên phát triển công viên, quảng trường và các không gian sáng tạo phục vụ cộng đồng thay vì dành cho các dự án thương mại.

Một điểm nhấn khác là khu vực số 19 Lê Thánh Tông - nơi hiện có Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Dược Hà Nội. Theo quy hoạch, khu vực này sẽ phát triển thành không gian Di sản - Học thuật - Ngoại giao cấp quốc gia, kết hợp bảo tồn các giá trị lịch sử với hoạt động nghiên cứu, giáo dục và giao lưu quốc tế, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch học thuật.

Bên cạnh việc xây dựng các không gian mới, Hà Nội cũng tập trung bảo tồn và phát huy hệ thống di sản bằng công nghệ số. 

Nhiều khu vực sẽ được phục dựng, kết nối thành các tuyến văn hóa đặc sắc như phố cổ - phố cũ gắn với cầu Long Biên; trục Hoàng thành Thăng Long - Ba Đình - Tây Hồ; không gian văn hóa xứ Đoài tại Sơn Tây, Ba Vì; quần thể Hương Sơn; công viên lịch sử Cổ Loa; hay tuyến kết nối đền Hát Môn với đền Hai Bà Trưng.

Thành phố cũng đặt mục tiêu từng bước hoàn thiện hồ sơ để nhiều địa danh, di sản tiêu biểu như làng gốm Bát Tràng, quần thể danh thắng Hương Sơn, di tích Cổ Loa, cầu Long Biên... được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới. 

Đồng thời, không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ tiếp tục được nghiên cứu mở rộng, phục dựng nhằm tăng cường kết nối với các điểm đến văn hóa khác của Thủ đô.

Song song với đầu tư hạ tầng, Hà Nội hướng tới xây dựng thương hiệu "Thành phố sáng tạo" thông qua việc tổ chức thường niên các liên hoan, lễ hội và sự kiện nghệ thuật biểu diễn quốc tế, từng bước đưa các festival văn hóa đặc trưng của Thủ đô trở thành những sự kiện có sức lan tỏa trong khu vực và trên thế giới.

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